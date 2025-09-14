Una violencia que viene de lejos

Una manifestación contra la violencia de género en la capital grancanaria.

La violencia de género sigue siendo un problema sistémico de muy difícil erradicación al que Canarias por desgracia no es ajena, a pesar de los repetidos esfuerzos para ponerle fin. Se nos presenta en su extrema crueldad cuando en pocos días, como sucedió al comienzo del pasado verano, entre finales de junio y principios de julio, los casos de asesinatos machistas se agolparon. Solo en junio fueron asesinadas nueve mujeres y un niño, una de ellas en Las Palmas de Gran Canaria. En Canarias, el verano es el periodo en el que se registra un mayor número de llamadas de mujeres que reclaman auxilio al Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Son periodos en los que el agresor convive más tiempo de lo habitual, sale menos de casa o comparte más espacio con la víctima y, por tanto, aumenta la exposición a la violencia, concluyen los informes.

La ley integral contra la violencia de género, de finales de 2004, puso las bases para tratar el asunto con una perspectiva global, un enfoque que se redobló con el Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017, que justamente tendría que revisarse en esta legislatura. También ha ayudado a tomar conciencia de la gravedad el recuento oficial de víctimas que se inició en 2003 y que hasta ahora llega a la cifra de 1.321 mujeres asesinadas, 86 de ellas en Canarias. El Archipiélago contaba hasta finales de julio con 6.655 casos activos de violencia machista, un lamentable dato que la sitúa como la cuarta comunidad española con mayor número de mujeres en situación de violencia o de riesgo.

Con este panorama, hasta ahora, no se ha hecho especial hincapié en un dato que este verano ha saltado a las primeras páginas. El aumento del porcentaje de víctimas mayores de 60 años, que ha visualizado la situación de las mujeres en esta franja de edad. El 50% de las asesinadas en la temporada veraniega son mujeres de edad más avanzada de lo habitual, un porcentaje notablemente superior al 30% del trágico recuento anual y, por descontado, al 13% del registro histórico.

Una de las posibles causas del aumento de casos con este perfil es que las víctimas forman parte de un colectivo que padece, la mayoría de veces en silencio y con el conocimiento de allegados en el ámbito familiar, un tipo de violencia soterrada y continuada, de perfil bajo pero sistemático y constante, que se percibe como algo connatural a la propia relación de pareja.

Entre las personas de esta franja de edad que han podido desarrollar una vida laboral autónoma se produce un fenómeno casi inverso: desde un incremento de las rupturas de parejas tras la independencia de los hijos, a la decisión de emprender giros vitales o ampliar horizontes, que aun así a veces desencadena una respuesta violenta. Pero la dependencia económica (sin recursos propios por haber trabajado toda la vida en sus labores familiares), el temor a represalias, el vivir en un hábitat social en el que la violencia era vista como normal, y la protección o el miedo a perder a sus hijos, son factores que, unidos a la fragilidad propia de la edad, conforman una tormenta perfecta que es difícil de percibir en el radar de la protección hasta que ya es demasiado tarde.

Si en algo se ha mejorado en la lucha contra la violencia es en la progresiva sensibilización social y en la capacidad de enfrentarse al agresor con recursos legales y policiales, algo que las mujeres de este colectivo, por diversas circunstancias, no tienen suficientemente a su alcance. Basta con recordar el informe del Instituto de la Mujer que sacó a la luz que el 40% de las víctimas mayores de 65 años habían sufrido violencia durante 40 años y que el 25% la habían padecido entre 20 y 30 años.

Quizá tras estas estadísticas subyace el hecho de que las generaciones más jóvenes cuentan con más recursos e instrumentos para afrontar los delitos, identificarlos como tales y denunciarlos, en un entorno familiar y social más permeable a las campañas de sensibilización. Pero eso no resta un ápice de gravedad al fenómeno que hoy destacamos, ni a la necesidad de incluir esta realidad particular, las consecuencias de un machismo secular que se resiste a desaparecer, y eso es lo más inquietante, en las estrategias de prevención.

Mientras, los titulares de los juzgados de violencia sobre la mujer han alzado estos días la voz para destapar «carencias muy extendidas» e «importantes deficiencias». En Canarias, denuncian una falta de medios personales y materiales que complicará la mayor asunción de competencias a partir de este año, cuando pasen a asumir todos los delitos sexuales que se produzcan en las Islas.