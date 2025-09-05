Cuñados inmortales

Desengáñense. Lo que subyace en esos comentarios semiprivados entre Vladimir Putin y Xi Jinping sobre la inmortalidad (la suya) es una estupidez de cuñados. Cuñados con cientos de misiles nucleares en los bolsillos, pero cuñados. No existe ninguna inmortalidad a la vista, ni a corto ni a largo plazo, y los culpables de toda esa necia charlatanería –gente como ese profeta botarate, Harari– harían bien en callarse cinco minutos al menos, para dejarnos en paz. ¿Cómo se llama ese libro? ¿Homo Deus? No está en marcha, tampoco, ningún proceso de divinización del homo sapiens. Todavía hoy –hoy más probablemente que nunca– somos capaces de destruir toda la civilización humana en hora y media, pero no disponemos de cura contra el alzhéimer. En lo que dura una película de sobremesa empezaría y concluiría una guerra nuclear global que acabaría simultáneamente con el pasado, el presente y el futuro de la especie. No son las mejores condiciones para anunciar y festejar una divinidad que ilusiona a individuos como Putin, Xi, Donald Trump o Elon Musk y que debiera repugnar a cualquier persona decente y razonable, a cualquier humanismo crítico e ilustrado. La idiotez arrogante del autócrata ruso y el dictador chino es insuperable. «Puedes ir trasplantando tus órganos indefinidamente», dijo supuestamente Xi o tal vez Putin. ¿Y cuando debas trasplantarte el cerebro? ¿Dónde estarás? ¿Qué será de tu identidad? Zoquete.

El mito de la inmortalidad que impregna religiones y escuelas espirituales desde hace milenios no puede ser espoleta del desarrollo científico y tecnológico. Es al contrario: la evolución acelerada de la investigación tecnocientífica pone en cuestión la aspiración mitológica de vivir para siempre de la misma manera que reduce casi a cero la probabilidad de un dios creador. Porque en realidad el brebaje que sirven alquimistas como el doctor Harari y los caballeros de la empresa Calico –patrocinada por Google, otra amiga de todos– supone un combinado pueril de inmortalidad y eterna juventud. No se trata únicamente de vivir miles de años, sino de seducir a Taylor Swift bailando en un escenario hasta el amanecer y que te diga al cálidamente al oído: «Nunca he conocido un inmortal como tú». Todos los esfuerzos –todos los programas de investigación, toda la pasta, todas las administraciones sanitarias, toda la voluntad política– deberían dirigirse a proporcionar toda la salud posible al máximo de población posible. Es una indecencia financiar programas para alargar una vida ya larga y frenar el envejecimiento cuando todavía mueren millones de niños y jóvenes que no tienen ninguna oportunidad. Incluso en nuestro propio país. Es una sandez fantasear con una vida inmortal cuando decenas de enfermedades crónicas no han sido vencidas y destruyen la calidad de vida de los ancianos. ¿O anhelas acaso vivir varios siglos babeando y olvidado de ti mismo bajo la demencia senil?

La inmortalidad no nos haría más sabios, más inteligentes ni más generosos, como sí podría ocurrir con una vida razonablemente larga y liberada de grandes padecimientos graves. El anhelo de inmortalidad es el patético fruto del miedo a una de las grandes invenciones humanas: la muerte. No mueren las plantas ni los animales porque solo el hombre sabe que va a morir. Obsesionarse con la inmortalidad no solo resulta estúpido, es una ruin enfermedad moral. Reconocerle a la muerte el horror, el prestigio, el poderío que se otorga a sí misma implica renunciar a la libertad. Vivir ochenta, ochenta y cinco o noventa años con dignidad material y una salud aceptable sigue siendo un reto médico valioso con un gran impacto social, económica y cultural. Ochenta y cinco años es, de verdad, suficiente, incluso más que suficiente. Hace mucho tiempo la eternidad se me antoja no una promesa ilusionante, sino una amenaza. Aguantar a los demás es un sacrificio a veces grato, aguantarse ilimitadamente a uno mismo lleva a una tortura insufrible. Mi oración, definitivamente anacrónica y que jamás entenderían Putin, Xi o Musk es aquella que escribió el maestro Borges en su libro Elogio de la sombra y que termina con un deseo humilde y espléndido, civilizado y valiente: «Quiero morir del todo; quiero morir con este compañero, mi cuerpo».