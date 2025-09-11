Un análisis sosegado de la condonación de la deuda a las CCAA

Sánchez insta a Feijóo a pensar mejor si rechaza la condonación de la deuda autonómica

La semana pasada el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común. Este anteproyecto de ley tiene como principales objetivos mejorar la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas, mediante la reducción del importe nominal de su deuda y de la carga financiera futura asociada a la misma, y apoyar la recuperación de la plena autonomía financiera por parte de las comunidades autónomas de régimen común, facilitando su acceso a los mercados financieros en términos de prudencia financiera.

Aunque el anteproyecto se aprobó el 2 de septiembre, su contenido ya era perfectamente conocido y había sido tratado el 24 de febrero de 2025 en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El importe total de deuda a condonar a las CCAA, y a asumir por parte del Estado, se eleva a 83.252 millones de euros lo que supone algo más de una cuarta parte de la deuda autonómica total (un 25,6%).

El reparto de esa cuantía entre las CCAA se realiza a través de tres tramos. Un primer tramo que es un 75% del total que se realiza en función de la población ajustada de las comunidades autónomas. Un segundo tramo se reparte una cantidad adicional necesaria para que la asunción de deuda de cada una de las comunidades autónomas alcance, al menos, el porcentaje medio de reducción sobre la deuda a 31 de diciembre de 2023 del conjunto de comunidades que se obtiene del primer tramo. En un tercer tramo participan aquellas comunidades que, en el periodo 2010-2022, hayan tenido una financiación homogénea proporcionada por el Modelo de Financiación Autonómico por habitante ajustado inferior a la media, así como aquellas que, en dicho periodo, hayan ejercido al alza sus competencias normativas en el IRPF (Canarias es una de las CCAA se beneficia de este tramo). Se establece como porcentaje máximo de condonación el 50% del total de la deuda, de forma que el Estado no asuma más deuda que la propia CCAA que la generó.

De acuerdo, con estos criterios a Canarias le correspondería 3.259 millones de euros de condonación de deuda, lo que supone un 50% del total de su deuda en el tercer trimestre de 2024. Es decir, viene condicionado por la limitación impuesta en el porcentaje máximo. Es, además, un 3,9% del total del importe condonado al conjunto de Comunidades Autónomas.

Desde que se supo esta información en febrero y ahora en septiembre con la aprobación del Anteproyecto de Ley Orgánica, se han generado múltiples reacciones en toda España y en las islas, como no podía ser de otra manera. No he querido hacer un análisis de esta cuestión en caliente, he querido tener tiempo suficiente para poder valorar con mesura y temple esta propuesta, y leer con interés (a veces también con estupefacción) los análisis realizados por terceros, mayoritariamente de naturaleza política.

En lo que resta de este artículo realizaré un análisis de esta propuesta y valoraré lo que realmente supone para Canarias, con el ánimo de que un lector que quiera construirse una idea propia de este asunto, pueda hacerlo con todos los datos y puntos de vista. Como analista soy consciente de que no puedo tener una visión absolutamente objetiva de este asunto (y de ninguno). Adelanto que veo positiva esta propuesta, pero ello no me impide mostrar los datos tal y como son y valorar los diferentes argumentos que se han defendido por quienes han criticado esta medida y exponer cómo podría mejorarse.

Como ya he indicado, el Gobierno de España propone la condonación de 3.259 millones de euros de deuda autonómica para Canarias. En términos de porcentaje sobre la totalidad de la deuda condonada supone un 50% del total, lo que representa el mayor porcentaje entre todas las CCAA españolas, seguida de Andalucía (48,6%) y Asturias (35,5%). La media queda bastante alejada de este parámetro con un 25,6% y las menos beneficiadas desde esta perspectiva son Comunidad Valencia (19,3%), Cataluña (19,9%) y Baleares (20,3%). Es decir, desde este punto de vista, Canarias sería la Comunidad Autónomas más beneficiada y con gran diferencia respecto a la media nacional.

Pero hay otras formas de valorar la posición relativa de Canarias en la clasificación de las distintas comunidades autónomas respecto a esta medida. ¿Qué pasaría si relativizáramos estos indicadores respecto a alguna otra variable? Desde el Gobierno de Canarias han propuesto como referencia la población ajustada, de tal forma que hacen un análisis de la condonación por población (una vez se ajustan por características que se tienen en cuenta en el sistema de financiación autonómico como los distintos pesos que tienen los diferentes rangos de edad, la dispersión, la insularidad…). Al hacer esta ponderación, tendríamos que a Canarias se le condonaría 1.468,18 euros por habitante ajustado. Este indicador quedaría por debajo de la media de las comunidades autónomas que se situaría en 1.873,62 euros; es decir, 405,44 euros de diferencia.

¿Supone esto un maltrato o un hurto a Canarias como han afirmado a algunos? Lo cierto es que hay al menos seis comunidades autónomas a las que se le condona menos deuda por habitante ajustado que a Canarias (Castilla y León, Asturias, Galicia, Cantabria, La Rioja y Madrid). La que sale menos favorecida es Madrid, con 1.321,72 euros de condonación por habitante ajustado.

Ahora bien, medir la deuda con relación a la población ajustada es algo, vamos a llamarlo “sui generis”. Desde la perspectiva económica, la deuda siempre la medimos con relación al PIB. Y esto es así, porque el PIB es la variable que nos permite aproximarnos mejor a la capacidad de un territorio de pagar su deuda y, por tanto, para medir su importancia. De hecho, en los datos oficiales, recopilados por el Banco de España, la información sobre deuda autonómica se ofrece en términos absolutos y en términos relativos (porcentaje) respecto al PIB. Dicho esto, ¿cómo se situaría Canarias en el conjunto de comunidades autónomas cuando valoramos la condonación respecto al PIB de cada región? Pues Canarias quedaría justo en la media con una condonación de 6 puntos sobre el PIB, justo igual que el conjunto de las comunidades autónomas y que Cataluña. Ocho comunidades autónomas quedarían peor que Canarias, siendo Madrid la menos beneficiada (2,9 puntos por el PIB). Y cinco comunidades autónomas estarían mejor posicionadas, con Andalucía (9,4 puntos) a la cabeza.

Hemos tenido oportunidad de leer quién clasificaba la propuesta como un “hurto” a Canarias o un maltrato a nuestra comunidad autónoma, sin embargo, como acabamos de ver, teniendo en cuenta las tres fórmulas por las que se podría analizar la posición relativa de Canarias entre las comunidades autónomas de régimen común beneficiadas por esta medida, en uno de estos indicadores somos la más beneficiada, en otro (que es, además, la forma más adecuada desde una perspectiva económica de analizar la cuestión) nos encontramos exactamente en la media, y en uno de ellos nos situaríamos por debajo de la media, pero habría un conjunto importante de comunidades autónomas (ni más ni menos que seis) que estarían peor que nuestro archipiélago. Ninguna persona objetiva podría valorar estos hechos o estos datos como un maltrato y mucho menos como un hurto.

Hay quien ha afirmado que la deuda autonómica no se elimina, sino que pasa a ser deuda estatal, lo que es cierto. Y que la deuda estatal todas las comunidades autónomas contribuyen a pagarla. Por eso afirman que, como a Canarias se le condona menor deuda que a la media de las CCAA en términos por habitante, entonces realmente lo que se estaría elevando es la carga de la deuda sobre la población canaria en 405,44 euros. Este argumento me recuerda lo atrevido que es el tacticismo y la argumentación destructiva, que suele hacerse daño siempre a sí misma.

Y es que quien afirma esto olvida una cuestión fundamental en este argumento y es que no todas las comunidades autónomas contribuimos de la misma forma a la capacidad tributaria del conjunto del Estado. De hecho, Canarias, dadas nuestras singularidades, es de lejos la comunidad autónoma que en menor medida contribuye a los recursos totales. Mientras que somos un 5% de la población ajustada de las comunidades autónomas de régimen común, nuestra capacidad tributaria es de un 2,1% sobre el conjunto de los recursos. Quienes más contribuyen, lógicamente son Madrid (21,7%) y Cataluña (20,6%). Teniendo esto en cuenta, realmente con la condonación de la deuda nos estarían reduciendo la carga sobre los canarios en 672,89 euros por habitante ajustado, siendo la cuarta comunidad autónoma más beneficiada desde esta forma de evaluar la medida.

Otras críticas que se han formulado a esta propuesta es que Canarias es la única comunidad autónoma que se ve limitada por el porcentaje máximo establecido del 50%. Es verdad y, de no ser por este límite, el Gobierno de Canarias ha estimado una condonación de 4.969 millones de euros (1.710 millones de euros adicionales). Si recibiéramos esta quita, nuestra deuda total se reduciría en un 76,2%, en 2.238,54 euros en términos de población ajustada y en 9,2 puntos respecto al PIB. Es decir, seguiríamos siendo la más beneficiada en términos globales, pasaríamos a ser la quinta más beneficiada en términos de población ajustada (ganando tres posiciones) y en porcentaje de PIB quedaríamos como la segunda más beneficiada.

Tomar como referencia preferente de cualquier medida estatal la población ajustada conlleva, no obstante, efectos que pueden ser muy perjudiciales en muchos otros ámbitos. Por ejemplo, si éste hubiera sido el criterio adoptado como referencia para las ayudas Covid, Canarias, en vez de los 1.142 millones de euros que recibimos para salvar a nuestras empresas, nos habrían correspondido 350 millones. El daño para nuestra economía habría sido irreparable. Si en el Sistema de Financiación Autonómico la población ajustada fuera el único criterio y no valoramos la contribución trascendental que supone para nosotros la nivelación horizontal del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, nos arriesgaríamos a perder más de 3.000 millones de euros al año.

Y tampoco es verdad que la condonación de la deuda sea una medida ideada para premiar a Cataluña. Es cierto que la propuesta nace de la negociación política del Gobierno de España con los partidos nacionalistas catalanes, pero hay que recordar que Cataluña es la segunda comunidad autónoma menos beneficiada en términos del importe total de la deuda, la cuarta más beneficiada en términos de población ajustada y se encontraría en la media en términos de condonación sobre el PIB. Tampoco parece una medida realizada a los intereses catalanes. Destaca más la situación de otras CCAA como Andalucía, Castilla La Mancha, Murcia o Comunidad Valencia. Algunas gobernadas por el PP, por cierto.

Es lícito aspirar a obtener un mayor nivel de condonación de deuda y alcanzar esos niveles sin necesidad de desprestigiar, humillar o faltarle al respeto a una propuesta de partida que no es mala para Canarias. La tramitación del Proyecto de Ley Orgánica permite realizar enmiendas al texto y defender la revisión del criterio del 50% de límite máximo, pero para ello debemos ser respetuosos con la posición de partida. Sería una tremenda irresponsabilidad no valorar esta situación de forma objetiva y con perspectiva. La tramitación de esta iniciativa será larga, se puedan hacer propuestas, pues se requiere de una mayoría absoluta para su aprobación, y quién sabe qué sensibilidades estarán gobernando en Canarias cuando esta medida llegue a ser una realidad.

Siempre queda la posibilidad de no acogerse a esta condonación, pues el Proyecto de Ley Orgánica recoge que es una medida voluntaria. Pero, ¿un gobierno autonómico puede ser tan irresponsable para no aceptar una rebaja de la deuda de nuestros hijos y nietos a la mitad? Sinceramente, no lo creo. A la hora de la verdad, veremos lo de siempre: coge el dinero y corre. Pero mientras tanto estamos desperdiciando la oportunidad de hacer un debate constructivo para mejorar esta propuesta y para enlazarla con los elementos que deberíamos defender de nuestro sistema de financiación. Son asuntos demasiado transcendentales para dejarlos al oportunismo o al tacticismo político de corto plazo.