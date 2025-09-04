La rifa que costea Las Marías de Guía / Andrés Cruz

Una de las características más singulares que tiene la Fiesta de Las Marías de Guía de Gran Canaria es la distribución de números para el sorteo del Arco de la Fiesta. Esta particular costumbre, que se realiza desde tiempo inmemorial, sirve para poder sufragar parte de los actos que se realizan en estos días.

La Fiesta de Las Marías es una celebración que nace de la propia gente de los municipios de Guía, Gáldar y Moya, organizada y coordinada por los conocidos como Mayordomos de Las Marías.

Desde el altruismo y el deseo de mantener viva la historia, se unen para contribuir entre todos y todas con la venta de números y artículos oficiales para costear la celebración.

Por ello se constituyeron las juntas de Mayordomos, formadas por personas que de manera altruista y desinteresada recorren incansables todos los caminos de la isla distribuyendo los números del arco para la rifa y repartiendo los programas de la fiesta.

Una tradición de 214 años

Se trata de una tradición que en muchos casos ha pasado de padres a hijos y también en los últimos tiempos a las hijas, lo que ha permitido que después de 214 años esta votiva fiesta aún se siga celebrando.

Sin lugar a dudas, hoy en día, la Fiesta de la Marías de Guía se ha convertido en una de la fiesta más puras y genuinas de la Isla de Gran Canaria, a la que acuden año tras año isleños de todo el archipiélago y visitantes de allende los mares.

Pero eso no hubiera sido posible sin la ayuda, la colaboración y la aportación de todas aquellas personas que desde siempre han sentido esta festividad como algo propio. Si queremos que siga persistiendo y que nos sobreviva con la pureza que la ha caracterizado como hasta ahora, tendremos que «poner más corazón y menos cabeza», como ya dijo en su momento el guíense y cronista oficial de Gran Canaria, Néstor Álamo. Puntos de distribución Los números para el sorteo, que se destinan a sufragar la celebración, al igual que artículos de merchandising oficial de la fiesta como camisetas, gorras, botellas y mochilas con motivos de la Fiesta de Las Marías.Todo ello puede adquirirse en los siguientes puntos: Mercería y Ropas Típicas Cruci (calle Marqués del Muni, 19), Ferretería Las Huertas (c/ Alcalde José Carlos González, 1), Spar La Atalaya (c/ Donoso Cortés, 22), Disliber (c/ Marqués del Muni, 23), Gestoría Castellano (c/ Alcalde José Carlos González), en nuestro puesto del Mercado de Guía y también a través de los Mayordomos de Las Marías.