Vivimos en la cúspide de logros científicos y tecnológicos que ninguna generación anterior pudo siquiera soñar, y al mismo tiempo pendemos sobre un abismo creado por nuestras propias manos. Los arsenales nucleares de Estados Unidos, Rusia y China han convertido la geopolítica en una cuerda floja sobre la que pende el destino de la humanidad. Un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la OTAN por un lado, y Rusia aliada con China por otro, no sería solo una guerra: sería un apocalipsis instantáneo, un cataclismo que borraría de un plumazo siglos de historia y civilización.

Imaginarlo es un ejercicio de horror, pero una necesidad científica ineludible. Un intercambio nuclear total entre superpotencias no se parecería a ninguna guerra del pasado; sería un punto de inflexión en la historia del planeta. En las primeras veinticuatro horas, el fulgor de las explosiones arrasaría centenares de ciudades, convertidas instantáneamente en hornos crematorios bajo una lluvia radioactiva. Las cifras de muertos directos serían solo el prólogo de la verdadera catástrofe: unos 500 millones de personas podrían fallecer de inmediato, víctimas de la explosión, el calor extremo y la radiación.

El humo de los incendios masivos, una cortina de hollín tóxico, se elevaría hasta la estratosfera, envolviendo el globo en un manto que bloquearía la luz solar durante años. Así comenzaría el invierno nuclear, un invierno que no duraría una estación, sino generaciones. Las temperaturas globales caerían a niveles no vistos desde la última glaciación, sumiendo a la Tierra en un crepúsculo gélido y perpetuo, donde el frío sería más letal que cualquier bomba.

Bajo este cielo ennegrecido, la agricultura mundial se desvanecería. Los campos de cultivo, privados de sol y azotados por las heladas, dejarían de producir. La pérdida de las cosechas superaría el 90 % en las naciones que hoy alimentan al mundo. El hambre, no las bombas, se convertiría en el verdugo principal.

En cuestión de meses y años, entre 6.000 y 7.000 millones de personas podrían morir debido al colapso civilizatorio: inanición masiva, falta de medicinas, contaminación y desestructuración total de la sociedad. Solo de 1.000 a 2.000 millones de personas sobrevivirían, dispersos en un mundo devastado, luchando por recursos extremadamente escasos, con la salud debilitada y sin la infraestructura que sustenta la vida moderna. Esto representa solo entre el 12 % y el 25 % de la población global, y lo haría en condiciones extremas, sin ninguna garantía de restaurar la civilización como la conocemos.

La naturaleza, la base misma que sustenta nuestra existencia, sufriría heridas de una profundidad abismal. Los ecosistemas colapsarían en una reacción en cadena que desafiaría cualquier recuperación inmediata. Los bosques arderían o perecerían congelados, los ríos y océanos se contaminarían y acidificarían, y las cadenas tróficas se quebrarían de manera irreversible. La capa de ozono, dañada por los óxidos de nitrógeno liberados, dejaría pasar radiación ultravioleta letal, mutando y eliminando la vida que lograra sobrevivir al primer golpe. La biodiversidad quedaría diezmada, empujando al planeta hacia una nueva era geológica marcada por desolación, silencio y vacío.

Quienes lograran sobrevivir no heredarían un mundo dañado, sino un mundo distinto, alienígena y hostil, donde la supervivencia sería el objetivo único y brutal. El conocimiento científico y tecnológico, acumulado durante siglos, sería en su mayor parte inútil frente a un planeta transformado. La civilización, ese frágil y hermoso constructo humano, se desvanecería, y su restauración, si llegara a ocurrir, sería la tarea de milenios. Este no es un futuro alternativo; es un resultado previsible, modelado y probado. La única estrategia racional, por tanto, no es prepararse para ganarla, sino actuar con cada gramo de nuestra voluntad colectiva para asegurar que nunca, nunca ocurra.

Pero esta distopía no es inevitable. La tragedia nuclear solo ocurrirá si fracasamos en elegir el camino de la paz. En la Cumbre de Tianjin, los países de la Organización de Cooperación de Shanghái reafirmaron principios que nos muestran un horizonte distinto: rechazo a la confrontación, fortalecimiento del multilateralismo, respeto a la soberanía, cooperación para el desarrollo compartido y construcción de un mundo multipolar más equilibrado y justo. Estos valores son la brújula ética que puede impedir que la humanidad se arroje al abismo.

El presidente Xi Jinping nos recuerda que la humanidad enfrenta una encrucijada: paz o guerra, diálogo o confrontación, beneficio mutuo o lógica de suma cero. Nos invita a reconocer que somos una sola civilización, compartiendo un mismo planeta y un mismo destino. Esa conciencia de destino común nos obliga a elegir la vida antes que la destrucción, el desarme antes que la disuasión, la cooperación antes que la amenaza. Renunciar al arma nuclear no es debilidad; es la mayor demostración de fortaleza moral que una generación puede legar a la siguiente.

Es necesario hacer un llamado solemne a los pueblos y gobiernos del mundo: comprendan la urgencia de esta encrucijada. Actúen con responsabilidad ética y colectiva. Abran caminos de diálogo y desarme, fortalezcan acuerdos de cooperación que garanticen la seguridad compartida y construyan un mundo donde la vida humana y no humana sea el eje de todas las decisiones. La guerra nuclear no es un riesgo lejano: es la sombra que pende sobre nuestra generación y sobre las que vendrán. Solo nuestra voluntad, nuestro compromiso moral y nuestra acción concreta pueden evitar este apocalipsis.

La historia nos juzgará por nuestras decisiones. Que nos juzgue por haber elegido la vida, la paz y la cooperación, y no por la destrucción y el silencio de los muertos. Que esta generación sea recordada como la que tuvo la fuerza ética para salvar al planeta y a todos sus habitantes antes de que fuera demasiado tarde. Que la conciencia de nuestro deber hacia la vida sea la antorcha que guíe el futuro y la piedra sobre la que se construya un mundo libre de la amenaza nuclear, un mundo donde el progreso sirva a la vida, la justicia y la dignidad de todos los seres.