Un colono israelí iza una bandera de Israel en tierras palestinas durante un ataque a la ciudad de Bruqin, cerca de la ciudad de Salfit, en el norte de Cisjordania / Europa Press/Contacto/Nasser Ishtayeh

Cada mañana nuevos lamentos. La expresión y el dolor que conlleva se hacen habituales, como cuando tras los latigazos dejas de sentir el sufrimiento, pues se anestesia el sentir.

Queda ver cómo se descompone el pueblo de Palestina, y los sátrapas de su destino organizan sus futuros.

Impávidos vemos la descomposición que llama a los depredadores de toda índole: pequeños insectos, quebrantahuesos, bacterias, gusanos...todo un mundo con sus propias normas, y pocos ya reconocen el cadáver a quien le deben la vida.

Los hay que tras el yermo suelo se ofrecen a reconstruir lo diezmado, para así detraer de los presupuestos de los países que financiamos las guerras, sus beneficios, a la par que acaparan oportunidades comerciales.

Esos que marcan el designio de los pueblos lucen uñas limpias.

Se muestran Inmaculados, no parecen sudar por los estragos que ocasionan que, de forma impertérrita, sentencian desde su mayestático pronunciamiento.

Someten las denuncias ante tales abominables hechos que, desde Australia hasta Europa, pasando por E.E.U.U. los ciudadanos denuncian. El Vaticano se pronuncia junto a éstos.

Pero en un alarde de poder omiten estas repulsas en los medios de comunicación, o las solapan con otras guerras ideológicas como la de Ucrania, o con noticias de alcance.

Las redes sociales hacen tropezar la razón, ahogando el pensamiento, la crítica, ridiculizando la opinión, asaltándonos con el «influencer» de turno, domando los objetivos primarios de las personas para proponer ofertas de consumo.

Este caos no es fortuito, crece de forma anómala, está siendo propuesto a diario, podemos hacer ver que no nos afecta, sin embargo, actúa inexorablemente la receta, provocando pasividad y ante el genocidio no exigimos, nos lamentamos ante nuestra conciencia como placebo social.

Me pregunto si ante un genocidio clamado desde el derecho internacional, urgido por la mayoría de los países miembros de las Naciones Unidas no se actúa, qué nos ocurrirá ante conflictos territoriales, desastres naturales, hambrunas, o cuando quieran otro ajuste de los mercados quienes provocan estas situaciones.

¿Quién tendrá presente a aquéllos sobre los que recaiga la decisión tomada?

Recordar no es ocioso. Los herbívoros regurgitan lo comido para volver a masticarlo, y así, tener una mejor digestión. No es baladí recordar la historia del pueblo judío sufrida el pasado siglo, pero también lo ocurrido en Sarajevo o con los pueblos kurdo y armenio, o lo acaecido en Ruanda.

No es un problema de los pueblos, estamos todos contaminados por las diásporas que ha proporcionado la suerte llamada Historia.

Creo que hay que vencer al más fuerte con su propia inercia, y debemos contaminar las conciencias con las llamadas de atención.

Otro tipo de mensaje, con igual enunciado, pero con distinto significado:

«El que pueda hacer, que haga». Ya sé, pero ésa es la dialéctica que denuncio, la tergiversación, la confusión, la mentira, el acoso…...

Nos allanan el camino con la distracción, el ocio, el juego... No voy a negar estas necesidades. Pero no sólo de paella vivimos los mortales.

Nos hablan de globalización, y parece que nos dicen que el mundo está en nuestras manos, por aquello de que el móvil lo sostenemos, por ahora, con éstas, cuando lo único que pudiera llegar a nuestras manos es el trabajo asignado por la globalización practicada.

Se me antoja efímera la sensación de vivir esta globalización de servicios y consumos, pues nos han encadenado a la prontitud de sus modas. ¡Ese pantalón ya no se lleva! o ¿De qué fuente de información has tomado esa noticia?

Así, el escepticismo, la discordia, el alineamiento ideológico, el pensamiento sesgado; toda esta paleta de colores es a lo que llamamos libertad. No digo que no forme parte de ésta, pero si Van Gogh se cortó una oreja ante el acúfeno que padecía, qué no terminaremos de hacer ante esta ira de los elementos que enuncio. Nuestro cerebro es grandioso, opaca los “ruidos” ante tanto bullicio, ahora sólo falta ordenarlos para hallar un pensamiento que habilite nuestra existencia. Hallar éste no determinará la solución para cada uno de nosotros, pero le dará sosiego, y nos habilitará para no olvidar al pueblo palestino.