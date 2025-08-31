La lección de Canarias con los menores migrantes

Canarias, Ceuta y Melilla pueden pedir ya que se derive a los menores migrantes

Nada se salva en la política española del fuerte nivel de enconamiento, a veces hasta con actitudes que resultan repugnantes por la hipocresía que encierran. Por ello, no es exagerado calificar el acuerdo nacional para la acogida de niños migrantes no acompañados de milagroso e histórico.

Canarias, a través de CC, ha empujado al Gobierno nacional y a sus socios a establecer un reparto humanitario en un contexto europeo de retracción en las políticas migratorias con el sello de la solidaridad por parte de la socialdemocracia, también bajo el ascenso de una ultraderecha empeñada en las expulsiones masivas.

El forcejeo para llevar a buen puerto las negociaciones para buscar una salida a miles de menores pone en valor, excepcionalmente, como hemos dicho, la política con mayúsculas. La meta lograda sólo puede ser calibrada con una mirada retrospectiva a los comportamientos aberrantes de las naciones imperialistas con el pueblo africano a asiático. Sometimientos violentos que constituyen, sin remedio, una mancha en el progreso hacia un mundo mejor.

Frente a posiciones partidistas irresponsables o defensas cantonalistas a ultranza, Canarias viene demostrando un compromiso inequívoco con la justicia y los valores de convivencia nacidos desde lo más profundo del pensamiento democrático europeísta: tolerancia, pluralismo y respeto a la dignidad humana.

Una entrega que ha quedado patente en su arrojo sin menoscabo alguno de medios para arrancar de la muerte a tantos y tantos migrantes rescatados entre las corrientes de alta mar o en la costa. También en la capacidad para improvisar asediada por la urgencia los servicios sanitarios pertinentes, como ha ocurrido con las crisis de Arguineguín o El Hierro.

Y más aún: todo ello mientras mantenía con el Estado una dura y tensa negociación para obtener una mayor disponibilidad de medios. Una amenaza de colapso que le llevó a la declaración de emergencia, desbordada por la llegada de cientos y cientos de cayucos, siendo así protagonista de uno de los dramas, por no decir el principal, que recorre los últimos treinta años.

El reflejo de la mortandad se encuentra en muchos cementerios de las Islas, donde alcaldes y concejales anónimos han querido dar sepultura a las víctimas de la migración. De la misma manera, adscritos al mandato moral, niños huérfanos, madres embarazadas, bebés recién nacidos y adolescentes con la luz de la esperanza en sus ojos han sido asistidos para darles una oportunidad que nunca pudieron conseguir en su respectivos lugares de origen.

Esta puga entre la esperanza y la desesperanza impregna el acuerdo para darles un futuro a los menores no acompañados. Un pacto que ya el PP y sus barones autonómicos se han apresurado a rechazar o que esperan frenar cautelarmente por la vía judicial. Un propósito que en modo alguno empaña la lección que está dando Canarias, a la vista que nada valorada por la fuerza política de Feijóo, socio de un Gobierno regional con el que no puede compartir el éxito de una política migratoria constructiva.

El PP no ha sabido dejar a un lado su elemental oposición a degüello. El proceso para cerrar el acuerdo de los menores tiene, a pie de página, los impresentables pretextos de los populares. La justificación expresada ha sido que catalanes y vascos salen beneficiados frente al resto de comunidades. Aunque fuese así, ¿no merecen estos niños y adolescentes una pausa en medio de la bronca?

Pero nos encontramos con unos populares cada vez más flexibles frente a las políticas antimigratorias de Vox. Necesitado además de munición xenófoba para un electorado cada vez más escorado hacia postulados más ultras, a los que el PP tiene que convencer en su carrera hacia Moncloa.

Una prueba del feo tacticismo del mayor partido de la oposición es que no les ha bastado con boicotear una y otra vez el acuerdo, sino que lanzan amenazas veladas sobre el cumplimiento del mismo. En un reto más que insólito a la jerarquía constitucional, ejecutivos como el de Baleares, Madrid o Andalucía ya han puesto en alerta a la Fiscalía General del Estado y a las Fuerzas de Orden Público ante una negativa por parte de dichas autonomías a cumplir el real decreto publicado en el BOE el pasado 27 de agosto.

La distribución equitativa de las cargas de la migración de menores, con el establecimiento del índice de saturación y la consiguiente activación de los traslados, constituye un gran paso adelante en el reconocimiento de que se está ante un problema estatal. La casuística obtenida, pese a la insatisfacción del PP, crea pautas para proseguir con una mesa de trabajo de la migración dedicada a abordar, entre otras, cuestiones referidas a la gestión de los centros de acogida, formación escolar y ofertas laborales.