106 años de la tragedia del ‘Valbanera’

La Asociación Canaria de Coleccionistas Marítimos conmemora el 106º aniversario del naufragio del Valbanera con un homenaje a las víctimas / Andrés Cruz / LPR

Un año más tenemos que recordar que ayer se cumplió un aniversario más de la mayor tragedia de la marina mercante española con el hundimiento del vapor mixto ‘Valbanera’ en las aguas próximas a Cuba a unas 90 millas de su capital, La Habana, que produjo la pérdida irreparable de 488 personas entre pasajeros y tripulantes hace 106 años, hecho ocurrido en el año 1919. El citado barco, propiedad de la compañía Pinillos Izquierdo, había zarpado del Puerto de La Luz un 18 de agosto donde embarcaron 243 emigrantes y completó con 318 más con destino a los puertos cubanos de Santiago y La Habana en Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de La Palma, con lo que iban a bordo procedentes de las Islas un total de 561 personas.

Este siniestro supuso un gran dolor en Canarias para cientos de familias estimándose que algo más de 300 compatriotas entre mujeres, varones y niños perdieron la vida para siempre entre las arenas movedizas en el bajo de Media Luna (Key West) a unos 300 kilómetros de Cayo Hueso frente a la costa de Florida. Un fuerte temporal con vientos superiores a 100 kilómetros por hora cerró el puerto de la capital cubana y obligó al ‘Valbanera’ a capear el mal tiempo encontrando la tragedia cuando procedía del puerto de Santiago.

Ha pasado más de un siglo y este naufragio casi se ha borrado en la memoria del pueblo canario lamentando que municipios de Gran Canaria como Telde, Teror, Arucas,Santa Brígida, San Mateo, Valsequillo, Valleseco, Tejeda, Aldea y esta capital, de donde procedían varios de los emigrantes más numerosos, no tengan un recuerdo con una calle o monolito en homenaje a estas víctimas. Menos mal que la Asociación Canaria de Coleccionistas Marítimos empezó a testimoniarles con una ofrenda floral en la marquesina del muelle de Santa Catalina para despertar conciencias.