Pedro Sánchez y la enemistad de los españoles

Pedro Sánchez y su gobierno están empeñados en reescribir el best-seller del filósofo alemán Markus Gabriel, titulado Por qué el mundo no existe (primera edición alemana de 2013), por este otro, cuyo reclamo editorial sería Por qué la verdad no existe, aunque la calidad académica del nuevo volumen vendría a ser más que escasa y sólo perceptible para los miembros de la secta en que se ha convertido el Partido Socialista en España. Reconozco que la empresa, desde el punto de vista social e intelectual, resulta fascinante, pero, en cierto modo, la ilusión por el desarrollo de la aventura queda fatalmente truncada al saberse que semejante apuesta ya fue formulada por los grandes tiranos de la historia contemporánea, desde Adolf Hitler hasta el propio Stalin.

Transformar la regeneración democrática, motivo principal de la victoria de la moción de censura de Sánchez contra el ejecutivo de Mariano Rajoy, en su contrario, esto es, en el triunfo de la corrupción, ha sido el resultado de más de un lustro de la acción de gobierno del sanchismo. Sin embargo, el presidente de España, como autor confeso de la reescritura de la historia reciente del país, quiere hacernos creer que el blanco es negro y, en este caso, que lo falso es la verdad. En un intento titánico por seguir al líder, los medios afines bendicen la aventura del felón y así no importa la verdad, la decencia, el honor, ni siquiera los mismos españoles, que es lo que más duele, y todo por evitar que lleguen los «bárbaros» al poder, como cantara Kaváfis en su célebre poema sobre la condición de extranjero en tierra extraña. Porque, en realidad, los nacionales de este país llamado España están siendo tratados como si fueran extranjeros en su propia patria. Y esto último no es una exageración: es la sensación que se va imponiendo, y cada vez más, entre aquellos que asistimos con indisimulada perplejidad al espectáculo de un gobierno corrupto que se aferra al poder cual garrapata.

El 2 de diciembre de 1909 dictó una conferencia José Ortega y Gasset en la Casa del Pueblo del Partido Socialista en Madrid que hoy se cuenta como una de las mejores intervenciones políticas del filósofo raciovitalista. Recuerdo, por si alguno ya lo ha olvidado, que Ortega se identificó como un socialista más ante una audiencia expectante, advirtiendo que el socialismo no debería significar «sólo una negación». En este sentido, el actual Partido Socialista se ha revelado ante los españoles por negar la verdad, por negar la diversidad ideológica, por negar la alternancia en el gobierno, por negar la disidencia y la libertad de expresión (¡que se lo pregunten a Page y al fallecido Lambán!) y someterlo todo a un único propósito, el de mantenerse cueste lo que cueste en el poder.

Ya va siendo hora de que la sensatez regrese a la política española, de que lo blanco no sea visto como la peor negrura y que la corrupción, por fin, sea calificada como lo que es. Dicho de otro modo, si la izquierda no roba, si la izquierda se proclama moralmente superior, si desea el perdón de los españoles, que deje de abochornar al país. El camino ya lo marcó Ortega, en aquella famosa lección magistral de principios del siglo XX, legando unas palabras para la posteridad que deberían ser leídas atentamente por los que se consideran socialistas de corazón: «¿Cómo no he de trabajar para que el socialismo deje de significar principalmente enemistad, negación, lucha? No, no; los socialistas no somos un principio de enemistad». Por favor, que busquen la amistad de la verdad, de la decencia, de la honra y el honor de los españoles.