Drones contra Polonia

Los drones que atacaron Polonia perdieron el rumbo, según Bielorrusia

La apertura del juicio contra el fiscal general y el drama del Gobierno ante la ley de las 37,5 horas se tendrán que analizar. Pero hace días ya advertí de lo sustancial: la alfombra roja de Trump a Putin el 15 de agosto en Anchorage fue un enorme error que está teniendo consecuencias. Y el bombardeo el martes de Israel a Doha, que liquidó a 5 dirigentes de Hamás que negociaban con Qatar –indirectamente con Washington– un alto el fuego, muestra otra debilidad.

En su campaña electoral, Trump repitió que la guerra de Ucrania era «una estupidez» y que él la acabaría en dos días. Lleva ya ocho meses en la Casa Blanca y el 15 de agosto extendió la alfombra roja a Putin -proscrito tras la invasión de febrero de 2022 y perseguido por el Tribunal Penal Internacional- con los honores de un estadista y la promesa de un alto el fuego. No lo hubo y Trump argumentó que la clave eran las negociaciones para una paz sólida. Habría un próximo encuentro Putin-Zelenski.

Nada de nada. Trece días después Putin atacó con drones y misiles (21 muertos) varios edificios de Kiev, e incluso dañó la sede allí de la UE. Fue un ataque relevante y el mensaje de que –pese a Trump– no habría ni algo el fuego ni paz si Rusia no obtenía las provincias ucranianas dominadas y sus «garantías de seguridad». Para Putin, que Ucrania no pueda entrar en la OTAN (nunca) y sea un país bajo vigilancia de Moscú. Y, quizás más alarmante, que Polonia y los tres países bálticos admitieran de alguna forma que su integración en la OTAN –votada y ratificada por sus gobiernos electos– había sido un error histórico.

Y este miércoles, 19 drones rusos fueron lanzados sobre Polonia –el principal país de la antigua Europa comunista– en un ataque que no podía ser un accidente –antes alguno contra Ucrania había caído en el oeste polaco– sino una operación premeditada. Algunos drones fueron abatidos por aviones de la OTAN (holandeses y polacos) y misiles alemanes se pusieron en alerta. Donald Tusk, el jefe de gobierno de Varsovia, del PPE y bestia negra de la extrema derecha polaca, ha dicho que es el incidente más grave desde la invasión de Ucrania y la primera vez que la OTAN repele un ataque ruso. Pidió también la activación del artículo cinco de la OTAN (solidaridad en la defensa cuando un miembro de la organización es amenazado) y dijo que, aunque no estaban en guerra, la situación era mucho más alarmante. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la presidenta de la Comisión de Bruselas y muchos jefes de gobierno expresaron de inmediato su condena ante una agresión que Rusia no ha reconocido y que Bielorrusia, su aliada con la que está realizando «inocentes» maniobras militares, dijo que se debía a una desviación de los drones lanzados contra Ucrania. Lo único cierto es que Ucrania también sufre ataques más graves tras la alfombra roja.

¿Qué busca Putin? No invadir Polonia. Pero sí amedrentar a Europa –podría hacerlo–, testar la reacción de los países europeos y, aún más, la de Trump que, a la hora de escribir esta crónica, no había abierto la boca. ¿Qué hará América? Quizás Putin, que jabonea a Trump por su búsqueda de la paz, ha llegado a la conclusión de que el presidente americano –lamentos verbales aparte– no será un obstáculo serio a sus propósitos. Trump ha creído que dominaría a Putin, pero el frío dictador ruso –que ordenó el asesinato de Navalni en su prisión de Siberia– cree que le está neutralizando. ¿Por qué?

Y el bombardeo a Doha –cuando América es aliada de Qatar, donde tiene una gran base militar– indica que Netanyahu, también perseguido por el Tribunal Penal Internacional, aunque pida para Trump el Premio Nobel de la Paz, tiene su propia hoja de ruta: mantenerse en el poder con el apoyo de su actual coalición, su única posible. Y no puede ceder en nada sustancial, pues la extrema derecha cree que la seguridad de Israel pasa por la liquidación de Gaza y la anexión de Palestina. Algo incompatible con –sueño de Trump– la reconciliación de Israel con los países árabes moderados (las dictaduras de los jeques), para que fluyan negocios y resorts turísticos.

¿Y si Trump fuera un perro ladrador poco mordedor con los políticos depredadores (sin ningún complejo) a los que admira?