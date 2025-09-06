She’s got away / Vostoky

Por supuestísimo que ya he comentado alguna vez aquí que estoy obsesionada con la cantante Chappell Roan. Me parece que es una de las mejores cosas que le han sucedido a la música mainstream en los últimos años. Y amo su último single, The Subway, un tema precioso sobre encontrarte en el metro a alguien con quien ya no tienes relación y que te llegue su imagen y su olor y sentir su marcha de ese espacio espontáneo (¿por qué en esa parada, por qué?) como una metáfora de su marcha definitiva de tu vida. The Subway es un chillidito de angustia por algo que ya debería estar curado pero cómo pica pf que si me echo agua oxigenada se va a formar una pedazo de fiesta de la espuma que tampoco es que vaya ella a bailar conmigo entonces para qué no hay nada peor que llorar en una fiesta.

El chillidito es el final de la canción, dos minutos enteros de repetir she got away, she got away, she’s got away, she’s got away. Lamento y quizá decirlo mil veces sea necesario para que nos entre en la cabeza y quizá en parte por eso estamos tantes metides en la canción como en una burbuja flotante que por favor no nos la exploten. Hay algo muy reconfortante en regodearse en la tristeza, y muchas veces tiene que ver con un impulso autodestructivo, autoindulgente a la vez, que nos quiere, como dice la señora de aquel meme que creo recordar que se hizo viral durante la pandemia, vístimas. Otras veces, me parece, ese hogarcito repentino en la sal lagrimil nace de lo poco que nos rompemos cuando nos deberíamos romper, del miedo que le tenemos a un berrido y la dosificación que hacemos de las llantinas. Salen poco a poco, grifito goteante cuando ya no puede más. Y si vemos esta peli que siempre me hace emocionarme para echar yo esto. Ah.

Judith Butler plantea algo muy hermoso. Las personas no somos solo quienes somos en nosotras. También somos quienes somos en les otres. Es decir, parte de mí la cargas tú, y, aunque la cargues tú, yo la siento y reconozco como mía, y para disfrutarla necesito estar contigo. Algo así. Esto es un poco ese nick basto que tanto odio de Messenger que decía más o menos: no te quiero solo por cómo eres también te quiero por cómo soy yo cuando estoy contigo mimimi. Pero llevado a una visión de la interdependencia que afirma que sí, la voz que te cambia cuando estás con esa amiga es tu voz verdadera, y lo que te solo te sale cuando pasas tiempo con esa otra es tu yo verdadero también. Somos seres desposeídos. Por eso, las pérdidas, los duelos, también nos impactan identitariamente: un duelo también es aceptar que ya no somos eso que éramos con le otre, aprender a vivir sin una parte de nosotres, conciliar la ausencia y el cambio obligado, desgarrarnos.

Claro, qué dolor. Dos procesos: ya no estás tú y ya no estoy yo. Y te dejo a ti, encima, sin ti, paseándote por guaguas y tranvías escindida y encima superando la escisión, transformándote de nuevo, añadiéndote partes tuyas que yo ya no voy a conocer. Relacionarnos es mucho más profundo de lo que a veces pensamos. Y la vida, no sé, la vida parece una repetición constante, como si para siempre fuera a haber unas diez de la mañana y unas cuatro de la tarde, pero no es así, un día no sucede dos veces y un año tampoco. Por eso, creo, perdernos no es desaparecer. Si solo he tenido unos veinte años y en esos veinte años estabas conmigo, tal vez ese vínculo es, incluso a pesar de la ausencia, definitivo. No somos un presente replicado un día otro empezamos de nuevo venga. Somos un pasado también, somos quienes ya no somos, somos lo que seríamos si pudiéramos oler un día de hace diez años y eso es lo fuerte de la escena del metro. Podríamos olerlo. Sigue por ahí. Fue real y orgánico. El dolor es cierto. Espuma espuma ya por siempre.

Es curioso eso, ¿no? Que sean tan definitivas las pérdidas y a la vez podamos consolarnos/dolernos en que una pérdida qué es. Que nos desalojemos de les otres pero a la vez sigamos siendo les otres, pues eso hemos sido y a partir de eso hemos crecido. Los nuevos rejitos, plantados desde los anteriores. Cómo me asusta la ausencia de los seres que amo, cómo me rajuña la ausencia de los seres que ya no puedo amar, y cómo de segura estoy de que esas ausencias son más complejas de lo que parece. Pues, si estamos desposeídes, tal vez podemos no devolver algo. Qué egoísta. Quedarnos el olor ese la manía esa el ritual ese. Recordarnos sin culpa. Llorarnos del todo. Dos minutos de chillidos repeat repeat repeat repeat. n