Polarización y pactos

La palabra «polarización», aplicada a la política, es de uso reciente. En España fue incorporada al diccionario académico en 1885, procedente de la física, y un siglo después abarcó una semántica más amplia, hasta ser parte del lenguaje universal. Pero su significado político es el que domina en la actualidad. La Fundación del Español Urgente la declaró en 1923 palabra del año por su impacto social. Sin duda, es uno de los términos que más contribuye a definir los tiempos que vivimos. Somos conscientes de estar afectados por una polarización que tiende al extremo y aún no sabemos por qué. Los científicos sociales dan vueltas buscando una explicación sin llegar a una conclusión. Señalan la desigualdad, las redes sociales, la crisis de 2008, pero no parecen convencidos de haber hallado su causa última.

La polarización tiene algo de manifestación esquizofrénica. El deslizamiento de segmentos de población hacia posiciones radicales y enfrentadas en todos los ámbitos se produce a la vez que se expresa de manera rotunda un rechazo de la política. Al mismo tiempo que rebajamos el interés por la política y le asignamos una importancia menor en nuestras vidas, nos politizamos de nuevo, de forma brusca, con actitudes beligerantes. La cuestión estriba en averiguar qué nos ha inducido a ese comportamiento, como vemos, en sociedades donde se disfruta de un bienestar y democracias estables.

Es evidente que ciertos discursos políticos espolean la polarización. Y de las posturas maximalistas al ejercicio de la violencia solo hay un paso. En Estados Unidos gotean los asesinatos políticos, en un clima de tensión generalizada. Al atentado de hace unos días han seguido reacciones, vestidas de normalidad, cargadas de odio. Unas celebraban la muerte de Charlie Kirk y otras eran gritos de guerra. El presidente Trump, lejos de llamar a la calma, incitó a propinar «una paliza a los lunáticos de la izquierda radical». El eco del enfrentamiento que excitó el crimen cometido llegó a Europa, donde fue objeto de comentarios por lo general prudentes, pero se reprodujeron también proclamas belicosas. Todos quedaron paralizados al conocer la invasión del cielo polaco por drones rusos. Quién sabe en qué acabará esto, pero llevamos rumbo directo al conflicto.

Diversos estudios ponen en evidencia que España no es ajena a la polarización, que quizá haya aumentado después del verano. El barómetro de julio del CIS, publicado ahora, registra que uno de cada cinco votantes del PSOE se ubica, a la izquierda, en el punto más alejado de la escala ideológica. La periodista Pepa Bueno, con buen criterio, suscitó el tema en la entrevista que le hizo al presidente del Gobierno en televisión el lunes de la semana anterior. Al final, tras un breve intercambio sobre los ataques que recibía el líder del PSOE, le preguntó directamente si él no tenía alguna responsabilidad en la polarización política de nuestro país. Y Pedro Sánchez, reconociendo que sí en parte, pero sin hacerlo explícito, respondió que la polarización en España era asimétrica, añadiendo como prueba que él no insultaba, al modo de «me gusta la fruta». Es claro que su trayectoria en relación con este asunto merece un juicio más ecuánime. Según la encuesta citada del CIS, Pedro Sánchez es junto a Santiago Abascal el dirigente político que provoca mayor polarización. La pregunta de Pepa Bueno, certera, estaba bien dirigida.

El mismo lunes por la mañana, Pedro Sánchez había anunciado en tono solemne desde Moncloa la propuesta de un pacto de Estado frente a la emergencia climática. Se ponía ya a trabajar e invitaba a participar a la sociedad española entera. Fueron palabras vanas. Nadie mostró su disposición a colaborar. Y es que el panorama político en España no resulta propicio para ningún pacto de Estado. Nos estamos metiendo de lleno en un ambiente preelectoral, haya o no adelanto de las elecciones. La prioridad del PP es gobernar, no pactar. Y el Gobierno introduce en la agenda política asuntos, por ejemplo Gaza, la deuda y el cumplimiento del pacto con los nacionalistas catalanes, en los que mantiene posiciones muy distantes de la oposición, que hacen casi imposible un acuerdo. Es urgente la necesidad de pactos en financiación autonómica, en pensiones, en inmigración, en educación y en política exterior, en la que el Gobierno anda un tanto descolocado, y sin embargo en estas materias Pedro Sánchez, en unos casos no toma la iniciativa y en otros ni siquiera ha intentado un pacto. La polarización, que obstruye la democracia, y la precariedad parlamentaria del Gobierno están condicionando en exceso la política española. En la entrevista referida, Pedro Sánchez informó a todos los españoles que presentará unos presupuestos, pero si son rechazados por el Congreso seguirá gobernando porque, dijo, los presupuestos son un medio y lo importante es el fin, el crecimiento económico y el bienestar social. ¿Para qué, entonces, la democracia?