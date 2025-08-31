Estrategias y poderes

Putin y Trump, al inicio de su reunión en Alaska. / Kremlin / DPA

Casi nada, por no decir nada, ha cambiado en las estrategias políticas de los líderes políticos de cada época. Los estilos de los dueños del barrio con afán imperialista, de control y sometimiento, militar o económico, a los rivales y competidores, son iguales hoy que hace 2.380 años. Alrededor de estos desafíos: teorías de la conspiración, amistades peligrosas y aliados por interés. En medio del monumental juego de tronos que ha marcado la historia de la humanidad, siempre acaban perdiendo los mismos. «Antes de echar mano de la guerra, Filipo prefería recurrir a la diplomacia y a su más evidente derivado, la corrupción a gran escala, aunque en caso necesario también tomaba con entusiasmo las armas». Por contra, su hijo Alejandro era un poco más bruto. En vez de comprar a los rivales, «optaría por anteponer la guerra a la diplomacia, y no lo contrario. Una vez que el rival se avenía a agachar la cabeza, Alejandro tendía a mostrar clemencia».

En la biografía Alejandro Magno (Edhasa, 2019), Anthony Everitt desentraña los aprendizajes, habilidades y puesta en escena de uno de los guerreros y conquistadores más estudiados de la antigüedad, rey de Macedonia que se llegó a proclamar rey de Asia tras derrotar al imperio persa y faraón de Egipto, tras doblegar ese país. Sus diferencias con su padre, el rey Filipo II, han generado todo tipo de teorías. Este murió asesinado el día en que casaba a su hija (año 336 a. C.) y las teorías de la conspiración surgidas sobre la posibilidad de que su hijo Alejandro (juntamente con su madre, Olimpia) participaran en el complot siguen vigentes, aunque difícil que se confirmen. La propia muerte de Alejandro, a los 32 años, también es un misterio: o lo fue por fiebres o por envenenamiento.

Cuando el romano Julio César, unos cuantos años más tarde, vio la estatua de Alejandro Magno en el templo de Hércules Gaditano (supuestamente, en la isla de Sancti Petri), se autoexigió emularlo. En parte, lo logró. Nombrado dictador vitalicio, tras conquistar desde Britania a Egipto, acabó siendo asesinado en una conspiración liderada por los mismos senadores que en el pasado le apoyaron y temían el poder extraordinario que iba adquiriendo. ¿Cuántas veces el mayor peligro está al lado?

El mundo sigue siendo un gran monopoly, en el cual los líderes actuales quieren mantener o conquistar política y económicamente los territorios que consideran parte de su esfera de influencia. Trump y Putin –Xi Jinping observando por detrás– se entienden porque, al final, todo se trata de intercambiar cromos. Si se hizo, en aras de evitar una tercera guerra mundial, tras el fin de la segunda, por qué no hacerlo ahora. En algunos casos, se usará la estrategia de Filipo II –comprando intereses y corrompiendo–, y en otras las de Alejandro –dar primero el golpe para luego esperar que a uno le pidan clemencia y perdonar a cambio de sometimiento–. Ucrania, Gaza, las imposiciones arancelarias, Taiwán y, ya se está pergeñando, Venezuela, entre otros casos, forman parte de los cromos que tan trágicamente, en muchos casos, se reparten.