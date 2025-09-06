Los amigos no son solo para decirse adiós

Un grupo de amigos preparados para disfrutar de una jornada a la sombra de los pinos marinos. / José Pérez Curbelo

Bien sabe el isleño, desde siempre, que la verdadera amistad es inquebrantable. Como la palabra dada. Sagrada, comprometida. La amistad se da entre iguales. El Diccionario de Autoridades habla de «afecto recíproco que debe aumentar con el trato». Por eso Cicerón dijo que «no dejes crecer la hierba en el camino de la amistad». No es circunstancial, de un momento, encuentro bajo los efluvios de las copas. Las cuatro fases de la borrachera, entre conocidos de ocasión, para Víctor Hugo en Los miserables, una novela cumbre del siglo XIX. El primer trago alegra, canciones, la farola del mar y el reconocimiento de parientes cercanos; la segunda irrita, tendencia a la discusión o la bronca, sobre política, la religión; la tercera entorpece, se comienza a trabar la lengua y la cuarta fase embrutece, no se sabe lo que se dice, hace o dónde se está. A punto de salir a cuatro patas del local. Lo cierto es que aunque haya amigos que se vean de higos a brevas están cuando se necesitan. Es lo que sintió San Agustín por la muerte de un amigo: «La angustia envolvió en tinieblas mi corazón» (…) Mis ojos esperaban verlo en todas partes». Amigos en las desgracias. Cuando las cosas van mal. Tener en quien apoyar el hombro en el fracaso de un negocio, la ruina de cualquier desastre o el duelo ante la pérdida de un ser querido. Todo lo contrario de los zumbidos de un móvil, con miles de «me gusta» de cientos de amigos virtuales. Es lo que la amistad significa para Shakespeare: una ficción. Ser amigos es transcender al otro, compartir la misma suerte. «Convivencia, concordia, procurar el amor a los otros», para Aristóteles. Amor, mujer, amistad, la misma raíz etimológica. Un gran tesoro para los filósofos clásicos que distinguen entre el eros, amor erótico, de un momento de euforia, in crescendo la serotonina que culmina con el abrazo orgiástico. Sin embargo, la philia, amor filial, es el que se cuenta en los Evangelios y antes en la frase que exhala Julio Cesar, se dijo que con veleidades de proclamarse rey, desengañado por una traición, en sus últimos momentos con la toga ensangrentada, a uno de sus asesinos, Bruto, tu quoque fili mi. «Tú también, hijo mío». Aristóteles decía que le era difícil tener muchos amigos y que solo podía ser amigo de alguien como él. Lo contrario del estoico emperador Marco Aurelio que aconsejaba visitar los foros como lugar de socialización. «No abandones el foro sin haber hecho nuevos amigos», decía. Hoy, en contra de tiempos pasados que el abrazo efusivo escaseaba entre la gente isleña y el beso era cosa de mujeres, se retoma el contacto de piel a piel y se recobra el ósculo entre hombres siempre que no sea el de traición de Judas a su maestro. Que también abunda. Eso del «abrazo de oso», con la metáfora de la puñalada por la espalda. Es la sensación de desencanto ante los muchos amigos que van dejando a uno a orillas del camino. Lo que sufrió Schopenhauer que, amargado, le llevó a escribir que «amigos los de la infancia, el resto son competidores». Tremebunda reflexión que apunta al mundo de hoy de acerada competitividad, egoísmo y escasa empatía ante el otro, próximo o extraño. Sin embargo, resulta esperanzador aprender de los abuelos de antes que sin haber leído a Aristóteles aconsejaban a hijos y nietos: «Amigos, pocos y buenos». Que no compitan contigo, con malicia. Que te ayuden a vivir mejor. Si no es así son uno más del montón de conocidos, o peor, poco recomendables, en palabra de moda, amistades tóxicas. Los adioses no se niegan a nadie como tampoco el saludo, pero en esto las mujeres muestran mayor intuición, ante un nuevo conocimiento: precaución, cierta desconfianza o «verlas venir». La prudencia de las serpientes que, por una vez, las Escrituras le otorgan una cualidad que las redima, en parte, de su papel de pérfidas con la manzana la que engañó se supone que, sin querer, al primer Adán. Por eso se vieron obligados a abandonar el Edén con una mano delante y otra detrás. Algunos dicen que tapados con una hoja de higuera porque fue un higo envenenado, no una manzana, el causante de la desgracia. n