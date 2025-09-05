Migdalia Machín. / Europa Press

«El conocimiento es la mejor inversión que se puede hacer» (Abraham Lincoln)

Después de más de un siglo, esta afirmación del líder que guio a EEUU en tiempos de guerra civil, sigue resonando con plena vigencia. Pero invertir en educación superior no consiste únicamente en asignar recursos presupuestarios: implica apostar por un modelo de sociedad que cree en el conocimiento, la innovación y el talento como pilares de su desarrollo. Y ese es el camino que, desde el Gobierno de Canarias, hemos emprendido con firmeza y voluntad transformadora desde el pasado año 2023.

Llegar al ecuador de una legislatura no es solo un hito cronológico. Es una oportunidad para hacer balance, revisar objetivos y renovar compromisos. Que este momento coincida, además, con casi el inicio del curso académico 2025/2026 de nuestras universidades, lo convierte en una ocasión estratégica y simbólica: nos recuerda que la educación superior nunca se detiene, y que nuestra responsabilidad como Gobierno es mantener su pulso firme, alineado con los desafíos del presente y con visión de futuro.

Este espíritu es el que da sentido al título de mi artículo: Universidad pública, objetivos compartidos, futuro posible. Porque no hablamos solo de cifras o estructuras, sino de un proyecto colectivo en el que debe confluir el compromiso institucional, el esfuerzo académico y la confianza de la sociedad.

Desde la Dirección General de Universidades e Investigación de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias –y bajo el impulso decidido de su titular, Migdalia Machín, así como del presidente Fernando Clavijo– hemos situado la financiación universitaria como eje central de nuestra acción desde que llegamos al Gobierno.

Las cifras han sido y son elocuentes. El presupuesto destinado al ámbito universitario ha pasado de 270 millones de euros en 2023 a 290 millones en 2025. A esto, si incorporamos los recursos gestionados desde la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), dirigida por su director, Javier Franco –con varios millones destinados a proyectos y acciones punteras–, y los fondos del área de Cultura y Patrimonio Cultural, encabezada por Miguel Ángel Clavijo –que superan los 3 millones de euros–, el respaldo global a nuestras dos universidades públicas y a la UNED se sitúa por encima de los 300 millones de euros. Y esto, sin contar las aportaciones significativas que realizan otras áreas del Gobierno de Canarias, Cabildos y Ayuntamientos a través de convenios, cátedras y otras fórmulas de colaboración.

Pero tan importante como incrementar la inversión es saber orientarla con responsabilidad, planificación y visión estratégica. En este sentido, la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), con la que no comparto muchos articulados y aspectos, acierta en su artículo 56.3.c al establecer que la financiación pública debe vincularse, al menos en parte, a objetivos concretos, medibles y alineados con las prioridades del entorno.

Bajo esa premisa, desde el Gobierno de Canarias estamos desarrollando, en estrecha colaboración con las universidades públicas (ULL y ULPGC), sus Consejos Sociales y el Departamento de Hacienda, un nuevo modelo de financiación para los próximos años. Hablamos de un Contrato Programa plurianual, consensuado, estable y transparente, vinculado, en parte, a objetivos y resultados, que refuerce la autonomía universitaria y, a su vez, garantice el compromiso de las universidades con el desarrollo social, económico y cultural del Archipiélago.

Este modelo no solo pretende mejorar la eficiencia y la estabilidad del sistema, sino también abrir la puerta a mayores fuentes de financiación. Uno de sus objetivos estratégicos, entre otros, deber ser el de potenciar la captación de capital privado, fomentando la inversión externa en I+D y facilitando que nuestras universidades puedan competir en un entorno cada vez más dinámico y exigente. Como ha señalado el presidente Clavijo, reforzar la colaboración público-privada no es una opción: es una necesidad si queremos estar a la altura de los grandes referentes internacionales.

En un mundo globalizado y altamente competitivo, nuestras universidades no pueden limitarse al ámbito local. Es fundamental que se proyecten internacionalmente, mejoren su posicionamiento global y se midan con estándares de excelencia. En este sentido, celebro la reciente iniciativa de crear una asociación universitaria canaria, inspirada en el modelo andaluz, que aspire a ser un verdadero instrumento de cooperación, visibilidad y mejora conjunta. Confío en que su propósito sea el de contribuir de forma efectiva al fortalecimiento del sistema universitario de las Islas, más que el de ejercer como un simple lobby.

La necesidad de esta proyección internacional queda ilustrada por el Ranking Académico de Universidades del Mundo (ARWU), conocido como el Ranking de Shanghái, que ofrece una fotografía reveladora del panorama universitario global. Este ranking evalúa más de 2.500 instituciones y publica las 1.000 más destacadas. En su última edición, ambas universidades públicas canarias han sido incluidas: la Universidad de La Laguna en el bloque 701-800 y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el 901-1.000. Esta última regresa al listado tras su salida en 2023, un logro que celebramos como muestra de recuperación y compromiso, fruto del esfuerzo colectivo y del trabajo de diversos investigadores como el oncólogo y profesor Delvys Rodríguez.

A escala global, el ranking sigue liderado por universidades estadounidenses como Harvard y Stanford, mientras que China y Taiwán consolidan su ascenso. España, por su parte, mantiene una posición relevante con 36 universidades, incluyendo una privada, la de Navarra. A nivel europeo, nuestro país supera en presencia a países como Francia, Países Bajos, Finlandia o Noruega.

Ahora bien, aunque estas clasificaciones aportan información valiosa, no deben convertirse en dogmas. Así lo defiende Sebastian Stride, uno de los analistas más reconocidos en educación superior y cofundador de Siris Academic, con quien tuve la oportunidad de conversar personalmente hace unos años. Stride destaca con razón que el sistema universitario español sobresale por su eficiencia, incluso por encima de países con mayor inversión pública como Alemania. Esto demuestra que no basta con disponer de más recursos: lo crucial es cómo se alinean esos recursos con los objetivos y los resultados. En definitiva, lo que cuenta no es solo la proyección internacional y los recursos económicos –que también–, sino la eficiencia.

Con esta visión, arrancamos el curso académico 2025/2026 con ilusión, compromiso y mirada de largo plazo. Desde la Dirección General de Universidades e Investigación del Gobierno, seguiremos trabajando con la mano tendida hacia toda la comunidad universitaria: estudiantes, profesorado, personal investigador y personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS), pues es nuestra convicción –además de nuestra responsabilidad– avanzar con ellos hacia una universidad más sólida, más abierta y mejor preparada.

Seguiremos apostando por unas universidades públicas fuertes, no solo como centros de formación, sino como faros de conocimiento, generadoras de pensamiento crítico y motores de transformación social. Porque una educación superior bien planificada, con propósito y objetivos compartidos, es la semilla más poderosa para cultivar un futuro posible. Esa es, y seguirá siendo, nuestra visión de la universidad pública.