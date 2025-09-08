Legados tardones

Una de las ventajas de gobernar durante mucho tiempo consiste en poder afirmar que a lo largo de tu administración han mejorado muchas cosas. Por poner un ejemplo, los dos grandes dictadores de la Venezuela del siglo XX, Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez, comentaron satisfechos que habían cambiado el país. Y no era falso. Ambos, en sus respectivas coyunturas, contribuyeron a la modernización de Venezuela a través de la creación de infraestructuras, la explotación de los recursos naturales a menudo en régimen de concesión a empresas extranjeras, las mejoras sanitarias, el aumento de la alfabetización. Recuerdo un chiste muy bueno de Forges en los años finales del franquismo. Un portavoz de la dictadura anunciaba, muy ufano, que la producción de televisores era de 528.000 aparatos más que en 1936.

Por supuesto José Manuel Bermúdez es un alcalde (y ahora diputado) elegido democráticamente. Más en concreto, Bermúdez es presidente de la corporación desde 2011 hasta hoy, exceptuando el año y medio en el que Patricia Hernández disfrutó del bastón de mando. Son casi catorce años, siempre en alianza con el Partido Popular, aunque cabe recordar dos datos: primero, en los últimos comicios locales, en 2023, la candidata más votada fue Hernández, segundo, la participación apenas llegó al 54,35% de los ciudadanos con derecho a voto. Después de un mandato accidentado y desagradable, Bermúdez ahora parece flotar tranquilo en un estanque de cisnes ausentes.

El alcalde parece singularmente satisfecho por las obras en marcha y en algún caso casi finalizadas. Por ejemplo, el Templo Masónico parece que finalmente, y después de varios avisos fallidos, será reabierto el próximo mes de octubre, acabada la espléndida y demorada rehabilitación que ha ejecutado el estudio arquitectónico de María Nieves Febles. ¿Cómo va a discutirse que es una buena noticia? No, no es discutible, como tampoco lo es que la rehabilitación de un inmueble milagrosamente olvidado por la dictadura franquista llega como mínimo un cuatro de siglo tarde. Por lo demás después de tanto tiempo se ignora cual será la funcionalidad del Templo Masónico recuperado por la ciudad y el papel que jugará en la estrategia cultural de la ciudad (si la hubiera o hubiese, por supuesto).

Algo similar ocurre con el Parque Cultural Viera y Clavijo, sus instalaciones, jardines y zonas de acceso. Entiendo perfectamente que Bermúdez y su equipo estén satisfechos por el avance de la rehabilitación que diseña y dirige un arquitecto excepcional, Fernando Menis. Sería de agradecer que comprendieran que el entusiasmo por esta obra queda moderado, digamos, por las décadas de miserable abandono que ha sufrido el Parque Viera y Clavijo, un desprecio ruin que nos ha costado, por ejemplo, a desaparición de la sala teatral Pérez Minik. Bermúdez está particularmente contento porque ha conseguido un preacuerdo con Caixa Forum para instalar una sede en el parque: así se ahorra diseñar contenidos para el recinto. Pero si se conoce ligeramente al concejal de Cultura de Santa Cruz uno entiendo el alivio de Bermúdez. La capital tinerfeña no ha tenido jamás una política cultural y en ese sentido se desenvuelve entre la acumulación y la improvisación, el oportunismo y el sonambulismo. Todos tranquilos. No ocurrirá nada. En el Cabildo está enquistado José Carlos Acha, un somnoliento artesano de la nada, y nadie protesta tampoco.

Lo que ocurre en Santa Cruz, en definitiva, es que después de medio siglo se está reformando la avenida Anaga, que se peatonaliza a paso de gasterópodo la calle San Francisco o se ha acabado por fin la plaza de Orche, es decir, lo normal. Nuestros responsables políticos se festejan a sí mismos por hacer su trabajo cuando cobran generosamente por hacer su trabajo: rehabilitar edificios, asfaltar calles, recoger la basura, inaugurar plazas nuevas, sustituir árboles, mantener con una mínima solvencia los limitados servicios sociales. Si después de 18 o 22 años –quien sabe – no dejas una ciudad mejor que la heredaste, ¿qué clase de alcalde debes haber sido?.