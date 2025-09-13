El olor de los guayabos / La Provincia

Los olores son emanaciones que reverberan en el rinencéfalo del cerebro, el más antiguo de la evolución humana, lugar primigenio del instinto de procreación y crianza de homínidos y animales, donde se almacenan y evocan tantos lugares y tiempos. Porque, en parte, somos lo que recordamos, pensamos y también lo que olemos que despierta emociones, soledades o compañas que sirven para revivir el pasado como una manera de volver a sentir el gozo o combatir el marasmo de las nostalgias. Desde antiguo hay autores clásicos que escribieron sobre los olores nauseabundos de la antigua Roma. Mixtura de fetidez de calles encharcadas, comida grasienta, condimentos exóticos de Oriente, pescado de las factorías del sur de Hispania, limones, dátiles, uvas, transportados de las provincias del norte de África, ostras al alcance de bolsillos privilegiados mientras el vulgo se tragaba el olor de los orines, deposiciones y jirones de colchones podridos que se hacinaban en las ínsulas, versión romana de los colmados edificios modernos. Charles Dickens en Historia de dos ciudades escribe sobre los malos olores y contaminación de Londres y aconsejaba retirarse al campo, con los olores de las amapolas, respirar el aire fresco, para tratar la tristeza, melancolía depresiva de la «dama negra» de Schopenhauer. Olor a las pelucas y emplastes que tapaban la falta de higiene de la sociedad bien que se desenvolvía por los egregios salones del siglo XVIII. Hay quien pone guayabos en los fruteros para que expandan su olor como antes las madres los colocaban, desparramados, con las manzanas entre la ropa de las maletas de los niños que ingresaban en los internados para combatir el analfabetismo, la escasez o la orfandad. Fruta, la guayaba, de pulpa amarilla o morada, esa fruta tropical que, poco a poco, ha ido desapareciendo de los bancales de las islas en favor de otras más productivas para la venta y que se pudrieran menos en los matos. Una de las fragancias naturales más mentadas, que cautivó a Simón Bolívar, según el relato de Gabriel García Márquez El general en su laberinto: «… gozando del olor de las guayabas mientras fingía dormir boca arriba… masticó la pulpa con deleite infantil, la saboreó por todos los lados y se la tragó poco a poco con un largo suspiro de memoria». En la ciudad olía a salado y vinagre de las sardinas apretadas en las cajas de madera de las tiendas, así como al tocino colgado con un gancho del techo, las gotas de aceite de comer derramada sobre el mostrador, al resto de ron servido en las copas cónicas con una línea roja debajo del borde, a las aceitunas, chochos endulzados, pejines o bogas en salsa de los enyesques que tomaban los hombres, en tertulia, acodados en el resto del mostrador en la otra punta de la tienda. Al alba, grandes y chicos, se despertaban con la emanación del café preparado por las madres o abuelas y al pan caliente que dejaban los panaderos en el canto o colgado del ganchillo de las puertas entreabiertas, revuelto con el zotal utilizado para la limpiar traspatios y retretes. Retretes de las escuelas donde los niños soportaban el tufo a agua encharcada, micciones y deposiciones junto con el de la tiza, gomas de borrar y la tinta derramada sobre renqueantes pupitres. Las mismas escuelas en la que, durante un tiempo, los chiquillos y chiquillas se sentaban a seguir las lecciones o cantar la tabla, a media mañana, oliendo a leche en polvo, lascas de pan, de ese que duraba, y queso amarillo regalo del amigo americano. En los campos se aspiraba, en los veranos, la brisa fresca que desprendía la fronda de los castañeros y eucaliptos y en invierno a tierra mojada, a los leños y brasas con los que se cocinaba el potaje, al petróleo de las cocinillas y a la humedad de los colchones de paja o lana que las madres sacaban, de cuando en cuando, para orearlos al sol. Se mixturaba con el olor a picadura de los hombres y al agua de Florida y los polvos con los que se acicalaban las mujeres. Se exhalaba el olor de las rosas, claveles y petunias plantados y bien cuidados por las mujeres en los parterres de los patios que, en los estíos, se rociaban con agua para evitar la nube de polvareda al barrer con escobas hechas de palma. Tiempos de lavaderos con olores a ropa torcida y luego enjuagada en palanganas olorosas de añil y almidón para su estreno en las fiestas. Se aspiraba el olor a fritanga de jareas, tollos, caña dulce, manzanas almibaradas y nubes de espuma blanca, azucaradas, espichadas en un palo. Las mujeres, jóvenes que se dejaban ver en paseos con músicas alrededor de alamedas engalanadas, estrenando trajes de volantes dejando atrás un rastro de aguaflorida . Y los hombres, jóvenes que comenzaban a desprender la fragancia de aquel ungüento llamado Floyd para después del afeitado que ya se apuntaba con el anglicismo de after shave poco antes de que, como una fiebre de olores masculinos, se instalara la moda de que todo hombre joven que buscaba novia se rociara el cuerpo entero con Old Spice, la colonia que metían en la maleta los peninsulares con el miedo en el cuerpo de que los aduaneros del aeropuerto la confundieran con un objeto de contrabando. Los olores son un sentimiento, evocación de un pasado que, si es feliz conviene, para los momentos de murria. El final de El perfume, de Patrick Suskind, el protagonista regresa a los primigenios olores de su pueblo que es como volver a la infancia, la mejor patria que se recuerda, esos olores que para Federico Kukso, en su obra Odorama, son «regalar memoria líquida», olores que «son islas en el caudaloso río del tiempo».