El REF y La isla escondida

La isla escondida es el título de un libro de cuentos para niños que acaba de ser publicado por el Comisionado del Régimen Económico y Fiscal del Gobierno de Canarias, producido por la editorial canaria Diego Pun.

Los autores del texto y de las ilustraciones son Ernesto Rodríguez Abad y Víctor Jaubert, respectivamente, un tándem de reconocido prestigio por sus trabajos anteriores en literatura infantil como han sido los libros El Rey que bordaba estrellas, El niño que no sabía jugar al fútbol, Leyendas canarias o Soy un dinosaurio, entre otros muchos trabajos de referencia.

El texto y las ilustraciones se dirigen a introducir a los niños en categorías como la lejanía, la insularidad y las dificultades asociadas a esta geografía. También en valores como la valentía, la solidaridad y el esfuerzo para superar las dificultades. Todo ello con la vocación de preparar a los pequeños para entender más adelante, en otros niveles educativos, las especialidades geográficas y económicas de Canarias que se plasman en nuestro REF.

Según ha anunciado el Gobierno de Canarias, se trata del primer cuento de una trilogía que se irá publicando próximamente y que desarrolla uno de los compromisos que asumió el primer Comisionado del REF para impulsar la creación y utilización de material didáctico orientado a divulgar nuestro fuero económico en general y para formar a niños y jóvenes en particular, de manera que sea conocido, entendido y defendido desde la juventud.

Por otra parte, esta valiosa iniciativa continúa el importante esfuerzo que desde hace varios años viene organizando, con mucho éxito, la editorial y revista La Gaveta Económica con el concurso «Qué es el REF para ti», dirigido a estud iantes de la ESO y patrocinado por la Fundación Cajasiete, el Círculo de Empresarios de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias, con la colaboración de Binter, Canaragua, Hidráulica tinerfeña y la Zona Franca de Gran Canaria.

La isla escondida es un cuento de treinta páginas orientado a los niños de Infantil y de Primaria. Según cada edad y cada caso, el cuento está ideado para ser narrado o para ser leído por los propios niños.

Según una nota informativa en la web del Gobierno de Canarias, el propósito es distribuir este cuento (y los demás de la colección) a los centros educativos, bibliotecas y espacios culturales de las islas. Se trata de una edición muy esmerada con impresión de mucha calidad y tapas gruesas adecuadas para el público al que va dirigido.

Dada su importancia y trascendencia, tal vez podría considerarse y valorarse la posibilidad de buscar patrocinadores para publicar nuevas ediciones en un formato con un coste más reducido de manera que, por ejemplo en Navidad, la colección de libros de cuentos pueda llegar en forma de regalo a los hogares canarios para que los padres y los abuelos qu e lo deseen puedan compartir la lectura en familia y se extienda todavía m ás la conversación y la reflexión sobre nuestro REF.