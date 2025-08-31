La rechabolización

Quizás ha llegado la hora para que las instituciones se planteen seriamente una solución transitoria y con todas las garantías habitacionales para las miles de personas que esperan vivienda en Canarias. El caso de Santa Lucía en Cueva de Laya (Bahía de Formas), antiguo territorio para la agricultura, ha puesto en evidencia el retorno del chabolismo a Gran Canaria. No es un fenómeno similar al que sufrió la Isla en los sesenta y setenta, dado que ahora lo agrava una migración de familias que buscan asentarse, en su mayoría latinoamericanas. En todo caso, a nivel estructural, se repite la fórmula del establecimiento colectivo, el uso de la materiales de desecho para levantar las infraviviendas, la carencia de conexiones con los servicios de suministro público y la ausencia de conocimiento institucional sobre qué sucede allí dentro en cuanto a la protección de los derechos básicos de las personas.

El poblado del Sureste no viene a ser una manifestación aislada. El mismo Gobierno de Canarias ha advertido sobre la proliferación de construcciones clandestinas y reparcelaciones de carácter ilegal en suelo rústico, una situación que empieza a desbordar el desempeño y capacidad de control de los departamentos competentes. La crisis habitacional en el Archipiélago, declarada en 2024, amenaza con ir más allá y desembocar en un conflicto social. Sólo hay que observar El Pajar, en Arguineguín, con un crecimiento inabarcable de chabolas y un vecindario no descifrado aún por la investigación social, método clave para su desguace, que promete ser traumático dado el número de afectados. Todo ello en un espacio que linda con un proyecto de explotación turística que presiona judicialmente para el retorno lógico de la propiedad. A estas iniciativas se unen otras individuales, pero no por ello menos dañinas: chamizos en espacios naturales, cuevas en barrancos del Sur o de la Cumbre, fincas privadas o públicas en las que se introducen dos o tres contenedores (con especial predilección por Fuerteventura), ampliaciones de casas fuera de normativa o la vieja picaresca del permiso para un alpendre que acaba siendo una casa de dos pisos.

Canarias siempre ha tenido en el altar de sus demonios a la ilegalidad urbanística, malamente controlada por unos ayuntamientos que caen en la corrupción al más alto nivel o en arrimarse al beneficio electoral. Pero el asunto en el candelero parece de otra índole. Ingenio, por ejemplo, reconoce que el suelo de Bahía de Formas está destinado a parque tecnológico, una calificación que no evitó transigir frente al efecto contagio de las chabolas. Ha tenido que intervenir un juez para ultimar precintos y un censo de habitantes, nacionalidades, niños escolarizados, estado laboral, calidad constructiva, salud... Ya existe un diagnóstico aproximado. Pero viene lo peor: ¿qué hacer con las familias? La indolencia municipal y la política de parcheo vaticinan un drama humano del que nadie se querra responsabilizar.

No se puede mirar para otro lado. El retraso en la vivienda pública y la pachorra política para atacar dicha dilación, más el incremento migratorio, lleva a la conclusión de que la presión al margen del ordenamiento sobre el territorio de Canarias va a ir en aumento. Y hasta puede salirse de madre. A efectos paliativos, repetimos, se pueden crear zonas de viviendas industriales provisionales. No es la primera vez. Los puristas hablarán del fomento de los guetos, pero qué otra cosa se puede hacer, con carácter urgentísimo, frente a una crisis habitacional crónica que desajusta el espectro socioeconómico al completo. Todo dependerá del filtro ideológico y del ingenio arquitectónico: es el orden frente al caos de la rechabolización incontrolada.

A nadie se le esconde que una lista de espera de 30.000 personas, según los cálculos más optimistas, es una auténtica bomba de relojería con efecto multiplicador, como se está comprobando. Lo que está claro es que sentarse a esperar a que arranque a velocidad de crucero la promoción de casas públicas no es la mejor alternativa. El explosivo puede estallar.