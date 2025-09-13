Una imagen de la serie anime 'Uzumaki' / Max

El otro día, me preguntaron si soy gamer (es decir, si soy aficionada a los videojuegos pero en plan mucho). Me quedé pensando un segundo quizá un poco por disimular mi propia rotundidad con mis propias etiquetas y después respondí no, no, no lo soy, me gustan ciertos videojuegos y puedo viciarme a ellos hasta que me salen legañas y me paso la vida viendo vídeos rebuscadísimos de algunos que se me han quedado metidos en la cabeza y les doy vueltas y vueltas y vueltas. No soy gamer, pero en cierto momento de la infancia me envicié a ciertas cosas y las obsesiones son un poco como rasgos físicos: no las escoges pero las eres, y crecen y cambian contigo, se van transformando en ti pero esa nariz es siempre la misma nariz y ese eccema es siempre el mismo eccema.

Me pasa lo mismo con el anime. Cuando era adolescente, quería ser otaku (es decir, aficionada al anime pero en plan muchísimo). Y después, superada esa etapa, me quedé con la sensación de que me había metido con todo el cuerpo en un par de animes pero no había visto, en realidad, los suficientes. Quizá falta de tiempo (al final, ¿cuántos años dura la adolescencia, aunque nos parezca que dura más?), quizá falsedad por mi parte, quizá realidad por mi parte porque esos que sí vi los sigo apreciando como charquitos de mi memoria en los que me doy baños largos arrugones de dedos de vez en cuando.

¿De vez en cuando? Va más allá, supongo. Me doy cuenta ahora que estoy leyendo Nana, un manga de Ai Yazawa que, en su versión anime, fue una de las series de mi momento me-creía-otaku-pero-no-era-otaku. Nana trata sobre dos chicas, Nana Osaki y Nana Komatsu, que se conocen en un tren a Tokio y acaban compartiendo piso y haciéndose muy amigas. Es una relación intensa, ambigua, de amor que no se reconoce como amor pero no por eso deja de ser amor, y todo eso sucede mientras ambas se relacionan también con chicos pero dejan su propio vínculo en un terreno gris intocable que, por no definirse, resulta incluso más hermoso. Yo, con mi pulserita de Death Note y fleco con mechas rojas, no pensaba mucho en eso cuando tenía quince años. Solo iba viendo capítulos y capítulos y llenándome de esas escenas como un vaso de jugo de pera-piña. Como un charco. Como un cuerpo bañado en un charco. Etc.

Como decía, ahora leyendo el manga voy descubriendo cómo todo ese tejido emocional ha estado muy presente en mi vida. Veo vídeos en YouTube que analizan la historia y flipo: sí, esas mismas cosas pienso yo, y no las pienso con la mente sino con la vida, tal vez lo que busco en amistades profundas o en intimidades sin nombre tiene relación con lo que me emocionó lo que tenían Nana y Nana. Y con otras cosas: tal vez cierto sentimiento de presencia de les otres cuando no están me viene de mi obsesión con Kingdom Hearts, o tal vez cierto gusto por la cotidianidad y el día a día me nace de haber visto Lucky Star y no acordarme ya de nada pero en el fondo sí. Hace tiempo, creo que fue en una mesa redonda, me preguntaron por mi educación sentimental. Qué libros diría que han contribuido a ella. Es curioso, ¿no? Siempre vemos leer o jugar o ver anime como algo que tiene relación exclusiva con la mente y los estímulos y, sin embargo, vamos siendo eso que vamos tragando.

Es una sensación bonita. Como esponjil. Se aprende a amar, no sabemos muy bien así por defecto. Se aprende a sentir, aunque los sentimientos sean arrolladores. Se aprende, en realidad, a entender los propios sentimientos, a darles nombres y acciones, a esperarlos de una manera o de otra y a sentirnos cómodas o incómodas con sus presencias o no presencias. Si necesitamos revolcarnos en algún charquito sentimental, tenemos claro más o menos qué obras de ficción nos esperan ahí guardaditas para que lo hagamos. Son agarres, brújulas, consuelos, detonantes.

Con Nana pasa algo muy curioso. El gran debate siempre ha sido: ¿es una historia sáfica o no? Yo obviamente pienso que sí (hay momentos en los que creo que queda clarísimo), pero lo importante es que, en la realidad de la historia, Nana y Nana no lo saben. Su educación sentimental, su «esto es lo que se puede en la vida», no ha contemplado ese amor y aun así, como decía antes, existe. Y justo eso, existe existe existe, ha sido la educación sentimental de muchas de nosotras. ¿No es fuerte? No sé, creo que pensar y repensar las cosas que por casualidad han llegado a nosotres es importante porque esas cosas son nosotres. No otaku o gamer sino Lucky Star o Nana.