Lástima de ciudad

¿Nadie va a poner remedio a la lacerante situación que sufre la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria? Nuestras calles, repletas de suciedad, inseguridad, pobreza e inmigrantes sin futuro, se han convertido en un espejo roto donde apenas queda reflejo de lo que fue. Ya no es la urbe que era. Ha cambiado a cada segundo y, por desgracia, a peor, mucho peor, por la desidia y la incompetencia de unos pocos. Aún atisbo el recuerdo de cuando latía como una ciudad vibrante, segura, humana. Hoy, por desgracia, no la reconozco apenas. Vivo en una urbe venida a menos, donde la inseguridad se multiplica como acontece en la deprimida Vegueta, en la decrépita Triana o en el marchito Puerto.

La catarsis de los últimos años ha convertido a esta capital, de tercera categoría, en un espacio impersonal, en un lugar donde el tiempo corre demasiado rápido y las miradas se desvanecen antes siquiera de cruzarse. Solo miradas esquivas hacia la nada esquivando ratas, basura, pedigüeños y sin papeles. Esto no es un comentario clasista, no nos llevemos a equívocos, sino ser realistas y muy objetivos.

Al hacer un poco de trabajo de campo, cualquiera puede comprobarlo; barrios enteros sufren serios problemas de accesibilidad, limpieza y contaminación. La vulnerabilidad social crece sin freno, mientras los alquileres se disparan con subidas sangrantes que expulsan a sus vecinos. Los índices de inseguridad dan miedo, y nuestra gente vive entre la impotencia y la resignación. Hay algunas voces críticas como ‘laspalmassiemprelimpia’ que denuncian la apatía del Ayuntamiento, pero sus certeras reivindicaciones caen, por desgracia, en saco roto. Una ciudad que pugna por convertirse en capital Europea de la Cultura en 2031 y ser la primera urbe insular española en ostentar esta distinción. Con los mimbres actuales, muy cegatos tienen que estar en la Unión Europea para hacer tal designación.

Y, mientras tanto, la política del escaparate. El derroche absurdo como el carnaval, que pretende maquillar con purpurina lo que por dentro es gris y penoso. Sin hablar del famoso proyecto de la Metroguagua, un despilfarro sin sentido. ¡Inviertan en Sanidad y Educación, por Dios!

Como advierte Arturo Pérez-Reverte, cuanto «menos formación, ausencia de lucidez y ausencia de valores haya en la sociedad, más difícil será el poder detectar a los políticos sinvergüenzas».

A otro nivel, son aberrantes los grandes anuncios de inversión, como los millones destinados a pillar pasta para un tren, que suenan a promesas de progreso, pero chocan con las necesidades más básicas y urgentes de los ciudadanos.

Millones destinados a proyectos y grandes infraestructuras que son puro humo, cuando lo urgente es atender lo inmediato: limpiar mis calles, proteger y cuidar a mis vecinos, y recuperar la dignidad perdida. Qué lástima de ciudad, donde reina la tristeza, la desigualdad y la ausencia de futuro.