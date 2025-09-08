Esteban Rodríguez: “Lo importante es tejer vínculos humanos”

En estos años tan problemáticos, mucha gente busca paz interior. Un coach es un entrenador y el coaching es un proceso de entrenamiento y aprendizaje, que ayuda a obtener resultados en la vida, profesión, empresa o negocio. Estamos inmersos en una sociedad en la que la gente vive con un individualismo feroz, cada cual refugiado en su pantallita. ¿Qué papel pueden jugar quienes practican el coaching? Esteban Rodríguez García es un hombre que está en todas partes, acaba de regresar del festival Cortonaos en La Palma, asesora y coordina innumerables eventos y en las presentaciones de sus libros convoca 250 personas en Telde y la capital.

Dice que el coaching, cuando se practica con autenticidad, es un puente frente al aislamiento que genera esta sociedad. Nos ayuda a volver a la presencia, a la escucha real y profunda, a reconectar con los demás desde la empatía y la conciencia. La pantalla no sustituye la experiencia de mirarnos a los ojos, sentirnos, acompañarnos. Lo importante es recuperar la confianza en sí mismo y tejer vínculos más humanos con quienes nos rodean.

Esteban ha sido mediador en conflictos familiares y sociales, gestor comercial, director de empresa constructora durante 22 años, entrenador de fútbol infantil, juvenil y regional, dirigente vecinal, colaborador con instituciones públicas, miembro de organizaciones de ámbito cultural y social, comunicador y colaborador en campañas políticas, organizador de eventos culturales. Técnico superior universitario en Mindfulness y gestión emocional. Un currículum tan apretado es difícil de resumir.

Señala que no es psicólogo ni psiquiatra, profesiones que trabajan con la salud mental y emocional desde una perspectiva clínica. Su papel es distinto: yo acompaño como quien camina al lado, sosteniendo un farol que ilumina el presente y abre caminos de conciencia. No diagnostico ni trato enfermedades, sino que creo espacios de confianza para que cada persona pueda descubrir sus recursos, clarificar sus emociones y lograr una vida más plena. «No soy médico ni terapeuta, sino un puente de acompañamiento que conecta a la persona consigo misma y sus posibilidades de transformación.»

Ha escrito Susurros de conciencia, A Pie la Ciudad que Construimos entre Todas, Respira, Conversaciones Contigo y l más reciente, Maximín. Cada libro ha sido un paso en su propio camino de crecimiento y expresión.

Susurros de Conciencia fue un ejercicio de autorreconocimiento, de pasar del hacer al ser, abriendo la puerta a una escritura íntima y reflexiva. A Pie la Ciudad supuso un salto como escritor novel, mostrando su vínculo con la ciudad, su gente y esa dimensión colectiva que tanto le inspira. Más adelante surgió Respira, Conversaciones Contigo, un texto más maduro en lo emocional y lo psicológico, fruto de años de práctica y formación, con la vocación de compartir aprendizajes que considero valiosos para el bienestar. Y finalmente Maximín, Momentos de máximos con lo mínimo, consolida una filosofía de vida: la simplicidad como riqueza, la emoción como guía y la prevención como base de una buena salud mental. Un personaje que, más que un recurso literario, se convierte en un método para vivir con mayor conciencia y equilibrio.

Esteban y su inseparable Sandra constituyen una pareja que está en todas partes, siempre que hay una convocatoria cultural, allí están. Tienen dos hijas brillantes y ambos comparten el poder del pensamiento y del arte como motores de transformación social. «Me apasiona conectar a personas, abrir espacios para la palabra, la música, la poesía, la reflexión… y eso me da energía. No lo vivo como un esfuerzo, sino como una forma natural de estar en la vida: sembrar, acompañar. Soy consciente de que sin cultura y sin encuentro nos empobrecemos, y por eso me entrego con entusiasmo a cada proyecto que surge. La cultura, para mí, es también un puente: nos reúne, nos humaniza y nos recuerda que juntos somos más. Como también expresa esa palabra utilizada por algunas tribus africanas, «Ubuntu», una filosofía de vida que nos dice, entre otras acepciones: «Yo soy porque nosotros somos, y dado que somos, entonces yo soy»