La mezquindad del casero

En el mundo del alquiler existe un sector de propietarios que ha confundido la legítima rentabilidad con la más oscura de las usuras. Son aquellos caseros que se sienten por encima de la ley, que manipulan cláusulas, fuerzan condiciones abusivas y convierten lo que debería ser un acuerdo justo en un campo de minas para el inquilino.

El contrato de arrendamiento, que debería ser un pacto equilibrado y transparente, en ocasiones acaba en manos de estos individuos convertido en un arma de presión. Cambian condiciones sin temblarles el pulso, inventan conceptos de cobro, se apropian de derechos que no les corresponden y, en muchos casos, intimidan a quienes solo buscan un lugar digno donde vivir.

Su codicia leonina no conoce límites y por un euro más son capaces de pisotear la dignidad ajena, de negar reparaciones imprescindibles, de disfrazar la usura con tecnicismos legales. Se presentan como benefactores cuando, en realidad,

actúan como explotadores, incapaces de ver más allá del brillo enfermizo de sus bolsillos que, cuanto más se inflan, más putrefactos se vuelven. Ojo, que también hay caseros nobles y señoriales.

Hay algunos tipejos sin alma, carentes de empatía, que ignoran deliberadamente que la vivienda no es un lujo, sino un derecho fundamental. Sus prácticas despreciables, cláusulas ilegales y chantajes emocionales, solo evidencian su avaricia, sino también su desprecio por el marco legal y por el sentido mínimo de justicia social.

Frente a estos abusos, la única respuesta posible es la firmeza y la denuncia. La ley existe para proteger al inquilino durante cinco años y el conocimiento de los derechos es el mejor escudo contra quienes pretenden imponer su voluntad a golpe de amenaza. La denuncia pública y la presión social son también armas necesarias al exponer la inmundicia de esos comportamientos, lo que contribuye a aislar a quienes creen que la propiedad otorga licencia para atropellar. Individuos despreciables que tienen que respetar a los buenos inquilinos.

Porque, al final, lo que estas basuras humanas no entienden es que el verdadero valor de una sociedad no se mide en ladrillos ni en billetes acumulados, sino en la dignidad con la que se respeta al otro. Y en esa medida, ya han demostrado que están en el más absoluto de los fracasos sociales al aflorar sin pudor, la mezquindad de los caseros.