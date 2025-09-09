El bloque antiamericano y la Cumbre de Tianjin

El orden internacional atraviesa una fase de transformación profunda. En el este de Asia, región de civilizaciones milenarias y trayectorias históricas singulares, se multiplican los movimientos que dibujan los contornos de una arquitectura alternativa al orden internacional heredado de la posguerra. Una serie de potencias, con China como epicentro, están implicadas en este giro que combina elementos históricos, culturales y estratégicos para cuestionar la primacía de Estados Unidos y su esquema de alianzas tradicionales.

Asia nunca ha interiorizado el orden internacional como una estructura homogénea y universal, sino que lo ha interpretado a través de sus idiosincrasias culturales y políticas. Mientras Europa en el siglo XIX desarrolló un equilibrio de poder con actores claramente delimitados como Gran Bretaña, Prusia o Francia, Asia careció de un actor hegemónico estable capaz de garantizar tal balance. Las civilizaciones chinas, japonesas o indias se relacionaron más como esferas de civilización que como Estados modernos en sentido westfaliano. Este trasfondo explica por qué la actual contestación al orden no se formula en términos de ruptura abrupta, sino de adaptación, desarrollo e irrupción en el esquema internacional vigente. Constituyendo un intento donde las lógicas de civilización y soberanía pesan tanto como las de poder militar y económico.

Aquí el liderazgo de China es incuestionable. Su proyección económica, tecnológica y militar convierte a Pekín en el epicentro del bloque antiamericano. A través de iniciativas como la Franja y la Ruta, y organismos multilaterales como la Organización para la Cooperación de Shanghái (OCS), China busca ofrecer un marco alternativo que combina interdependencia económica con soberanía política, contrapesando el modelo occidental. La OCS, en particular, se ha consolidado como un instrumento geopolítico clave. La última cumbre de Tianjin reunió a Rusia, China e India (junto a otra veintena de países), reflejando tanto la voluntad de cooperación como las tensiones internas del bloque.

La inclusión de India en este foro (y en la OCS), pese a sus diferencias con Pekín y Moscú, ilustra el atractivo que tiene esta plataforma para quienes buscan diversificar dependencias y ampliar márgenes de maniobra estratégica. Orientado siempre a su autonomía estratégica y coherente con su tradición de no alineamiento. Así, India no pretende subordinarse ni a Pekín ni a Washington, pero su peso demográfico, económico y geopolítico la convierte en un pivote esencial para el equilibrio asiático. A este entramado se suman países como Irán, pieza central en la ruta terrestre de la Franja y la Ruta y miembro de la OCS, o Corea del Norte, cuyo alineamiento estratégico refuerza el frente de contestación a Washington.

Por su parte, la participación de Rusia en este bloque es especialmente relevante, ya que reviste un valor histórico y estratégico singular. Potencia europea durante siglos, encargada de mantener equilibrios de poder en el continente en el siglo XIX, Moscú se ha visto empujada hacia Asia tras el deterioro de sus relaciones con Occidente. El giro oriental de Rusia no supone tanto una renuncia a su identidad europea como una adaptación pragmática a su aislamiento. Su cooperación con China, aunque asimétrica, aporta al bloque una capacidad diplomática considerable, reforzada por su condición de potencia nuclear y miembro permanente del Consejo de Seguridad. Asumiendo así un papel secundario respecto a Pekín, pero fundamental para legitimar y consolidar el proyecto alternativo en construcción.

Por tanto, el momento que atraviesa Asia no puede reducirse a un episodio coyuntural ni a los vaivenes de una administración concreta en Washington. Se trata de un punto de inflexión histórico, en el que Estados Unidos se ve obligado a actuar en una de sus zonas naturales de influencia para repensar su estrategia de largo plazo. La consolidación de un bloque antiamericano liderado por China y secundado por Rusia, con la incógnita permanente de India y el añadido de actores como Irán o Corea del Norte, desafía la capacidad de Washington para tejer un cerco que contenga los esfuerzos de Pekín por redibujar las reglas del juego.

Lo decisivo es que, a diferencia de Europa en el siglo XIX, Asia no ha conocido un equilibrio de poder estable ni un hegemón claro, lo que hace de esta configuración algo inédito y experimental. Estados Unidos se enfrenta al reto de proyectar poder en un entorno donde las lógicas de civilización adquieren un protagonismo especial, y donde los márgenes de maniobra de sus rivales se amplían gracias a plataformas multilaterales alternativas. Por lo que la consolidación del bloque antiamericano plantea un desafío directo a la capacidad estadounidense para sostener su influencia en Asia y, con ello, su papel en el sistema internacional como punta de lanza occidental.