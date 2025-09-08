Pascual Caballero Ortega, profesor universitario

En las antevísperas de La Cuevita, la semana grande de las fiestas de Artenara, el pueblo se llena de veraneantes, que cada año acuden al conjuro de una evocación que con el tiempo se ha vuelto en una obligación del corazón. Las viviendas se abren a la estancia de quienes emigraron en busca de horizontes más satisfactorios tanto en la formación como en lo económico.

La familia Díaz Díaz se ha expandido por diversos lugares y siempre acuden al pueblo ya sea desde Roma donde se halla Miguel, como párroco de la iglesia de san Eugenio, vinculada a la prelatura del Opus Dei, o desde Valladolid donde Juan Jesús ha ejercido como prestigioso traumatólogo, ahora instalado temporalmente en nuestra ciudad. Además de Clorinda profesora jubilada de Biología. Y todos desde el recuerdo de Alfonso, quien a los 80 años, hace apenas cuatro, entregó en Kenia su alma al Creador.

En las tardes de la última semana de agosto, los amigos veraneantes como José Miguel Rodríguez, Luis Mazorra, Manolo y Paco Luján y Paco Bueno pasean al socaire de estas cumbres en las primeras horas de la madrugada, avivando recuerdos y vivencias desde el júbilo profesional.

Pero este año, al hacer el recuento, comprobamos que falta Pascual Caballero que nos ha dejado tras haber sufrido una grave enfermedad neumológica. A Pascual lo conocimos desde el año 1961, al pisar por vez primera el patio del Instituto Pérez Galdós. Desde entonces vimos su empeño jugando al balonmano siguiendo la estela del profesor Mariano Sandoval.

Pero Pascual, antes del inicio de las clases, cogía una bolsa de pan de la empresa familiar sita en la calle Pamochamoso, y recorría una parte del barrio donde las señoras esperaban que les llegara el pan fresco. A Pascual lo querían como a un hijo. Ya en el instituto se afanaba a la hora de recreo en cultivar su espiritualidad con las orientaciones que recibía de Pedro Álamo y Pepe Alonso.

Estos fueron los fundamentos que lo hicieron partícipe en diversos cursillos en el valle de Agaete adonde éramos convocados en vísperas de la semana santa. Allí íbamos alumnos de diversos cursos que ahora nos vienen al recuerdo como Roberto y Antonio Morillón, Lorenzo Eisman Trueba y Cristóbal Rodríguez y tantos otros que más tarde ingresaron en el seminario en la línea de las llamadas vocaciones tardías.

Pascual era un compañero que aglutinaba iniciativas que se desarrollaban al aire libre, además de propiciar la creación de una colección de plantas autóctonas que con la orientación del catedrático Don Fernando Estévez Chueca fue un acontecimiento no solo en el seno del instituto, sino que tuvo proyección en la prensa local. Este hecho significó un estímulo dado que los alumnos vieron la proyección de su trabajo más allá de las aulas.

Ya ingresado en la Universidad de La Laguna conoció a Clorinda, quien fuera su mujer y la madre de sus hijos Ruymán, Abel y Yurena. El vínculo de Pascual con la familia Díaz Díaz lo llevó al reconocimiento de la prelatura del Opus Dei, aunque él supo mantener una distancia ideológica respecto a la orden.

Pascual Caballero junto con Luis Rivero Alemán, en las últimas décadas del siglo pasado, lograron aglutinar a los compañeros de bachillerato que nos reuníamos los primeros jueves de cada mes para seguir manteniendo de manera espontánea la llama de la amistad que había prendido a comienzos de los años sesenta del siglo pasado. Estas iniciativas hacían de Pascual un hombre sociable y siempre abierto a la generosidad.