La UD Las Palmas, un equipo en construcción desde Vecindario

¿Volvemos a tropezar dos veces en la misma piedra? ¿Cómo el curso pasado? La primera derrota de la temporada en casa con el Málaga, uno de los aspirantes al ascenso, rebaja el optimismo que se había levantado tras el viaje a Córdoba. El equipo ha estado bien y mantiene las constantes esperanzadoras, pero ha sufrido una triste derrota. Ha perdido tres puntos que se van a echar en falta con el curso de la temporada.

Cuenta Valdano, perdón que uno se repita, que fue Bilardo el que comparaba a un equipo con un cristal, que cuando se rompe resulta muy difícil juntar los pedazos. Tras las salidas y llegadas, tras los fichajes, los traspasos y las cesiones, la UD de los Luises vuelve a ser un conjunto con individualidades sobresalientes pero en el que se echa en falta equipo. Y liderazgo sobre el verde.

Juega con fuego

El único canario del equipo inicial, el delantero de Vecindario Ale García, es una figura que promete tardes de gloria. El mejor en el encuentro de ayer, es uno de esos ejemplares únicos en el área, un delantero de raza que desprende talento en cada balón que toca. Juega con fuego y lo hace divinamente. Necesita que el entrenador (si lo decide él) permita que encuentre su lugar y disfrute de la posición. Así como hace con Marvin Park, que está como recién salido del Madrid; y Fuster, un renacido. Además, cuanta con Recoba, que es diferente, gestiona la bola con criterio y la cuida, parecido a como la pelea Amattuci, una furia italiana. Solo hace falta unir esos fragmentos. Sin olvidar a Lukovic, que resulta tan peligroso con balón como sin él.

El equipo jugaba cómodo, en su sitio, con cierto orden y sentido, hasta que encajó el gol y llegó la segunda parte. Este fútbol nuevo, en este tiempo nuevo, es asfixiante, hay que correr sin descanso y con cabeza más de 90 minutos. En fin, hay tiempo. El equipo está en construcción y se empieza por Vecindario. Calma, faltan 39 jornadas.