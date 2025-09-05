El asunto de la chibichanga / Lyx Instituto de Urología

Porque pensamos en palabras, éstas pueden llegar a definir nuestra identidad casi mejor que mirarse al espejo. Palabras que forman por sí mismas un universo simbólico, un sistema de representación para el que a veces se hace necesario un prontuario, un pequeño manual de referencia.

Uno de esos vocablos que conquistan el pensamiento, lo absorben y lo vuelven enigmático, es el de chibichanga. La cadencia de su escritura, pero, concretamente, la de las sílabas que lo componen le confieren un carácter que aísla a la palabra del resto de sus hermanas. Oírla te hace preguntar de inmediato por su significado, aunque lo que más cautiva es enunciarla en voz alta. En el habla canaria, la chibichanga tiene una demarcación semántica específica, que se conoce desde la misma infancia, pero, cuando trasciende la lengua vernácula y se escucha en la boca de un foráneo, la identidad insular se impone de un modo natural y espontáneo. Como diría Pedro García Cabrera, «lo popular no es siempre universal», y, de ahí, que la simple enunciación de la palabra constituya un misterio para el que viene de fuera de las Islas.

Al ser medio peninsular, en ocasiones, soy testigo privilegiado de graciosos malentendidos provocados por el desconocimiento del habla de aquí o de allá, pero, en este caso, le toca a la nuestra, la insular. Dos simples episodios, a cual más cómico, nos pondrán en la pista de lo que supone la ignorancia del particular dialecto canario. El inicial, tierno y entrañable, está protagonizado por un sobrinillo que reside en las apartadas tierras cántabras que, al escuchar por primera vez chibichanga, según salía del cuarto de baño, ya que su corta edad no le impedía pasearse en el traje de Adán por las habitaciones de la casa familiar, se quedó fascinado con el término. Al aclararle el uso de la palabra, y muy contrariamente a lo que uno pensaría, ésta le acompañó todo el santo día. El pequeñajo lucía el significado de su reciente conquista semántica como el blasón arrebatado al peor enemigo, aparte de no dejar de señalar constantemente al escondite de la chibichanga, fuera la suya o la del padre, que no sabía ya dónde mirar.

La segunda historia no es menos graciosa, si bien la protagonista resulta ser una señora de Guadalajara sorprendida al encontrar en una noticia del periódico tan extraña palabra. En efecto, al leer la página de sucesos de un medio local, se tropezó con la chibichanga (con perdón) de un individuo de piel oscura que había salido de su casa como Dios le trajo al mundo, provocando la inquietud y el malestar de la vecindad. Como iba dando voces a diestro y siniestro, hubo de ser reducido por las fuerzas del orden. Pero, la alcarreña, aunque sospechaba algo, no estaba en la completa seguridad de lo que significaba la palabra.

Pidió ayuda y la pobre incauta, de hoz y de coz, se metió en un lío de mil pares de narices. En la cafetería de barrio a la que se había ido a desayunar, el «asunto de la chibichanga» todavía se recuerda como un jugoso momento para disfrutar con la socarronería insular. Un tanto ansiosa, la mujer preguntó a la parroquia del lugar, obteniendo la misma respuesta fuera quien fuese el interlocutor, pues todos la dirigían a un individuo en particular, al que apodaban el «negro del WhatsApp»

Otro en su lugar hubiera entendido la indirecta y recogido velas, pero ella, tozuda como buena manchega, se acercó al camarero de origen camerunés, quien, educadamente, despejó las dudas que pudieran quedarle a la señora. Desde aquel instante, en cierta localidad de Guadalajara, de la que me han prohibido dar el nombre, la chibichanga ya forma parte del vocabulario de la comunidad, no sea que le vaya a pasar a uno de los vecinos lo que a la conocida que se desplazó a la isla de Gran Canaria.

Desde luego, hay algunas palabras, y así lo piensa uno, que deberían ser de dominio público para estar prevenidos, y más en una tierra como la nuestra.