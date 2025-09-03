La Tierra, el agua, los alimentos, la energía y el clima

Hablando con un amigo biólogo y naturista sobre los problemas de la Tierra, el agua, los alimentos, la energía, la climatología,... me rectifica cuando le indico que me encanta a veces hablar de cosas del futuro. Y me dice claramente que hablamos de cosas muy actuales. De ahora, del presente. Y me sitúa en los incendios que queman toda España. Y que hace falta más agua, energía para mover la maquinaria, y prevención y organización desde el invierno para no llegar a esta terrible situación.

Sin darme tiempo a respirar mi amigo me describe el contenido de las «tierras raras», con elementos como el escandio, lantánidos, litios, neodimio, hasta llegar a quince de composición química, y que sirven para la electrónica, vehículos eléctricos, teléfonos móviles, para energía renovables, para medicina, y sistemas de Defensa, incluidos misiles y sistemas de navegación, entre otras muchas cosas.

Para cortar el rollo científico de mi amigo le digo que también la tierra, el agua, los alimentos, sirven para educar a los niños de las grandes capitales, y le cuento cuando por consejo del doctor Domingo Ponce Arencibia me busqué una segunda residencia en Moya, que con sus cuatrocientos y pico metros de altura le venía muy bien a mi hijo que era asmático, y fuera de la capital, en el campo, aprendió a ver ordeñar una vaca, crecer zanahorias, calabacines, coles, incluso fuimos testigos de la pelea de dos hermanos por un pedazo de tierra, que uno quería vender y el otro no, y cómo se disputaban el agua de un pequeño embalse, el agua indispensable para regar la tierra. Le dije que David Bramwell, que fue director del Jardín Canario, me contaba que los niños de Liverpool, en donde nació, creían que la leche salía de la nevera, no habían visto nunca una vaca, como en Manchester, Londres, y otras grandes capitales.

En Moya mis hijos aprendieron a valorar lo que es la producción de alimentos, desde una cebolla, pasando por tomates, lechuga, habichuelas, zanahorias, etc, vieron lo que era una conejera, y también cómo se mataba y asaba un conejo o un pollo. Mi amigo el biólogo me vuelve a la realidad internacional, y me adentra en una convicción suya muy personal, que Putin y Trump en realidad lo que quieren es hacerse con las tierras raras que posee Ucrania, más el trigo, centeno, maíz, y con la enorme cabaña de ganado vacuno.

En lo que todavía no se ponen muy de acuerdo los nuevos amos del mundo es en cómo preservar el clima, y en cómo mitigar las emisiones de los combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas, ya que representan más del 75 por ciento de los gases de efecto invernadero y casi el 90 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono. Me pone como ejemplo, para rematar el tema internacional, como Netanhayu y sus secuaces israelíes lo quieren son más tierras palestinas, y las aguas del Jordán.

Volvemos al agua a nivel local, y mi amigo que tiene buena memoria me recuerda los graves acontecimientos que se produjeron en Las Palmas de Gran Canaria entre 1981/83, por la falta de agua en la capital, y que tuvo al alcalde Juan Rodríguez Doreste en una situación política muy difícil, con enormes manifestaciones, y fue en agosto de 1983 cuando el Ayuntamiento cortó el agua al barrio de Tres Palmas cuando se produjeron unas tremendas algaradas, poniendo los vecinos en evidencia que con el agua no se jugaba.

Afortunadamente con las nuevas tecnologías de las potabilizadoras ese problema ahora está resuelto. Después de mi amplia charla con el amigo biólogo, llego a casa y resulta que el ascensor no funciona. Subo los cuatro pisos a pie, y llego hecho polvo, mi mujer me da la mala noticia: «aparte del ascensor, no hay agua, no hay luz, no funciona la cocina, ni el microondas, ni el ordenador, vamos a comer a Las Canteras». Dichosa energía.