Eufrosina Pérez, mujer del mundo rural canario

Todavía hay rincones de las Islas menos explorados que las rutas turísticas habituales, con las expediciones de coches-safari que recorren los montes en fila india, los motoristas que pueden agredir el entorno, las legiones de británicos o alemanes que quieren indagar el pequeño paraíso. Lejos de las colas multitudinarias para subirse al Teide, lejos de las expediciones turísticas hacia el Roque Nublo, hay que ir a las llamadas islas menores, que todavía guardan bosques, viñedos, grandes castaños, higueras, pistas forestales poco transitadas, bodegas para producir vino artesanal. No veremos por allí el turismo masivo que inunda Arona o Playa del Inglés.

El norte de la isla de La Palma es uno de esos lugares. Garafía es un municipio extenso con mucho monte, caseríos diseminados, la isla vaciada donde quitaron el único cajero automático de un banco pero todavía sigue viva con sus parras de cumbre, bodegas, restaurantes en el campo. En Briesta, a 1.200 metros de altitud sobre el mar, parte la carretera LP-111, también llamada Camino Izcagua, construida por el Cabildo a lo largo de 11 kilómetros, y a través de ella un domingo podemos contemplar esos paisajes dormidos sin que te encuentres un solo coche de frente. La carretera, estrecha pero bien cuidada, va a dar a la general LP-1 en la zona del barranco Garome, y a la pista que sube a Tinizara, en la parte alta de Tijarafe.

En el año 2017 la viticultora y bodeguera Eufrosina Pérez Rodríguez, propietaria de Vinos El Níspero, recibió el premio a la Mujer Rural Canaria, máximo galardón convocado por la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias. Estos premios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios reconocían en aquella edición el importante papel de las mujeres en el sector primario. Para la concesión de este premio el jurado valoró especialmente la actitud emprendedora y dinamizadora de la galardonada, «pionera en su isla en un subsector especialmente masculinizado» así como su «magnífica trayectoria profesional y la elevada calidad de sus productos». Según la Wikipedia, el nombre Eufrosina, de origen griego, significa «llena de alegría» o «de buen ánimo». Deriva de la palabra euphrosynos.

Cuando comenzó con su actividad el encargado de darle los permisos le dijo: hoy han venido dos solicitudes para obtener el alta empresarial. Una solicitud es un negocio seguro, sus clientes vienen en fila y no dejan pérdidas. Y usted, en cambio, tiene un proyecto dudoso pues quiere meterse en un terreno reservado a los hombres. El negocio seguro es el de una funeraria, y el negocio difícil es el suyo.

Pero no se amilanó. Y uno de estos domingos de agosto hubo un grupo de gente joven y varios extranjeros –de Alemania, Italia, Países Bajos– que se dieron cita en el lugar, atraídos por la fama de la bodega, la comida y el vino del lugar, que ha recibido numerosas distinciones dentro y fuera de las Islas. Especialmente grato es el blanco Albillo, suave al paladar.

Eufrosina tiene buen carácter, se enfada una vez al año, inspecciona cada rincón de su establecimiento, siente placer cuando explica su forma de trabajar el vino añadiendo la cantidad exacta de sulfitos que son necesarios, te muestra sus gigantescas cubas, más de quince, y mucha gente sabe que prepara un famoso cordero en salsa y también es experta en el potaje de trigo, la carne de cabrito, etcétera. Ella representa la capacidad de resistencia del pueblo palmero frente a las adversidades, el compromiso con la tierra, el trabajo por obtener la dignidad.

El camino de Briesta-El Castillo queda lejos de las rutas habituales, te permite recorrer parte de ese norte exuberante que te deja ver casas centenarias y casas recientes en medio de los pinos, antiguos cuartos de aperos que hoy son chalecitos salpicando las lomas. Se nota un aire fresco, y los pueblos sestean. En Tijarafe los bares de la carretera están muy visitados, es inminente la Fiesta del Diablo que congrega a tanta gente. El norte rural, antiguas comunas de hippies y trotamundos.