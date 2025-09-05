Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | La columna

José Francisco Henríquez Sánchez

Almas bellas

Juan Carlos Peinado, juez, en los alrededores de los juzgados de Plaza Castilla

Juan Carlos Peinado, juez, en los alrededores de los juzgados de Plaza Castilla / José Luis Roca

Alma bella es un término multiuso. En el universo hegeliano es un tipo con un tipo de conciencia que le arrincona a solas en su interior y le impide actuar para intervenir sobre la realidad. Alma bella fue el título de un artículo que Sartre utilizó para expulsar a Camus del parnaso estalinista porque este descubrió en el soviético un régimen criminal. Un reduccionismo torpe de alma bella encuentra a un cobarde.

Alma bella es recluirse, aunque resulte insoportable en tik-tok y no reaccionar ante la pobreza infantil, ni ante el genocidio en Gaza, ni ante la infantil y miserable pobreza de algunos políticos sacudiéndose a niños inmigrantes. Alma bella es tragarse a Cayetana Álvarez de Toledo que postula la superioridad moral de Vox sobre la izquierda Frankenstein, siendo la verdad que entre esos apoyos del presidente algunos militaron en el terrorismo y los otros son fascistas de calendario como al parecer acaba de descubrir Clavijo.

Cortázar escribió la historia sobre cronopios y famas. Y de esperanzas. Un cronopio es un biotipo espontáneo y rebelde. Pongamos que hablo de Sánchez que se hace pasar por Julio Cesar en Shakespeare para constatar que un cobarde muere muchas veces y un valiente solo una vez. Pero morir es distinto de matar y lo peor de Sánchez es que ha dejado malherido al PSOE, miembro solista trascendental de ese conjunto de cámara que es nuestra democracia.

Un fama es un tipo rígido y racional, pusilánime. Pienso en el juez Peinado que ejerce de juez instructor como renacido del código napoleónico. Hace dos siglos en Francia ni el rey se imponía a un juez instructor que interrogaba como quería porque era ese su trabajo y era mera fórmula. Era la grandeza de las instituciones. Al final y a veces el trabajo del juez instructor era solo un gran edificio reducido a cenizas.

También están las esperanzas que son especie aburrida, ignorante e influenciable. Este es Feijóo, comete faltas de ortografía en su moralismo de moral pequeña y tiene que pasar dos veladas de año nuevo en Portugal para divertirse con el tal Marcial, que era narco y que es un cronopio de catálogo.

Las almas bellas en el sueño americano están en el partido demócrata que, petrificado por no tener identidad, no tiene vida y permite que el hombre calabaza hable más de la cuenta de aranceles y de formas autoritarias. Y de separación de poderes. Este tipo intenta reventar el dique institucional que defiende la democracia americana y no encontramos defendiendo al dique a políticos progresistas sino a algunos jueces. El nombre de la novela seguro que es el ruido y la furia porque en esa obra maestra un relator es Benjy, que es disminuido mental. Solo un disminuido mental después de intentar violentar a la democracia americana con el asalto al Capitolio se postula para el Premio Nobel. Todo esto no necesita ser creíble porque es real. Y es posible porque el mundo se ha llenado de almas bellas. Y de algunos disminuidos. Al fin, alma bella somos quien esto escribe y a lo peor quien esto lee.

