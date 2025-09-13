Formación dual, inversión en talento

La FP Dual.

La economía del conocimiento no se construye únicamente con buenas intenciones. Requiere visión estratégica, alianzas reales entre sectores clave y, sobre todo, decisiones que apuesten por el talento como motor de desarrollo. En un contexto como el canario -donde la empleabilidad juvenil sigue siendo un desafío estructural, y donde el tejido empresarial necesita adaptarse a un entorno cada vez más exigente-, la formación dual universitaria emerge como una herramienta con un enorme potencial transformador.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha dado un paso histórico al implantar durante este curso 2025/26 el primer grado universitario dual de Canarias, en Ingeniería Geomática. Esta titulación no solo combina formación académica con experiencia profesional remunerada en empresas, sino que representa una nueva manera de entender la educación superior universitaria: más conectada con la realidad, más útil para el estudiante y más alineada con las necesidades del entorno productivo.

No se trata de una moda importada ni de una solución puntual. El modelo dual universitario se ha consolidado en distintos países europeos y comunidades españolas como una vía eficaz para combatir el paro juvenil, mejorar la calidad de la formación, modernizar sectores productivos y reducir el desajuste entre lo que enseñamos y lo que realmente se necesita fuera del aula. Y ahora, por fin, comienza a abrirse camino también en Canarias.

Estudiante en el centro

Durante demasiado tiempo, la universidad y la empresa han transitado por caminos paralelos, sin suficientes puntos de encuentro. El modelo dual rompe esa lógica, estableciendo un puente bidireccional: la universidad aporta conocimiento, metodología y rigor formativo; las empresas ofrecen contexto, retos reales y oportunidades de aprendizaje práctico. El estudiante se sitúa en el centro, no como una pieza pasiva, sino como un protagonista que aprende en dos entornos complementarios.

Este enfoque tiene efectos muy concretos. Mejora la empleabilidad, porque el alumnado egresa con experiencia profesional y habilidades adaptadas a lo que el mercado realmente demanda. Favorece la fidelización del talento, porque las empresas tienen la oportunidad de identificar perfiles idóneos desde edades tempranas. Y promueve la innovación, porque los jóvenes incorporan pensamiento crítico, visión tecnológica y sensibilidad social a las dinámicas organizativas.

En un territorio como el nuestro, con un tejido empresarial compuesto mayoritariamente por pymes y micropymes, este modelo puede parecer un reto logístico. Pero también representa una oportunidad sin precedentes para construir cantera, renovar procesos y abrir la empresa a nuevas miradas. La experiencia demuestra que cuando se les da espacio, los jóvenes aportan entusiasmo, creatividad y una visión fresca que impulsa la evolución de cualquier organización.

Desafíos estructurales

La formación dual universitaria no es solo una mejora pedagógica. Es una respuesta inteligente a algunos de los principales retos que enfrenta Canarias: la altísima tasa de desempleo juvenil, la escasa diversificación económica, la desconexión entre formación y realidad productiva, y la fuga constante de jóvenes cualificados. Retener el talento requiere más que incentivos: exige oportunidades reales para desarrollarse aquí, en su propia tierra.

La posibilidad de cursar un grado universitario mientras se adquiere experiencia profesional significativa, remunerada y reconocida académicamente, cambia las reglas del juego. Rompe barreras entre lo académico y lo profesional, y permite que el proceso formativo se alimente de la realidad social y económica del territorio.

Pero no podemos conformarnos con un único grado. La iniciativa de la ULPGC debe ser el inicio de una transformación más ambiciosa. Para que la formación dual se consolide como modelo estructural y no c omo una excepción aislada, es necesaria una implicación decidida de todos los actores clave del ecosistema canario.

ULiderazgo

Las universidades públicas canarias deben asumir un papel de liderazgo, ampliando la oferta de programas duales con visión estratégica y voluntad de adaptación curricular. No basta con adaptar lo existente: hay que repensar cómo formar para un mundo que cambia rápido, y hacerlo en diálogo constante con quienes crean empleo y valor en el territorio.

El Gobierno de Canarias, por su parte, debe ejercer un rol facilitador. Es imprescindible generar marcos normativos claros, diseñar incentivos efectivos para las empresas colaboradoras y garantizar recursos técnicos y económicos que permitan que el modelo se extienda más allá de un puñado de titulaciones. Si la formación dual se convierte en política pública estable, sus beneficios se multiplicarán.

Y el empresariado canario debe entender esta apuesta como una oportunidad estratégica. No se trata de cubrir el expediente o de hacer un gesto de responsabilidad social. Se trata de participar activamente en la construcción de un modelo que genera valor compartido: más competitividad, más capital humano cualificado, más capacidad para anticipar y adaptarse al cambio.

Desde el Consejo Social de la ULPGC, que actúa como puente entre la universidad y la sociedad, estamos comprometidos con esta transformación. Promoveremos espacios de encuentro entre el ámbito académico, el tejido empresarial y las instituciones para garantizar que la formación dual responda de forma efectiva a los desafíos del Archipiélago. Queremos consolidar un ecosistema donde el talento se quede, crezca y transforme Canarias desde dentro.

Apostar por los jóvenes

Apostar por la formación dual es apostar por jóvenes con oportunidades reales, por empresas más innovadoras y por una universidad conectada con la vida. Es invertir en el presente y el futuro de nuestra tierra. Y, sobre todo, es comprender que si queremos cambiar el modelo productivo de Canarias, no podemos seguir haciendo las cosas como siempre.

El primer grado dual de Canarias ya está en marcha. Ahora toca asegurar que no sea el último, sino el primero de muchos. Porque el talento existe. Solo necesita caminos para desplegarse. n