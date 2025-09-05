Viajes imperfectos / La Provincia

Este verano, he pasado unos días en una ciudad de cuyo nombre no quiero acordarme. Solo mencionaré que es capital de provincia y que, a veinte minutos, se encuentra una de las mejores playas peninsulares. La cuestión es que, a partir de las diez de la noche, la ciudad está prácticamente muerta. Sobre todo, en verano, cuando sus habitantes se desplazan a los pueblos costeros de los alrededores, mucho más turísticos.

La primera noche, llegamos al hotel después de haber cenado en uno de esos pueblos y tuvimos la idea de tomar una copichuela por la ciudad para poner el broche final a la velada. A pesar de alojarnos por el centro, la zona no nos parecía muy animada, así que le preguntamos al recepcionista del hotel, confiando en que inmediatamente nos desvelaría el secreto y bullicioso ambiente nocturno de la ciudad. Sin embargo, el hombre tardó en responder y, cuando lo hizo, titubeante, solo pudo recomendarnos un bar de copas a la vuelta de la esquina. El único abierto a esas horas, nos dijo. Cuando nos acercamos al sitio en cuestión, desde una distancia prudencial decidimos que no era lo que buscábamos. Había gente muy extraña en la puerta, con un aspecto turbio.

A la mañana siguiente, al salir del hotel para buscar un lugar donde desayunar, lo primero que vi fue un coche de policía que llevaba puesta música tecno a elevado volumen. Al principio, aquella visión me chocó mucho, pero, unos instantes después, me di cuenta de que el coche no era auténtico. Se trataba de un tipo con un enorme bigote al estilo mexicano –por su mirada y su actitud, perfectamente podría haber formado parte de la clientela del bar de copas de la noche anterior– que había «disfrazado» su coche para que pareciese de la policía norteamericana, imitando incluso los colores. De hecho, ponía «Police». No llevaba alarma, claro. El buen hombre daba vueltas por la plaza, como si «apatrullara» –que diría el Fary– la ciudad.

Tras esta visión tan insólita, me interné por la zona de terrazas y, de pronto, descubrí la animación que no había podido encontrar la noche anterior. Las terrazas estaban repletas de gente tomando cañas y compartiendo botellas de vino, acompañadas de unas raciones. Eran las diez de la mañana. Volví al día siguiente, y al siguiente, para constatar que no se trataba de un evento concreto. Era cierto: la fiesta en aquella ciudad se desarrollaba a la hora en la que yo simplemente buscaba un café. Original, cuando menos.

Si vamos de vacaciones a algún sitio, esperamos que todo sea perfecto: que no haya tráfico en el viaje, que hayamos elegido un hotel de ensueño, que no nos equivoquemos con los restaurantes, que haga un tiempo espléndido… Sin embargo, pasados los años, son las experiencias desastrosas o extravagantes las que recordamos con más ternura. Por ejemplo, nunca olvidaré un viaje a Barcelona durante mi tardía adolescencia, en compañía de mis padres y mi hermano, cuando alquilamos un apartamento en el Raval –bastante cutre, en contraste con lo que se anunciaba en la página web– y, al volver después de cenar, nos encontramos con la calle inundada y –¡sorpresa!– descubrimos que la inundación se había originado, precisamente, en nuestro edificio. Hay una foto que nos muestra a mí y a mi hermano con aspecto abatido, sentados sobre nuestras respectivas maletas. A las doce, la noche era joven, porque todavía nos teníamos que poner a buscar algún alojamiento que a esas horas nos abriese sus puertas. Tampoco puedo olvidar la excursión en ferry desde Tenerife a La Gomera, cuando el autobús que nos recogía en el hotel salió cinco minutos antes de lo previsto y tuvimos que coger un taxi hasta el puerto. Mi madre se ensañó con el guía, un tipo bastante agresivo que le espetó, amenazante: «Señora, ¿usted quiere o no quiere ir a La Gomera?». Aquella cita, repetida hasta la saciedad, permaneció en nuestros corazones.

Pero entre los recuerdos hilarantes, se lleva la palma nuestra estancia, varios veranos consecutivos, en un complejo de apartamentos de un pueblo de la bahía gaditana. La primera noche, me despertaron las desquiciadas voces de una mujer que insultaba a su marido y, como pude comprobar al asomarme a la ventana, le tiraba la ropa a la calle desde el balcón. Al día siguiente, supe que eran los dueños de los apartamentos y que la escena no resultaba excepcional, sino frecuente. Otro día, sorprendimos una pelea de sillas entre el dueño y uno de sus empleados. Las anécdotas peculiares se sucedieron a lo largo de los años que nos alojamos allí.

No existen los viajes perfectos, pero precisamente es esa imperfección la que les confiere alma.