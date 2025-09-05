Del amor al ‘hate-watch’ / La Provincia

Para todas aquellas personas que siguieron con pasión ‘Sexo en Nueva York’, la noticia de que tendría una secuela fue recibida con un entusiasmo extraordinario. La primera temporada se estrenó en 2021, retomando las peripecias del célebre grupo de amigas (a excepción de Kim Catrall, que rechazó volver a interpretar a Samantha) dos décadas después. Las cosas han cambiado mucho en cuatro años. La tercera temporada se ha convertido en carne de cañón para una curiosa modalidad de consumo: el ‘hate-watch’ (literalmente, ver con odio). Como su propio nombre indica, describe la acción de ver deliberadamente una serie a pesar de no disfrutarla, con frecuencia con vocación activamente crítica. La clave del ‘hate-watch’ es, precisamente, que no se trata de un consumo meramente pasivo. La gracia está en compartir burlas y comentarios negativos a través de las redes sociales, generando comunidades que se alimentan del rechazo colectivo hacia un programa.

En el caso de ‘And just like that...’, la paleta de críticas ha sido amplia. Que si Carrie vive anclada a su pasado, que si Aidan se ha convertido en un ‘cuñao’, que si Miranda parece que está en la edad del pavo, que si Seema es una copia barata de Samantha… Las fans han diseccionado cada episodio y reaccionado al mínimo atisbo de incongruencia, que alcanzó su máxima cota tras la emisión del sexto episodio, en el que muere el padre de Lisa. Las redes se vieron inundadas de clips de un episodio de la primera temporada en el que Lisa había recibido una llamada en la que le comunicaban la muerte súbita del mismo. La mofa fue tan intensa que los responsables de la serie tuvieron que salir al paso aclarando que en la primera temporada había muerto su padrastro, explicación que no convenció a nadie.

La audiencia de la serie, aunque considerable, ha adquirido un significado especial dentro de este contexto. Sin duda habrá quien la haya visto por placer, pero son muchos los que la han visto para indignarse por las decisiones creativas que se han tomado en ella y luego destrozarla sin piedad. Lo que ha resultado fascinante ha sido esa incapacidad para dejar de verla. Ese enganche, en realidad, se retroalimentaba con las reacciones negativas. Cada episodio ha sido munición para interactuar con personas que opinan exactamente lo mismo. Ese es, al fin y al cabo, el atractivo social del ‘hate-watching’. No se trata de torturarse con algo mediocre sino de sentirse parte de un colectivo que confronta un elemento común con humor y sarcasmo.

Aunque el ‘hate-watch’ nació vinculado al mundo de la televisión, rápidamente se ha trasladado a otras plataformas como las redes sociales, especialmente en torno a creadoras de contenido. Existen canales muy afianzados en este ámbito, como Cotilleando, en donde es posible encontrar hilos con conversaciones infinitas organizadas en torno populares ‘influencers’. Su contenido no las influencia. Más bien al contrario, pero las ven porque eso da acceso a una experiencia colectiva: la de odiarlo. La crítica proporciona la sensación de superioridad y satisfacción, algo que, en opinión de muchos expertos, es una versión blanda del ciberacoso.

La vehemencia de los comentarios que ha recibido ‘And just like that...’ también tiene que ver mucho con la gestión de las expectativas y con la situación vital por la que han atravesado sus espectadoras desde los tiempos de ‘Sexo en Nueva York’. La efervescencia y las aventuras amorosas de un grupo de treintañeras ha dado paso (obligatoriamente) a mujeres ya maduras con intereses que están en las antípodas de la vida idílica de la serie original. Edadismo, menopausia, divorcio, enfermedad… aunque resuene con la audiencia, genera mucha más incomodidad emocional.

El ‘hate-watch’ ha logrado truncar la renovación de ‘And just like that...’ por una cuarta temporada, que ha sido cancelada de forma fulminante ante la polémica que la ha acompañado capítulo tras capítulo. Tal vez sea el momento de preguntarnos por qué seguimos invirtiendo tiempo y energía en contenidos que, lejos de enriquecernos o hacernos sentir bien, nos generan frustración, cinismo o malestar. Compartir la decepción puede reforzar vínculos sociales, pero las emociones moldean nuestra experiencia diaria, y dar cabida a una actividad tan tóxica seguro que tiene su propio peaje en la mente de quien la practica. Reexaminar nuestras elecciones de consumo —y buscar aquellas cosas que nos aporten alegría, inspiración o reflexión positiva— podría ser un pequeño pero significativo acto de autocuidado. Después de todo, nuestra atención es limitada, y cómo la usamos define, en parte, cómo nos sentimos.