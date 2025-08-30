Vox, pura satisfacción fascista

Hasta hace pocos años llamar a Vox «partido fascista» era una evidente inexactitud. Por supuesto, militaban en Vox personas de adscripción fascista o fascistoide que a menudo provenían de otras organizaciones bastante más definidamente ultraderechistas. Jorge Buxadé, eurodiputado estrella de Vox, perteneció a Falange Española en una fecha tan tardía como 1995 y como tal fue candidato a ocupar un escaño en el Parlamento de Cataluña. También era frecuente que los dirigentes de Vox –cuadros todavía tiene muy pocos– hubieran pasado por el Partido Popular o por Nuevas Generaciones. Pero Vox, al inicio de la etapa presidencial de Pedro Sánchez, era un cajón desastre donde convivían gentes de derecha dura pero no necesariamente antidemocrática, señoritos ultraliberales que sustituían a la Virgen del Carmen por el libérrimo mercado, puretones nostálgicos de un franquismo que apenas habían vivido, fascistas y posfascistas de inspiración francesa o italiana, integristas religiosos. En el universo de las extremas derechas europeas esta pluralidad era un nota características que se complementaba con otra: la extrañísima indiferencia de Vox en materia económica. Mientras los movimientos ultras en Europa se dirigían básicamente a las clases medias y sobre todo a la clase trabajadora, bosquejando una agenda política populista, los de Vox no se pronunciaban. A la postre quizás fue lo mejor. Un Vox con un programa de economía social similar al de Meloni en Italia quizás hubiera sido capaz de dar el sorpasso al Partido Popular. Han preferido desarrollar una política emocional, promocionando la xenofobia y embarcándose en una grotesca batalla cultural contra los valores democráticos. Grotesca, pero no enteramente ineficaz. La fascistización de Vox avanza desde hace más de un lustro. Ya no hay derecha dura que tolera la Constitución. Ya no hay relamidos neoliberales. Ya no tienen influencia los nostálgicos de un francofalangismo que nunca fue ni uno, ni grande, ni libre. Ahora mandan los caballeros y las damas del odio punitivo y la ignorancia satisfecha, obteniendo la homologación de la ultraderecha norteamericana y europea Vox lo ha apostado casi todo al racismo, a la xenofobia, al miedo turbio al inmigrante. Por eso Santiago Abascal tenía que aprovechar la oportunidad de la presencia del Open Arms anclado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, un modesto buque de la ONG del mismo nombre que se dedica al rescate de pateras y cayucos extraviados en alta mar, para proferir una dosis de veneno propagandístico.

Como Abascal es un animalito llamó al Open Arms «barco negrero». Recuerdo haber leído en alguna parte que el líder Vox es licenciado en Sociología; considerando las infinitas necedades que repite a diario, me reservo mis dudas. ¿Por qué el Open Arms es un barco negrero? Porque su propietario, la organización no gubernamental que ha salvado de las aguas a muchas decenas de miles de africanos –como todo negrero que se precie– recibe subvenciones. Es asombroso que uno elija un trabajo tan jodido y complicado para recibir subvenciones. Se me antoja que eso es lo que realmente indigna a Abascal. Él, en cambio, lo hizo bien. Solo un ejemplo; en abril de 2013 fue designado director de la Fundación para el Mecenazgo y Patrocinio Social, creada por la Comunidad de Madrid. El organismo solo tenía dos trabajadores: Abascal y una señora rumana. Ese mismo año recibieron una subvención de 183.000 euros, de los cuales se destinaron unos 82.000 como sueldo del señor Abascal. La Fundación se disolvió pocos meses después de recibir la pasta. Concretamente el mismo día en que se registró Vox como partido político. ¿Lo ven? No hacen falta negros zarrapastrosos. No hacen falta barcos que seguro huelen mal. En rigor no hace falta ni siquiera madrugar o pegar un puñetero palo al agua. Y mucho menos si son aguas españolas, que merecen un respeto sagrado desde los gloriosos tiempos de la Armada Invencible. Vox es ya inequívocamente un partido fascista. Por cierto: no se pierdan ustedes el vídeo de la incomparable diputada voxista Paula Jover apatrullando las aguas marinas próximas a La Mareta para denunciar su criminal ocupación por el Innombrable. Es ridículo. Y es que el fascismo es ridículo, patético, risible. La forma más cómica de la criminalidad política.