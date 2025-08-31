Medjoul / La Provincia

Encuentro de vez en cuando flores secas entre las páginas de algunos de mis libros. También post-its con la letra de alguien que se apura en las palabras más largas, como si se le ocurrieran construcciones sintácticas más precisas a medio camino entre la palabra que abre la oración y la última. Una de las primeras conversaciones que tuve con mi marido cuando lo conocí fue sobre Hunter x Hunter. Él había visto la adaptación de 1999 de niño, yo acababa de terminar la versión de 2011. A los dos nos habían llamado la atención cosas diferentes de la serie, él apreciaba las relaciones de amistad y lealtad establecidas entre varios de los personajes del manga, yo sentía cierta fascinación por la construcción del universo en Hunter x Hunter, sus criaturas y bestias exóticas, poderes y distintas islas y ciudades (como Isla Ballena). Han pasado algunos años, pero seguimos teniendo lecturas diferentes sobre los mismos libros, series y películas. Es posible que no sean tan diferentes en realidad nuestras lecturas sino complementarias. Quién sabe. En todo el tiempo que le he conocido, sigue colocándose por el lado que da a la carretera cuando caminamos juntos por la calle y cargando con cualquier cosa pesada que lleve yo conmigo. Cuando era más joven no le daba yo mucha importancia a según qué cosas, por lo que no me preocupaba nada bromear e ironizar sobre ellas. Por las malas he ido aprendiendo a no hablar mucho mis anhelos, mis sueños y las cosas buenas que me pasan. Hay algo en mí ahora que quiere proteger el brevísimo milagro de saberse querido de una forma muy precisa y preciosa. Creo que compartir demasiado sobre nuestras ilusiones y deseos atrae cierto tipo de mala suerte que no soy capaz de explicar, al menos no de forma lógica. Quizá tenga que ver con la fe. Durante mi vida he sido testigo de algunos sucesos que no se pueden explicar de ninguna manera a pesar de que el corazón -o el alma, no lo tengo claro porque soy incapaz de distinguirlos- las entiende sin problema. Esta creencia mía ha ido acentuándose con el paso del tiempo, motivada sobre todo por mi entorno, mis raíces y mis creencias personales. Cuando era una niña mi abuela leía versos del Corán sobre mi cabeza para protegerme del mal de los hombres y de otras criaturas y para bendecirme antes de dejarme salir a jugar a la calle y, ahora de mayor, leo esos versos y suras del Corán y establezco esas mismas oraciones en mi fuero interno antes de salir de casa. Tal y como están las cosas, sin duda es mucho mejor prevenir que curar. Siento una ternura un tanto extraña al escribir sobre esto, tengo muy presente que vivimos en una era en la que cada día más se solo se cree en aquello que tenemos delante a pesar de que ya nadie puede creerse del todo nada de lo que ve. Hablar de la fe y de lo intangible lo coloca a uno en una posición vulnerable. Hace unos días, justo después del rezo del Asr, me casé en una boda muy pequeña e íntima, rodeada de nuestros seres queridos más cercanos. Dos adules oficiaron la ceremonia, no hubo fotógrafo ni candy bar ni DJ. Tampoco número de cuenta bancaria reflejado en las invitaciones a la boda -no hubo invitaciones, de hecho- ni expectativas o largas discusiones sobre cuánto dinero entregar a los novios para cubrir el plato ofrecido. Con los entrantes se sirvieron dátiles rellenos de nueces -es costumbre en las bodas en Marruecos- y leche fresca con agua de azahar, y mientras los adules nos explicaban a mi marido y a mí la importancia del compromiso que acabábamos de contraer -me resultó un tanto cómica esta parte- los dos podíamos escuchar las risas y algún que otro llanto de nuestros sobrinos más pequeños. Soy muy consciente de lo afortunada que soy, por eso no me atrevo a hablar mucho de ello. Escribía el año pasado sobre estas fechas que caminar era mi pasatiempo favorito, y lo sigue siendo. Ahora muy a menudo cuando salgo a andar mi marido sale conmigo y es maravilloso, no lo negaré, saber que durante muchos, muchísimos años, descubriré nuevos caminos al lado de otra persona. n