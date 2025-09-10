La lectura como salvavidas

Lecturas para el verano. / Shutterstock

Leer me salvó la vida cuando era niña. Es más, me atrevo a decir que me la salva un poco cada día. Cuando estoy preocupada, estresada o aburrida coger un libro y sumergirme en su historia, conocer a sus personajes, hacer mis cábalas sobre quién es el asesino o si los protagonistas acabarán juntos me ayuda a volver a mi centro. Soy más de libros que de series porque la lectura me permite poner a mí las reglas y en las series vienen dadas. Tal es mi convencimiento sobre el poder sanador de la lectura que intento promulgarlo a los cuatro vientos. Pero también entiendo que haya personas a las que no les guste leer, faltaría más. Toda esta perorata que les acabo de soltar está relacionada con el vídeo de la influencer María Pombo, en el que habla acerca de que hay que normalizar que haya gente a la que no le guste leer y que la lectura no nos hace mejores ni superiores. Estoy de acuerdo con ella en que no tiene que ser una afición para todo el mundo y que, por supuesto, no nos hace superiores. Sin embargo, sí creo que nos hace mejores. No voy a generalizar y mucho menos a hablar de verdades absolutas, ya que soy de las que piensan que no existen tales verdades. No pretendo explicar que leer mejora el léxico, la fluidez verbal, las funciones ejecutivas y muchos otros procesos cognitivos. Lo que haré es hablar de mi experiencia. Hay muchos libros que me han hecho mejor persona. Existen lecturas a las que uno entra e, irremediablemente, sale cambiado. Recuerdo un viaje con destino Múnich. Iba en el asiento de la ventana y estaba leyendo Diferente, de Eloy Moreno. Leía con la cara pegada al cristal para que el resto de los pasajeros no me vieran llorar mientras me adentraba en la escena en la que la protagonista, antes de morir, visita su antiguo colegio y les cuenta a sus compañeros cómo se sentía cuando le hacían bullying. Supe, tras el relato de esa escena, que lo trabajaría en el aula para concienciar al alumnado de la importancia de respetarnos unos a otros. Porque la lectura tiene eso, despierta la conciencia. También salí mejor ser humano del recorrido a través de El monstruo de Daniel Martín Castellano, en el que cuenta cómo viven los niños la violencia de género y cuál es el papel del profesorado en los centros educativos para ayudar, proteger y cuidar de los menores que viven esa experiencia. Otro libro medicinal es el Conde Lucanor de Don Juan Manuel, en el que, si vamos más allá de la lectura, podemos ver reflejadas muchas de nuestras neuras a quienes Patronio les arroja luz. Todos tenemos un Patronio en nuestra vida o lo somos para alguien. ¿Qué les voy a contar de Niebla, Abel Sánchez o San Manuel bueno mártir de Unamuno? Que con cada una de sus historias nos obliga a mirar hacia dentro y revisarnos. Bueno y ya para terminar y no seguir de pesada, les recomendaría Las herederas de la Singer o La niña del sombrero azul de Ana Lena Rivera para viajar a través de nuestra historia y honrar a las mujeres a las que, en cierta manera, se les privó de la vida que merecían, y gracias a las que ahora gozamos de muchos privilegios. Hay que saber de dónde venimos para agradecer lo que tenemos. Pombo es madre y me pregunto si no les lee cuentos a sus hijos por la noche. Los cuentos nos enseñan a discernir entre lo que está bien y lo que está mal, por tanto, nos hacen mejores. Nadie quiere ser el lobo de Caperucita ni el de los tres cerditos. Y eso lo aprendemos leyendo. No critico que no le guste leer. Sin embargo, no puedo evitar que me chirríe que, sabiendo la influencia que causa cada uno de sus comentarios en sus tres millones de seguidores, no haya sido un poco más cauta. ¿Cómo fomentamos la lectura entre los jóvenes si sus referentes, porque nos guste o no ella es un referente, alegan que leer no sirve para tanto, que la lectura está sobrevalorada? Yo les invito a permitir que un libro les atraviese, lo peor que les puede pasar es que salgan mejores personas.