Es el racismo

Hace muchos años Guillermo Cabrera Infante, el gran escritor cubano, recibió un mensaje desde La Habana a su exilio. Era su exmujer, la madre de sus hijas, que le explicaba al que ya era autor de Tres tristes tigres que una de sus hijas, la mayor, se iba a casar con un negro.

Guillermo vivía en el exilio de Londres después de pasar por una frustrada escala en Madrid, donde se le negó su entrada, y recibía de la madre de su hija una alerta que él desbarató en seguida. Su exmujer le avisaba de que algo tenía que hacer con la decisión de la muchacha, pues esta insistía en casarse con un negro.

Aquella apelación resultaba rara en Cuba, que es, como dice la canción, como Cádiz con más negritos. Los negros no sólo son amados y requeridos en Cuba, sino que dominan, desde siempre, en toda América y en las más variadas especialidades de las artes, sobre todo de las artes musicales.

Así que Guillermo, que no era precisamente un blanco blanquísimo, le explicó a su ex: «Es negro, pero tiene la cara simpática».

Negros hay y abundan ahora allá donde vayas por el mundo, desde Italia a Suecia. Por citar dos posibles zonas de pigmentos diversos, ser negro, muy negro o un poco negro es habitual en cualquier parte. En casa mis hermanas me llamaban negrito, porque era el más teñido de la familia (teñido también me llamaban, por cierto), aunque alrededor, en la escuela y luego en los colegios en los que estuve, todo el mundo era más bien blanco, que es una manera estúpida de resumir la inmensa variedad de colores que tenemos los supuestos blanquitos. En mi caso, por cierto, jamás perdí, hasta ahora, la facilidad para anegrarme.

Negrito sigo siendo, excepto en épocas de gran palidez, que fueron sobre todo aquellas épocas en las que viví una larga postración por culpa del asma. En todo caso, en aquellos tiempos de mis primeros años de vida consciente, la sociedad en la que yo vivía la discriminación no era exactamente racial, sino social, basada sobre todo en la discriminación por la capacidad económica de los que mandaban en la vida de los pueblos, y en mi caso en el Puerto de la Cruz.

Por allí empezaron a venir los extranjeros, a vivir en algunos casos, o a veranear, para servir de los buenos climas que hacían que el año fuera siempre, eso decían, una eterna primavera eterna. En aquel entonces mis padres eran muy pobres, y lo siguieron siendo, aunque en una época determinada mi padre dispuso de un dinero que poco a poco, por razones duras e inolvidables, todo se le fue al garete. Así que por un tiempo pudieron pagarnos la escuela, pero cuando a mí me tocó ir a un colegio éste tenía que ser, casi forzosamente, de carácter religioso… y de pago.

La primera vez que mi madre me llevó a los Agustinos, que era el colegio de pago en el Puerto de la Cruz, el padre Pablo, un hombre de voz bronca y de pelo totalmente blanco, le dijo a mi madre que la gratuidad que pedía para mí no se me podía conceder porque mi padre tenía un camioncito.

La intervención de un cura benefactor, de mi familia y de otras, ablandó al padre Pablo, y terminé haciendo allí, gratis, los primeros cursos del bachillerato. Cuando quise cambiar de colegio y quise entrar en los Salesianos tuve más suerte, pues en seguida intervino un familiar que había estudiado allí (como lo había hecho mi hermano, hasta que se fue a la mecánica) y consiguió que aquellos curas me dieran escuela gratis…

Al cabo de unos meses de colegio el director nos juntó a todos para leernos la cartilla. Cuando llegó a mí, aquel prefecto me recordó que estaba becado (éramos tres becados) y que podía perder ese estatus si no me tomaba en serio el estudio. Desde entonces la verdad es que, humillación pública aparte, conseguí mejorar y estuve siempre en el cuadro de honor, el último pero siempre allí. Fui el séptimo toda la vida que viví en el colegio Salesiano.

Cuando quise progresar estudiando en el Instituto de La Laguna le pedí una beca al alcalde de mi pueblo, Felipe Machado del Hoyo. Lo vi entrar al ayuntamiento, le dije al ujier lo que yo quería y el alcalde, mirando hacia mí, le dijo antes de cerrar su puerta lo que el ujier tenía que decirme. «Dígale a ese chico que el alcalde no recibe a pordioseros».

Toda mi vida tuve esa letanía en la cabeza. Me viene a ratos, cuando observo a mi alrededor, o en el mundo, humillaciones que no provienen de la ignorancia sino de la maldad, de las distintas maneras del racismo, que no tiene que ver solo con el color de la piel sino con el desprecio a las personas, por su origen, por su educación, por sus distintas maneras de haber vivido en la pobreza o en otros modos de la desgracia.

Ahora estamos viviendo, en nuestra tierra, en otras tierras, en el mundo entero, en el mundo de los ricos y en el mundo de los pobres, persecuciones inicuas contra aquellos que se desplazan de sus países (como nosotros, que fuimos a Cuba, a Argentina, a Venezuela, a Inglaterra, a Alemania, buscando sustento o asilo) para encontrar en otros países una vida que les resulta imposible de seguir en sus propias tierras.

Ahora vemos numerosos muchachos y muchachas en nuestras calles y en nuestros pueblos, buscando destino en medio de una indiferencia brutal que incluye la burla y el racismo, el racismo más ruin y sectario, que es el que mira la piel, mientras que otros que tenemos la misma piel, pero más oscura, podemos caminar sin tener delante el espejo que sufren aquellos que para sentirse de aquí tienen que vivir escondiéndose.

El racismo ahora está en todas partes, pero no tiene que ver solo con la piel. Tiene que ver con la maldad de los que desprecian la piel del otro, aunque el otro tenga la cara simpática.