La calle Juan Rejón y el Puerto de Las Palmas. / YAIZA SOCORRO

A menudo solemos leer de pasada noticias en la sección local de sucesos que, aunque nos preocupen o conmuevan, son tan rutinarias y desasosegantes, que no pasamos del titular. Son historias sin rostro, personas anónimas bajo iniciales. En ocasiones se trata de accidentes, azares de la vida donde sale la cruz. Un mínimo detalle, un metro más hacia el lado contrario, un segundo antes o después y las cosas hubieran sido muy diferentes. Sabemos que probablemente haya muchos más casos en donde triunfó la suerte y por un pelo no ocurrió la tragedia, a todos nos habrá pasado rozando alguna vez.

Ese anonimato rutinario hace que contemos con esto como algo normal. Lo raro es cuando se dan varias situaciones similares a lo largo del tiempo en un lugar concreto. En el caso del tráfico y los accidentes suelen llamarse puntos negros. A veces estos pasan a convertirse en verdaderos agujeros negros. Por ejemplo cuando se dan hasta tres atropellos muy graves en la misma calle en los últimos años, y sin embargo no parece arrojarse luz o conclusión sobre su relación, ni tampoco posibles cambios en la organización viaria para evitarlos. Esto ha pasado en Las Palmas de Gran Canaria y su barrio de La Isleta, en torno a la calle Juan Rejón, una arteria compleja para el transporte público y los peatones. Un hoyo oscuro que, en varios planos, absorbe la claridad y en el cuál nadie parece sentirse responsable cuando se acumulan las casualidades.

Pero hay personas y familias en torno a esos agujeros negros. Tragadas a veces por el olvido, víctimas de la desidia o el desinterés general por algo horrible, cuyo mínimo consuelo podría ser el saber que no iba a pasarle a nadie más. A veces sí que conocemos a quienes la vida les cambia en un instante. La normalidad pasa de la calma a una cadena de desdichas que se llevan lentamente tu felicidad junto a tus seres queridos. La música se torna en silencio, incluso con muchas preguntas por contestar. Haberlas visto enfrentar un desierto de pena y dolor por un accidente que deja graves secuelas físicas y psicológicas, o directamente la pérdida de sus seres queridos, merece al menos un ejercicio de memoria.

Precisamente la memoria y el humanizar los problemas ajenos, por habituales o impersonales que nos resulten, es el primer paso para evitar que más gente sufra por sucesos muy evitables. Recuerdo al detective Somerset al final de la inquietante Seven diciendo: «el mundo es un lugar hermoso por el que vale la pena luchar», y subrayando que estaba de acuerdo con la segunda parte de la frase. Ante el dolor que podemos evitar en nuestro día a día, ojalá todos fuéramos alguien que tuviera un poco de su angustia y compromiso por intentar cambiar las cosas, aunque nuestra alma nos pida a gritos huir de ciudades que van perdiendo la suya propia.