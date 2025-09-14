Opinión | Billete de vuelta
Francisco García
Ulises busca piso en Ítaca
Ulises vuelve a Ítaca y se encuentra con que su ciudad se ha convertido en una inmobiliaria. Los cantos de las sirenas entonan la melodía de los anuncios por palabras: «Piso compartido, 800 € al mes, en litera y sin ascensor». La malvada Circe ofrece habitación compartida en pensión sin derecho a cocina en cuyo puchero cuecen habas contadas. Polifemo malencarado es un casero huraño que pide dos nóminas y un riñón como aval; Penélope teje y desteje una hipoteca que no puede pagar porque el marido salió a por tabaco a Creta y aún no regresó...
Mientras los partidos se lanzan ladrillazos en debates con más puñaladas que en un capítulo de «La Iliada», nuestro héroe, ingeniero constructor de caballos míticos en impresión 3D con sueldo de jornalero, recorre a pie archipiélagos de portales y aplicaciones móviles, esquivando estafas, cláusulas abusivas y subidas de precio que firmaría Poseidón enfurecido. Una habitación con goteras se cotiza al precio del oro troyano.
Cada isla de regreso supone un doloroso obstáculo: la isla del Decreto de la Vivienda que está en el horizonte y nunca llega; la cueva del Aval, oscura como una sima; el estrecho de los Contratos Basura, cada vez más apretado que el nudo de la corbata de un titulado en prácticas. Telémaco, el hijo de Ulises, comprende que su casa es el sofá de sus padres. Y entiende que Troya no se conquista: se alquila por temporadas. De afrontar hoy «La Odisea», Homero tendría fácil el inicio: «Canta, oh musa, la gesta del joven que consiguió una habitación interior por 950 euros al mes, con vistas a la nevera».
- No solo será viento': Jorge Rey alerta del cambio de tiempo en Canarias
- El Gobierno entrega las llaves de 50 viviendas de alquiler a 500 euros
- Primer premio de la Lotería Nacional en Canarias
- Galletas estilo New York en Tamaraceite: así nació el éxito de DemáCookies
- 83 años y aún reparte el queso a diario: la historia de Juan Suárez
- Aviso de cierre para el taller de megayates del Puerto de Las Palmas por no tener licencia
- ¿Se te ha pinchado la rueda del coche? Este es el truco de un mecánico para reparar el neumático en un minuto
- Raquel del Rosario: “Cada vez soy más consciente de la suerte que supuso haber crecido en Teror”