Vox y las denuncias falsas

El presidente de VOX, Santiago Abascal. / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Jornadas de Vox con el bulo de las denuncias falsas de las mujeres. Será el próximo jueves, en el Congreso de los Diputados. La jornada se hace con los votos a favor de PSOE y PP, y el voto en contra de Sumar. Consideran que no se puede negar a un partido el uso de las instalaciones del Congreso, salvo que lo planteado fuese inconstitucional. Pues revisemos el programa.

Los títulos de las charlas son: ¿Cómo se han configurado las leyes de Violencia de Género?, ¿Qué consecuencias ha tenido la ley en nuestra sociedad? y ¿Quiénes son las víctimas reales de la LIVG?. Pero si visitan la web del partido, queda más claro. Este es el titular que hacen de la jornada: «Depresión, alienación parental, suicidios… Vox aborda en el Congreso las consecuencias de la ley integral de Violencia de Género». Y si leen la nota completa, dice: «Una ley VioGen que lleva más de dos décadas considerando al hombre como presunto culpable y destrozando, en consecuencia, las vidas de muchos inocentes: hombres denunciados en falso; hijos alejados de padres inocentes; abuelas separadas de sus nietos; madres rotas por el estigma social hacia sus hijos…».

Sostienen todo esto a pesar de que las denuncias falsas no representan ni el 1%, según los datos oficiales de cada año de Fiscalía o el Consejo General del Poder Judicial, pero Vox lo denuncia como algo que afecta a la mayoría de los hombres del país. No dudamos de que haya que permitir esas mesas porque consideran que no son inconstitucionales, pero lo que está claro es que toda la mesa es para cuestionar una ley que sí fue declarada constitucional. Así que cuesta entenderlo. Recordemos que este partido presentó en su primer programa electoral la propuesta de eliminar la ley de Violencia de Género, siendo una de las motivaciones de voto para su electorado.

Quizás PSOE y PP podrían crear otra mesa contra los bulos de la violencia de género, como el de las denuncias falsas. Por compensar, digo, y porque quede reflejada la realidad. Así que, por si esa jornada nunca llega, aclararemos las mentiras de Vox y contemos lo que ocurre tras ello. Porque es el bulo de las denuncias falsas el que impide que muchas mujeres no sean creídas por la justicia. Es el bulo de las denuncias falsas el que crea traumas en decenas de mujeres desprotegidas por no ser creídas; y en niños y niñas, con la obligación de tener que convivir con sus maltratadores. Es el bulo de las denuncias falsas el que impide que cualquier hombre que se vea afectado sepa que, en verdad, tiene la justicia a su favor, que puede denunciar y ser resarcido; cosa que la mujer maltratada ignorada por ese bulo nunca tendrá. Es el bulo de las denuncias falsas el que impide a muchas mujeres dar el paso de denunciar o el que impide que la tutela efectiva de su derecho no sea reconocida y quede en papel mojado.

Quizás no es una mesa inconstitucional, pero sin duda lo que sí representa es una mesa que revictimiza a las verdaderas víctimas del bulo. Y, a veces, no sé si eso preocupa a alguien.