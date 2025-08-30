Las verdades del vaquero / La Provincia

Hace años conocí a un vaquero, persona muy singular con estilo a medio camino entre la elegancia natural y la cercanía más prosaica adquirida en su trabajo cotidiano atendiendo el establo de la hacienda. Muchas veces me parecía una especie de reencarnación del Séneca, aquel simpático personaje andaluz creado por José María Pemán cuando ejercía como guionista de la incipiente televisión española.

A nosotros nos encantaba charlar con él sobre los temas más diversos, para los que siempre tenía una respuesta ocurrente ante la que no cabía discrepancia alguna. Nuestra intención no era otra que pasar un rato divertido escuchándolo, mientras él desgranaba sus palabras con el aplomo que únicamente poseen los privilegiados con una sensibilidad e inteligencia naturales y un simpático gracejo en sus expresiones y sentencias.

Un buen día, aprovechando determinado momento de la política española, le preguntamos: ¿A quién prefiere usted para gobernar; a un civil o a un militar? A lo que él, sin dudarlo demasiado, respondió: yo prefiero a un militar, porque los militares llevan pistola, y se les ve; pero los civiles, también llevan pistola, pero no se les ve y en cuanto te descuides te pegan un tiro.

Nosotros nos mondábamos de risa con sus ocurrencias; pero hoy, con el paso de los años, traigo a colación aquella anécdota del vaquero porque me sugiere una reflexión sobre nuestro ambiente social y político. Está claro el alcance de sus preferencias en lo referente a la opción por los militares. No creo que a estas alturas ninguna persona sensata entre nosotros prefiera ser gobernado bajo la tutela de las armas. Pero en lo que se refiere a los civiles bien merece un punto y aparte.

Proyectando la vista sobre nuestra sociedad política en una mirada panorámica, y no solo sobre la española, hay algo que produce bastante inquietud. A muchos de los ocupados en torno a la tarea pública la pistola no se les ve (por supuesto, ahora me refiero a pistola como imagen literaria), porque el talante externo, la apariencia, la imagen, las promesas, los programas, generalmente se nos presentan desde una perspectiva amable, generosa, solidaria y comprometida. El problema surge cuando asistimos a los movimientos underground de personas o instituciones que nos hacen suponer esa actitud escondida y que, en cualquier momento, amenazan con lanzarse de manera inmisericorde.

Me hace pensar así la emergencia de algunos personajes dedicados a intrigar, a utilizar los recursos propios o los recursos de todos como arma que puede emplearse contra adversarios o discrepantes; a la actitud arisca incluso alcanzando con sus dardos a propios en eso que llamamos fuego amigo; o cuando conocemos la permanente estrategia de trincheras virtuales desde donde fustigar a unos y a otros sin valorar hasta qué nivel resultan letales nuestras estrategias. Las diatribas generadas en torno a los recientes incendios o a la pasada dana, dan fe de ello. En definitiva, ese es el disparo que nace entre las sombras y cuyo destino puede resultar tan destructivo.

Con mi respeto por aquel buen hombre, el vaquero, yo sé muy bien lo que deseo y espero de mis gobernantes; pero me produce no poca desazón comprobar que la ilusión vivida por alcanzar el nivel democrático conseguido, pueda quedar ensombrecida con tantas estrategias agazapadas tras una sonrisa aparente y disparando al menor descuido. ¿Acaso resulta tan complicado comprender que la convivencia democrática está cimentada en el reconocimiento y respeto de la dignidad humana de unos y de otros?