Por la intervención

Yo creo que debe partirse de una evidencia cansinamente obvia: el régimen chavista solo puede ser erradicado aplicando la violencia. Uno puede rechazar la única metodología posible para acabar con la dictadura y resignarse a su continuidad. De acuerdo, es una opción, una opción desesperanzada y masoquista, pero atendible. Se comprende.

Pero si se cree que ha devenido imperativo acabar con la tiranía payasesca y corrupta de Nicolás Maduro y compañía no puede eludirse el empleo de la violencia, que no tiene que significar, necesariamente, ni una guerra civil ni un baño de sangre. Durante lustros se ha intentado negociar con el chavismo, también después del fallecimiento de su fundador.

Ha sido inútil. Por varios motivos: cierta habilidad de la dictadura a la hora de palotear, prometer, enredar y engañar; la división de la oposición, torpe, estúpida, mezquina y en numerosos casos también corrupta o corruptible; el blanqueamiento de estas operetas negociadoras por algunas potencias extranjeras y por agentes externos, como ese farsante sin escrúpulos llamado José Luis Rodríguez Zapatero, que sigue en silencio después de un año de consumado el pucherazo electoral que le otorgo a Maduro otros seis años al frente de la República, pese a la rotunda victoria en las urnas del líder opositor Edmundo González.

Maduro cortó las protestas en seco, deteniendo a más de 2.400 personas, entre ellas, varias docenas de menores de edad. A día de hoy no las ha soltado a todas, por supuesto. Como cualquier dictadura el chavismo gestiona el miedo como el principal instrumento de control político.

No vale la pena discutir ni por un minuto sobre la condición democrática o revolucionaria del régimen venezolano. Solo la obsesión ideológica más religiosa puede ignorar una evidencia tan aplastante, tan canallesca y dolorosa como la brutalidad del régimen, su arbitrariedad, la ausencia de libertades o la corrupción ilimitada de los dirigentes y los boliburgueses.

El chavismo toleró la democracia – y la exaltó en su discurso sobre el socialismo del siglo XXI – mientras la democracia le fue electoralmente propicia, gracias al carisma de Hugo Chávez, al ilusionismo presupuestario y al clientelismo. Cuando desapareció Chávez ni los controles clientelares consiguieron el milagro de una mayoría para Maduro. Los venezolanos estaban más que hartos. Hoy el régimen lo sabe y ha endurecido todos los mecanismos de control político, institucional y social.

Esa bestia repulsiva, Diosdado Cabello, fue designado ministro del Interior el pasado verano, precisamente para rearticular y empoderar todos los servicios de policía, vigilancia informática e inteligencia civil. También para dirigir y dinamizar incesantemente los comités locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), remedo chavista de los CDR cubanos.

Los CLAP, presididos por militantes chavistas, transmiten órdenes gubernamentales y se encargan de tutelar en sus respectivas comunidades – en un vecindario de uno o varios edificios -- el reparto de alimentos gratuitos que envía el Gobierno, cada vez de menor calidad. Medicinas no se reparten y, sin embargo, si quieres ingresar en un hospital público debes llevar todo lo necesario encima, sea un frasco de barbitúricos, una sábana o una bacinilla.

Existen indicios sólidos de la vinculación de la élite del chavismo con el narcotráfico. Tal vez no sean pruebas inapelables (¿cómo investigar tales crímenes cometidos por una dictadura en los tribunales de esa dictadura?) pero, con sinceridad, me traen sin cuidado. Los que sigan creyendo que el sucesor de Chávez gana 3.500 euros mensuales que hagan.

Los crímenes de Maduro, Cabello y Vladimir Padrino –que presume de ganar 1.000 euros al mes por cierto – son suficientemente graves como para ser detenidos de inmediato por traición, conspiración, asesinato, estafa y robo de fondos públicos.

Si lo hace una compañía de marines de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos – entrando en la Palacio de Miraflores y en Fuerte Tiuna un servidor estará encantado, como las cuatro quintas partes de los ciudadanos venezolanos. Reconstruir un sistema democrático será muy difícil, complejo, arriesgado, pero con esos tres cabrones y sus respectivas camarillas será imposible.