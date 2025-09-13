Suben los fascistas

El portavoz del Vox en el Parlamento de Canarias, Nicasio Galván (c, de pie), se dirige al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, durante el pleno que celebra este martes la Cámara autonómica. / Miguel Barreto / EFE

Este jueves el conde Drácula subió a la tribuna del Parlamento de Canarias para llamar asesinos a los donantes de sangre. El portavoz de Vox llamó «negreros» a los tripulantes de Open Arms, el barco que en diez años ha rescatado del naufragio a 70.000 personas que navegaban en dirección al paraíso europeo. Un paraíso que cada vez es más infierno, entre otras razones porque la ultraderecha a la que representa el diputado Nicasio Galván está llegando a los gobiernos para criminalizar la solidaridad, expandir discursos de odio y aprobar leyes que recortan derechos y pretenden hacernos volver a los peores años del siglo XX, cuando Hitler, Mussolini y Franco asesinaban a los disidentes desde sus palacios de gobierno, y buscaban una sociedad uniforme que levantara el brazo ante los caudillos y agachara la cabeza ante los jefes de fila del partido único.

El portavoz canario de la ultraderecha tiene la presencia de director de oficina bancaria. Nicasio Galván estudió Económicas en una universidad del Opus Dei y trabajó en el sector financiero antes de llegar a la política. No debemos olvidar que los banqueros son como los espermatozoides, de cada un millón apenas puede salir un ser humano. Cuando Galván señala a Open Arms como «mafia», y secunda los deseos de su líder de hundir el barco humanitario está demostrando que no puede salir de su cuerpo de banquero sin alma.

El patetismo del diputado Galván superó todos los límites cuando se dirigió al resto de grupos políticos diciéndoles: «Ustedes son los fascistas» y llamó «primo hermano de Mussolini» al presidente Fernando Clavijo. A lo mejor el ultraderechista intentó piropear al Mencey, porque Vox ha tenido como estrella de sus mítines a la presidenta italiana Giorgia Meloni, que no ha hundido el Open Arms pero sí lo ha bloqueado. Meloni entró en la política cuando era una pibita romana y se afilió a las juventudes del Movimiento Social Italiano que habían montado los seguidores de Mussolini.

Esta semana hemos conocido varias encuestas que dicen que Vox es la fuerza política que más crece en apoyo electoral. Y está creciendo con estos discursos que siembran el odio contra las personas migrantes y esos intentos de atacar la diversidad como la propuesta de suprimir el programa de enseñanza del árabe en los centros educativos canarios. ¿Cómo se puede frenar el ascenso de la ultraderecha? ¿Cómo se puede llegar a esa gente joven que ve a los neofascistas como los posibles salvadores de un sistema que les está negando el futuro? Reconozco que no sé qué debemos hacer. Sí tengo claro lo que no se debe hacer: una gestión política de las migraciones que deja en las calles canarias a miles de pibes africanos sin rumbo, sin papeles, sin estudios, unas políticas que no responden al problema de la vivienda, a los salarios de pobres. No basta con llamar fascistas a los fascistas, ni con advertir que buscan el poder para recortar derechos. Con un presidente quemado por la corrupción de su círculo político más cercano y una izquierda fragmentada liderada por ególatras será difícil frenar la ola ultraderechista. Qué horizonte más chungo si lo menos malo sería que Feijóo se acerque a la mayoría absoluta y no dependa del voto del facha que quiere hundir el Open Arms. n