Suecia un país sin humo

Me preguntan mis amigos a la vuelta de mi periplo estival por Suecia sobre las novedades de mi país. Pues qué mejor que una somera comparativa con España.

Situación política: el equilibrio de fuerzas es muy parecido al de España: un bloque de izquierdas liderado por los socialistas, y uno de derechas con una derecha tradicional y otra, la SD, parecida a Vox, que aún siendo ya el segundo partido del país, todavía despierta ciertos recelos. Pero con una diferencia: la derecha moderada ha conseguido hacerse con el gobierno, rechazando una coalición con SD, pero tolerando parte de su programa a cambio de un apoyo electoral de legislatura.

Turismo: Suecia, con una superficie casi como la de España, y un clima templado en verano, estaba llamada a ser, con sus vecinos escandinavos, la reserva natural de Europa. Sin embargo ya esta temporada se acusan las tensiones recurrentes en la Península. Aunque la población sueca no pasa de la quinta parte de la de España, las aglomeraciones de visitantes se concentran en núcleos emblemáticos, y ciudades como Estocolmo pueden recordar en agosto a la misma Barcelona, y las islas de Öland y Gotland a la comunidad de Baleares.

Vivienda: los conflictos de regulación de los alquileres que tanto polarizan a la sociedad española no se dan en Suecia. Porque desde hace décadas no hay libertad de precios en los alquileres, sujetos a periódicos acuerdos entre asociaciones nacionales de caseros y de inquilinos. Aún siendo una convivencia más o menos civilizada, las consecuencias son una gran escasez de vivienda y un consiguiente precio elevado al no disfrutar promotores y constructores del incentivo que supone un libre mercado.

Inmigración: una inmigración desaforada y sin control en las décadas anteriores bajo gobiernos socialistas, tolerantes con una situación que les favorecía electoralmente, ha devenido en una integración muy problemática, dadas las encontradas etnias de la inmigración somalí, siria o musulmana en general. Nada que ver por ejemplo con una inmigración a España de origen sudamericano, con un mismo idioma y una cultura común de valores cristianos.

Seguridad ciudadana: uno de los resultados de una inmigración incontrolada ha sido la formación de bandas criminales, que se han aprovechado de una cultura tradicionalmente basada en el respeto y el cumplimiento de las leyes, para quebrarlas sin contemplaciones. En un país donde se considera racista establecer un censo de algún grupo social, pongamos por ejemplo la población gitana, pero donde se puede paradójicamente consultar en las redes el domicilio de cualquier ciudadano, así como las personas que conviven con éste, es evidente que se fomentará el enfrentamiento entre bandas, con tiroteos, atentados e imaginativos fraudes a los organismos oficiales. No me extrañaría que algunos políticos echaran de menos las argucias de algunos países meridionales para imponer medidas más drásticas a la hora de fomentar la seguridad, soslayando las leyes mediante más o menos subrepticias modificaciones de normativas y reglamentos.

Sea como fuere, constato que es imposible en un simple folio recoger el caleidoscopio social de todo un país. Dejémoslo pues así, y verán que como nos aclara el refrán: «En todas partes cuecen habas».