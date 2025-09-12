Un desafío universitario y social

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante una entrevista para Europa Press. / Rober Solsona / Europa Press

Recientemente, en unas jornadas de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades fue contundente en su afirmación: la retención de talento es una prioridad de Estado. Fue un mensaje claro en el que todas las universidades estuvimos de acuerdo, porque, ahora más que nunca, el talento universitario es un activo estratégico para este país. Y no nos podemos permitir el lujo de perderlo, más si tenemos en cuenta las tres grandes transformaciones en las que está inmerso el mercado laboral actual: la transición digital, la transición verde y el envejecimiento poblacional.

En este nuevo escenario, el empleo cualificado será el único en crecimiento y el emprendimiento ese complemento indispensable. Porque no se trata sólo de crear empresas, sino de transformar el conocimiento en impacto real.

Ahora bien, para responder a la urgencia de estas transformaciones, la universidad necesita nuevas herramientas formativas, como las que ya estamos implementando en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Así, la nueva oferta de las microcredenciales universitarias representa una oportunidad sin precedentes. Se trata de una formación a demanda, diseñada para actualizar, recualificar o reorientar a profesionales en plazos de tiempo más cortos y con un reconocimiento académico europeo. Son piezas modulares de aprendizaje que permiten certificar competencias específicas y adaptarlas a los ritmos de innovación del tejido productivo.

Entre esas competencias, el dominio de idiomas, especialmente del inglés, se ha consolidado como un requisito ineludible. La falta de competencia idiomática se identifica de forma recurrente como uno de los principales factores que limitan la empleabilidad y la proyección internacional del talento. El inglés, en particular, no solo amplía las oportunidades profesionales, sino que constituye la herramienta básica para la comunicación en entornos globales, para emprender y colaborar en proyectos internacionales y para situar a nuestras universidades y egresados en el mapa del conocimiento compartido.

Así, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, las microcredenciales universitarias se perfilan como un instrumento clave para reforzar la formación competencial idiomática, pero también aquella que necesite ser actualizada para impulsar la empleabilidad, apoyar el emprendimiento y conectar la universidad con el mercado laboral en tiempo y forma.

Y es que la universidad del futuro debe entender la empleabilidad en cuatro dimensiones: saber, saber hacer, poder hacer y querer hacer. A ello se suma la necesidad de construir ecosistemas diversos, inclusivos y sensibles a la rapidez en la que se está desarrollando la innovación, reforzando también la participación de muje-res y colectivos infrarrepresentados.

Con todo ello, la verdadera disyuntiva está en recordar que instruir no es educar. La universidad no sólo debe preparar al futuro talento para mejorar sus posibilidades de empleo, sino también debe formarlo en valores y capacidad crítica. En este doble compromiso –empleabilidad y formación integral– se juega no sólo el futuro mercado laboral, sino el de la sociedad en su conjunto.