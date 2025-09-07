Incendios, competencias y responsabilidades

Este verano de 2025 está resultando asolado por varios incendios que, en virtud de su número, virulencia, dificultad y afectación a núcleos de población, terminará siendo recordado como el peor y el más devastador desde que existen registros. A la complejidad de la lucha contra las llamas y las adversas condiciones climatológicas se ha unido la polémica política, con cruces de acusaciones y descalificaciones entre Gobierno y oposición, así como entre el Estado y las Comunidades Autónomas, discutiendo sobre competencias, ayudas y asistencias que cada Administración debe prestar ante estas catástrofes naturales, con el objetivo de desgastar al rival y apartar el foco sobre las responsabilidades propias.

Nuestro modelo de Estado contempla tres tipos de Administraciones: la central o estatal, la autonómica y la local. Cada una de ellas asume una serie de competencias que voy a intentar referir y explicar, aunque asumo que su regulación contribuye a perderse en un laberinto.

Conforme a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, los municipios con población superior a 20.000 habitantes deberán prestar, en todo caso, los servicios de protección civil y prevención y extinción de incendios. En los municipios de inferior número de población, tal competencia pasa a las Diputaciones Provinciales en la España peninsular y, en el caso de Canarias y Baleares, la asumirán sus respectivos Cabildos y Concejos. Por su parte, conforme a la Ley Estatal de Montes, la Administración local desarrolla funciones de colaboración con los servicios de vigilancia y extinción de los incendios forestales.

En el ámbito autonómico, la Constitución posibilita que las Comunidades Autónomas asuman competencias en «los montes y aprovechamientos forestales», así como en la «la gestión en materia de protección del medio ambiente» (artículo 148), siendo posteriormente en cada Estatuto de Autonomía donde se concreta dicha asunción de competencias.

Galicia, Castilla y León y Extremadura, tres de las autonomías más afectadas en estos momentos, se han hecho cargo de las citadas competencias. En el caso de Castilla y León, incluso se dice expresamente en el artículo 71 de su Estatuto que, entre sus competencias, figura «protección civil, incluyendo en todo caso la regulación, planificación y ejecución de medidas relativas a las emergencias y la seguridad civil, así como la coordinación y formación de los servicios de protección civil, entre ellos los de prevención y extinción de incendios»

Por lo que concierne a Canarias, el artículo 149 de su Estatuto, en términos similares al de Castilla y León, establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia en materia de protección civil, de acuerdo con la legislación estatal, que incluye, en todo caso, la regulación, planificación y ejecución de medidas relativas a las emergencias y la seguridad civil, así como la dirección y coordinación de los servicios de protección civil, que comprende los servicios de prevención y extinción de incendios, respetando las competencias del Estado en materia de seguridad pública. Por el artículo 130, Canarias asume la regulación y el régimen de intervención administrativa y de usos de los montes, de los aprovechamientos y los servicios forestales y, por el 153, la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución de la legislación estatal en materia de medio ambiente.

Por la Ley de Montes (ley estatal) corresponde a la Administración General del Estado el establecimiento de las directrices comunes sobre formación en materia de extinción y prevención de incendios en la normalización de los medios materiales, y de los equipamientos de personal de extinción de incendios forestales en todo el territorio español, así como el despliegue de medios estatales de apoyo a las Comunidades Autónomas para la cobertura de los montes contra incendios.

Igualmente, regula los llamados «Planes de ordenación de los recursos forestales», entre los que se incluyen la planificación de las acciones necesarias para la repoblación, restauración hidrológico-forestal, prevención y extinción de incendios, prevención y lucha contra plagas, regulación de usos recreativos y ordenación de montes, incluyendo, cuando proceda, la ordenación cinegética, piscícola y micológica, siendo las Comunidades Autónomas las que deben elaborar dicho plan.

El artículo 44 de esa Ley de Montes establece que la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas organizarán coordinadamente programas específicos de prevención de incendios forestales basados en investigaciones sobre su causalidad y, en particular, sobre las motivaciones que puedan ocasionar intencionalidad en su origen. Para esta planificación se tendrá en cuenta la directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales y los planes específicos que de ella se deriven.

Las Comunidades Autónomas regularán en montes y áreas colindantes el ejercicio de todas aquellas actividades que puedan dar lugar a riesgo de incendio, y establecerán normas de seguridad aplicables a edificaciones, obras, instalaciones eléctricas e infraestructuras de transporte en terrenos forestales y sus inmediaciones que puedan implicar peligro de incendios o ser afectadas por estos. En particular, regularán de forma específica la prevención de incendios forestales y las medidas de seguridad en las zonas de interfase urbano-forestal. Asimismo, podrán establecer limitaciones al tránsito por los montes, llegando a suprimirlo cuando el peligro de incendios lo haga necesario.

Conforme al artículo 48 de esa Ley de Montes, las Comunidades Autónomas, ante el riesgo general de incendios forestales, deberán elaborar y aprobar planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, si bien, previamente, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico elaborará las directrices y criterios comunes precisos para la elaboración de los referidos planes. Resulta verdaderamente significativo que fuese en el Boletín Oficial del Estado del pasado 29 de agosto de 2025, hace escasos días y después de que toda la polémica política hubiera aflorado, cuando se publicase el Real Decreto 716/2025, de 26 de agosto, por el que se aprueban tales directrices y criterios comunes de los planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales.

El importante artículo 46 de esa Ley de Montes establece que, para facilitar la coordinación entre los dispositivos de extinción de incendios forestales de forma que sea posible la asistencia recíproca de las Administraciones competentes y la utilización conjunta de los medios personales y materiales, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en colaboración con las Comunidades Autónomas, establecerá las directrices para la implantación de un sistema de gestión de emergencias común.

En el caso de incendios en zonas limítrofes de dos o más Comunidades Autónomas, los órganos competentes de estas coordinarán sus dispositivos de extinción, a iniciativa propia o a instancia de la Administración General del Estado. Cuando se solicite en estos incendios la intervención de medios estatales, deberá constituirse una dirección unificada de los trabajos de extinción con participación de la Administración General del Estado. A su vez, dicha Administración General del Estado podrá, a petición de las Comunidades Autónomas, destinar personal técnico cualificado para asesorar a dicha dirección unificada. En caso de declaración de situación de emergencia, se estará a lo dispuesto en la normativa de protección civil para emergencia por incendios forestales. A ello se suman las competencias con las que cuenta el Ministerio de Defensa cuando sean los militares los que participen en las labores contra incendios.

Evidentemente, se requiere de una planificación organizada y coordinada entre las diversas Administraciones. Por ello, aquí ya no caben más guerras y disputas partidistas. Todos los responsables políticos deberían sentirse comprometidos con las labores de prevención, primero, y extinción, después, además de involucrarse activamente en la defensa del medio ambiente y en el correcto uso, aprovechamiento y mantenimiento de nuestros montes. De lo contrario, los incendios continuarán provocando la ruina a la ciudadanía y trasladando la peor imagen de sus dirigentes. n