¿Quién decide lo que ves, lo que escuchas, lo que sientes?

La ratonera digital

Ya no son tus padres, ni tus profesores, ni siquiera tus amigos. Son los algoritmos. Invisibles, silenciosos, precisos. Han pasado de ser herramientas para convertirse en guías emocionales, en filtros de la realidad, en espejos que te devuelven una versión de ti moldeada por datos. Y mientras el mundo celebra los avances de la inteligencia artificial, millones de personas comienzan a vivir bajo recomendación. Ha nacido una nueva generación: los nativos del algoritmo.

Durante años se ha debatido sobre el uso de dispositivos móviles en los colegios, señalando sus posibles efectos negativos en los llamados nativos digitales. Sin embargo, el problema no radica en la tecnología en sí, sino en el uso que se hace de ella. Los nativos digitales crecieron rodeados de Internet y dispositivos inteligentes, que se convirtieron en extensiones naturales de sus manos. Pero hoy, una nueva generación emerge: los nativos del algoritmo. Esta generación vive inmersa en un entorno donde las decisiones están cada vez más mediadas por sistemas algorítmicos invisibles. Ya no se trata solo de familiaridad con el hardware, sino de una interacción constante con un cerebro digital que propone soluciones, recomendaciones y hasta consejos terapéuticos.

Un nativo del algoritmo no se sorprende al ver que su playlist en Spotify refleja perfectamente su estado de ánimo. Sabe que, al saltar canciones o seguir artistas está alimentando un sistema que aprende de sus gustos y comportamientos para ofrecerle una experiencia impersonalizada. Esta realidad nace del desarrollo tecnológico marcado por la inteligencia artificial y la cultura del dato. Vivimos rodeados de algoritmos, pero la mayoría de las personas no entiende cómo funcionan. Esta es la gran paradoja de nuestro tiempo. Por eso, el verdadero reto no es solo enseñar a usar la tecnología, sino fomentar una alfabetización algorítmica: comprender cómo se procesan los datos, reconocer los sesgos que pueden contener y desarrollar el pensamiento crítico frente a las decisiones automatizadas.

No se trata de demonizar los algoritmos, sino de entenderlos. De preguntarnos por qué se nos recomienda cierto contenido, qué datos se están utilizando y qué fuentes se están priorizando. La educación debe formar ciudadanos digitales informados, no tecnobobos. Personas que no solo consuman, sino que cuestionen, comprendan y participen activamente en su entorno digital (pensamiento socrático). El futuro pertenece a quienes entienden el impacto de la tecnología en sus vidas y en la sociedad.

La inteligencia artificial ha irrumpido en nuestras vidas con una velocidad que apenas nos ha dado tiempo a reaccionar. Poco a poco, se está convirtiendo en una herramienta fundamental en el día a día de millones de personas. Aplicaciones como ChatGPT ya forman parte del hábito cotidiano: muchos usuarios recurren a ellas para resolver dudas, tomar decisiones, buscar inspiración o simplemente conversar, en situaciones que antes se resolvían con una búsqueda en Internet o una conversación con otra persona.

Esta normalización del uso de la inteligencia artificial plantea un desafío urgente: no intentar entenderla ni conectarla con las verdaderas necesidades humanas nos llevará a repetir errores históricos. Así como la Revolución Industrial dio lugar a una clase obrera explotada por las máquinas, la Revolución Tecnológica amenaza con crear un nuevo proletariado digital: el algorproletariado. Una masa de usuarios dominada por sistemas que no comprenden, que no controlan y que, sin saberlo, alimentan con cada clic. La única forma de evitarlo es adoptar la inteligencia artificial con sentido, desde una mirada crítica y contextualizada. No basta con usarla: hay que entenderla, cuestionarla y alinearla con valores humanos (Humanismo Digital). Es necesario un enfoque basado en el Antrotecnocentrismo, donde la tecnología esté al servicio del bienestar colectivo y no al revés.

Lo que no puede ser – y está ocurriendo ya– es que millones de personas estén utilizando algoritmos como si fueran terapeutas, coaches emocionales o confidentes personales. Delegar la salud mental y las decisiones íntimas en sistemas que no sienten, no comprenden y no tienen conciencia es una forma de abandono emocional disfrazado de modernidad. La inteligencia artificial puede simular empatía, pero no puede ofrecer contención real. Esta confusión entre asistencia digital y acompañamiento humano está generando una nueva forma de dependencia cognitiva, donde el algoritmo se convierte en una voz interior que guía, consuela y valida, sin que nadie supervise sus efectos. Y lo más grave: sin que el usuario sepa realmente qué está detrás de esa voz.

Como advierte Mustafá Suleyman, CEO de IA en Microsoft: «Debemos dejar de tratar a la inteligencia artificial como si tuviera conciencia o fuera una persona». Y como señala Sam Altman, CEO de Open AI, un pequeño porcentaje de usuarios mantiene una relación saludable con la IA. Si extrapolamos sus cifras, hablamos de millones de personas que interactúan con algoritmos como si fueran seres conscientes. Esta tendencia no solo es errónea, sino peligrosa. No podemos permitir que se utilicen como sustitutos emocionales o como guías terapéuticas sin control.

La tarea de las instituciones no es ignorar esta realidad, sino preparar a las nuevas generaciones para dominar el potencial de los algoritmos de forma ética y consciente. Si deseamos una tecnología en positivo que favorezca el bienestar humano, no nos convirtamos en consumidores pasivos del algoritmo, sino en parte activa del uso de datos.

El futuro pertenece a aquellos que no solo saben utilizar las herramientas, sino que también comprenden el impacto de estas en su vida y en la sociedad. El reto está sobre la mesa. Es hora de dejar atrás la simple familiaridad con los dispositivos de los nativos digitales y centrarse una comprensión profunda de los sistemas que, en silencio, ya rigen nuestro mundo, nativos del algoritmo.