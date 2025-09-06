Los floripondios de Torres

Ángel Víctor Torres insiste en que el Gobierno autónomo está enviando «un mensaje equivocado» a los ciudadanos en su crítica a las condiciones de la condenación de la deuda en Canarias. A veces –solo a veces– uno siente cierta curiosidad no por lo que pensarán los políticos sobre sus ocurrencias, sino por si las creen, de verdad, retóricamente válidas. Es decir, si creen que sirve para algo incluso desde la óptica de sus propios intereses propagandísticos. «Están contra todo lo que propone el Gobierno de España aunque sea bueno», dice el ministro de Política Territorial con su habitual santurronería. ¿Eso es un argumento? Es una pollabobada de niño chico. De un niño chico que se cree ya no el más listo, sino el más bueno, ejemplar y admirable de la clase que se merece un bocadillo de Nocilla. O un ministerio.

Al señor Torres le he escuchado estos floripondios verbales en una entrevista concedida a Canarias Radio. Sus restantes argumentos a favor de la condonación de la deuda –tal y como la ha diseñado el Ministerio de Hacienda– tienen la misma altura política e intelectual. Lo más preocupante de las mismas que es que dejan entrever que Torres no entiende una palabra de la operación decidida por su propio Gobierno. Empecemos. «No es que a Canarias se le perdone la mitad de la deuda, es que es la única a la que se le perdona la mitad». Precisamente. Tanto desde el punto de vista demográfico como por la prudencia de su comportamiento fiscal la quita debió suponer bastante más que el 50%. Mientras que Cataluña y Valencia se endeudaban como si no hubiera un mañana Canarias decidió contenerse, consolidar su gasto y cumplir con las exigencias normativas. «Esto es como quitarte la mitad de una hipoteca», explica Torres a la siempre oligofrénica ciudadanía, «porque la hipoteca es una deuda, ¿quién va a estar en contra de que le quiten la mitad de la hipoteca?». ¿De verdad que merece la pena replicar a esta zafiedad? ¿De verdad que el ministro cree que la deuda que acumulan las comunidades con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) es asimilable con la hipoteca suscrita por un señor de Los Baldíos? Se me antoja delirante que tengamos que soportar estas mentecateces en el debate público.

El Gobierno de Canarias no se opone a una intervención de quita de una parte sustancial de la deuda de las comunidades. Tampoco otros gobiernos autonómicos. Aunque la deuda de las comunidades no se elimina, sino que se mutualiza, ciertamente desde un punto de vista operativo urge al menos que no se sigan incrementando los intereses. Torres, en la susodicha entrevista, advierte, de nuevo como si fuéramos imbéciles, que la condonación parcial de la deuda no se vehicula en un decreto, sino en un proyecto de ley, y que los gobiernos regionales podrán hacer aportaciones y los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados presentar enmiendas y todo. Solo faltaría, por supuesto. Pero es asombroso afirmar campanudamente que los gobiernos autónomos podrán presentar su punto de vista, sus análisis y reclamaciones, y mostrarse escandalizado con el Gobierno de Canarias porque esté haciendo precisamente eso. Esta aparente contradicción de Torres y el PSOE se resuelve fácilmente: los socialistas admiten que las comunidades tengan sus propios criterios, sus análisis y sus propuestas, siempre que coincidan con las del Ministerio de Hacienda.

Hace apenas año y medio el pleno del Parlamento de Canarias votó una proposición no de ley presentada por Nueva Canarias en la que se instaba al Gobierno central para que la condonación de la deuda se realice por criterios de población ajustada, lo que significaría una quita cercana a los 4.900 millones de euros, frente a los 3.259 de la señora Montero, reconociendo asimismo el esfuerzo fiscal del país antes y después de la pandemia. La PNL fue votada positivamente por todos los grupos de la Cámara, excepto el PSOE –los socialistas se abstuvieron– y Vox. ¿Qué tal se está con la ultraderecha a la hora de defender los derechos de Canarias? El Gobierno canario dispone, por tanto, de argumentos técnicos y posicionamientos parlamentarios suficientes para sostener su rechazo político y acudir a los tribunales mientras Torres, como siempre, pone a su organización política y a sus intereses por encima ya no de España, sino de su propia tierra.