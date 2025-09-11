Vega Sicilia

En la excursión anual de nuestra cofradía a la península, este año emplazada en la Ribera del Duero, no podía faltar una visita a la emblemática bodega de Vega Sicilia.

Más que una visita, fue un descubrimiento. Atendidos por una amable directiva de la empresa, convertida a la sazón en experto cicerone, nos recibió en un frondoso entorno ajardinado, a la altura de lo que se nos había de exhibir a continuación.

Para un aficionado a la viticultura como el que suscribe, con un pequeño viñedo propio cuya única similitud con el de nuestra visita tal vez sea el coste final de sus caldos, la presentación fue muy ilustrativa. Siendo el proceso el previsible, asentado en los tres elementos básicos, la tierra, la uva y la elaboración, su devenir constituía un perfecto maridaje de tradición y modernidad; con un personal de continuidad generacional, trabajando con sistemas de ventilación antiheladas de última tecnología. Y si se me permite, con un cuarto puntal añadido pero inseparable del resultado final; el factor tiempo, no solo esencial en el ciclo de maduración de los caldos, sino en el secado de las maderas de los toneles, o en la cautelar redundancia de algunos procedimientos

Las instalaciones, desde las máquinas de despalillado hasta los inmensos tanques de acero inoxidable o los toneles de trasiego o las barricas de envejecimiento gozan por de pronto de una inmaculada limpieza. Nada casual al estar ligada la propiedad de la compañía al grupo Eulen, empresa decana en maquinaria de limpieza y seguridad.

Sorprende el tamaño de las instalaciones, pues uno suele identificar el Vega Sicilia con sus referentes más icónicos de uva tempranillo, el Valbuena quinto año, o el exclusivo Único. Pero claro, la bodega no solo elabora estas 260.000 botellas. Entre sus otras marcas, con idéntico sello de calidad, figuran los Alión, Pintia o Macán. La primera de una finca próxima al terruño local, también de uva tinto fino, la segunda de garnacha y monastrell, y el Macán asimismo de tempranillo.

Seguro que me disculparán si quemo algunas etapas de la visita para ir directamente a la cata que había de culminar nuestra apasionante clase enológica.

Nuestros ocho cofrades tuvieron la oportunidad de degustar, además de unos caldos de Hungría en una prometedora aventura de la empresa en bodegas extranjeras, los paradigmáticos Valbuena quinto año y el Único, que por cierto tarda no cinco sino diez años desde que se vendimia hasta que sale al mercado, a un precio importante y encima con cupos asignados y hasta con listas de espera.

Por personalizar, la experiencia de catar dos de los mejores vinos que puede brindarnos la naturaleza tuvo el natural carácter de solemnidad, pero unido a cierta dualidad. Yo me creo capaz de cierto discernimiento en la degustación de los vinos, más allá de distinguir un vino joven de un crianza. Pero pese a su extraordinario sabor confieso que me vi incapaz de diferenciar la primera cata de cinco años de la segunda de diez. Y hasta me pareció algo petulante atreverme a responder a la insinuación de nuestra guía sobre si percibíamos cierto aroma frutal a albaricoque.

Yo creo que para llegar a tal nivel deberíamos adiestrar a nuestros hijos desde su más tierna edad en la cultura del olfato, el más olvidado de los sentidos, invitándoles a «jugar a oler», por ejemplo poniéndoles a prueba con los molinillos de «cuerpos fragantes» como los expuestos en el museo del vino de Peñafiel, tan valiosos en el adiestramiento de los futuros catadores.