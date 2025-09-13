La cuadratura del Círculo

Durante siete años el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife ha permanecido cerrado para emprender obras de reforma y rehabilitación inacabables. Un plazo que se hubiera podido reducir a la mitad si las administraciones públicas no se resistieran tan furiosamente a soltar las perras y no cubrieran todo de una selva administrativa asfixiante. En este amplio periodo el Círculo de Bellas Artes no ha hecho absolutamente nada, no se ha adherido a nada, no se ha pronunciado sobre nada. Sinceramente lo último tampoco solía hacerlo cuando estaba abierto. Hay que recordar –una extraña amnesia se ha extendido sobre el asunto– que la entidad cerró sus puertas por decisión del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Un vecino se quejó de ruidos –los tímpanos de los chicharreros son sagrados, salvo en carnaval– y unos agentes llegaron por ahí y descubrieron –almas benditas– que en el Círculo funcionaba un bar. De manera más o menos discontinua siempre ha funcionado un bar en el Círculo, y a veces incluso se puso de comer ahí, pero esta vez la autoridad competente consideró que era pecaminoso porque no había papeles, o eran otros papeles, o simplemente había que empapelarlos porque a los técnicos de Urbanismo les pareció gravísimo la combinación entre gin tonic, papas bravas y un vecino insomne. Quizás sea una sorpresa para el lector que quien cerró el Círculo fue, de facto, un caballero bajito y abrasivo que se llama Carlos Tarife, responsable de Urbanismo, y hoy –es necesario premiar las genialidades– primer teniente alcalde del ayuntamiento de Santa Cruz. Unos días después de bloquearlo Tarife profetizó que en menos de dos semanas, arreglando unos enojosos trámites administrativos, el establecimiento podría abrir sus puertas.

Es muy sorprendente, inconveniente y un tanto despreciable, por lo tanto, olvidar que el Círculo de Bellas Artes cerró sus puertas por decisión del ayuntamiento santacrucero, algo que no se había obligado a hacer jamás mientras se sucedían cuatro regímenes políticos, una guerra civil y una dictadura no especialmente proclive a la pluralidad cultural. Pero a los que gobiernan en Santa Cruz les espanta la historia. Su ideal de Santa Cruz es el de una ciudad intemporal cuya mitad del electorado se abstiene, una ciudad desmemoriada y ajena a sí misma, una ciudad mansa, aproblemática, inofensiva, tutelada paternalmente desde los despachos. Por supuesto que se produjeron protestas cuando se clausuró el Círculo. Puñetero caso les hicieron. Ahora, en la reapertura, los políticos se cernieron sobre el acto como una banda de estorninos con el discurso en el pico, y soltaron bonitas estupideces, y concedieron palmaditas y besuqueos. Pagaron la rehabilitación y ahora querían la foto. Son gente que salvo alguna excepción extraordinaria jamás verás en las salas del Círculo de Bellas Artes. Ni en el teatro. Ni en el cine. Ni en ningún lugar donde los espejos no los reflejen según su voluntad.

Y la reapertura misma no deja de ser preocupante, por su sorprendente pobreza y su escasa proyección. El presidente del Círculo, el diseñador José Valladares, tuvo una intervención en la que no adelantó el contenido programático en las próximas semanas, no se diga en los próximos meses. ¿Cómo no se celebra la apertura, después de siete azarosos años –y cuando se conmemora el primer centenario de la institución– con una gran exposición plástica o, por ejemplo, con una conferencia sobre la evolución del Círculo de Bellas y su travesía cultural e ideológica entre dos siglos? Pues no. Nada. Absolutamente nada. Solo las alocuciones de corte y pega, plasplasplas, y el cóctel. El cóctel, evidentemente, no puede faltar. Si quieres hacerte una cultura, primero mándate un cóctel: por ahí empieza y a menudo acaba todo. Yo hubiera querido estar presente, a ver si además de José Bermúdez, se corporizaba el señor Tarife, examinando las croquetas para certificar si son legales o ilegales, hozando en los canapés a fin de comprobar si cumplían con las ordenanzas o no. Me lo impidió un ataque de hartazgo. Es como un cólico nefrítico, pero en vez de las piedras en el riñón, lo provocan ustedes. No, no voy a precisar exactamente a qué ustedes me refiero. Los interesados lo saben perfectamente. Exacto: a ustedes mismos. Qué infinito cansancio. n